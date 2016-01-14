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Виза для основателя вятского пивзавода и особенности русских и марийских свадеб в Уржумском районе. В областном архиве открылась выставка уникальных документов.На этих столах - полтора века межнациональных взаимоотношений. Бумаги рассказывают о диалоге целых народов и культур, так и истории отдельных людей.Здесь разрешение основателю вятского пивзавода жить на территории Российской империи, выданное губернатором Вятки. На соседней полке - рукописный справочник, посвященный особенностям русской и марийской свадьбы. Тематика документов самая разнообразная.Вятские комсомольцы решили помочь молодым революционерам Швеции. Этому посвящена газетная статья в газете "Юный пахарь". Документ повествует о том, как вятчане собирали деньги для единомышленников. По словам организаторов, все эти документы - убедительное свидетельство того, что представители разных народов всегда жили в согласии на вятской земле.Всего на выставке представлено около двух сотен документов. Выставка будет работать в читальном зале областного архива до конца сентября.