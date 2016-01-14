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Новости / Общество

В областном архиве открылась выставка уникальных документов

Сегодня, 17:51 | Просмотров: 35 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Виза для основателя вятского пивзавода и особенности русских и марийских свадеб в Уржумском районе. В областном архиве открылась выставка уникальных документов.

На этих столах - полтора века межнациональных взаимоотношений. Бумаги рассказывают о диалоге целых народов и культур, так и истории отдельных людей.

В областном архиве открылась выставка уникальных документовАЛЕКСЕЙ ЛЕОНТЬЕВ, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Документы разных органов власти, органов статистики, партийных органов. Даже документы по личному составу, личные дела некоторых представителей национальных меньшинств, которые у нас тут трудились или находились на территории нашей области».

Здесь разрешение основателю вятского пивзавода жить на территории Российской империи, выданное губернатором Вятки. На соседней полке - рукописный справочник, посвященный особенностям русской и марийской свадьбы. Тематика документов самая разнообразная.

В областном архиве открылась выставка уникальных документовПАВЕЛ ЧЕМОДАНОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Представлены документы по культурным связям кировской области, по межнациональным отношениям в советский период. Если взять довоенную эпоху, то это документы по контактам на уровне МОПР - международной организации помощи революционеров».

Вятские комсомольцы решили помочь молодым революционерам Швеции. Этому посвящена газетная статья в газете "Юный пахарь". Документ повествует о том, как вятчане собирали деньги для единомышленников. По словам организаторов, все эти документы - убедительное свидетельство того, что представители разных народов всегда жили в согласии на вятской земле.

В областном архиве открылась выставка уникальных документовВЛАДИМИР БЕКЕТОВ, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В основу заложено сотрудничество, взаимопонимание, взаимоуважение, именно благодаря этим принципам у нас развивается диалог культур».

Всего на выставке представлено около двух сотен документов. Выставка будет работать в читальном зале областного архива до конца сентября.  


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