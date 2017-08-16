ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

22 сентября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.6527
EURO: 69.0737
Погода в городе Кирове:
вечером:  +5...+7°C
ночью:  +4...+6°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Муниципальный контроль проверил, как идет стройка спорткомплекса на Воровского

Сегодня, 10:14 | Просмотров: 145 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
Поделиться новостью:
Кировчане по-прежнему проявляют большой интерес к ситуации вокруг спорткомплекса на улице Воровского. Недавно застройщики выполнили предписание надзорных органов и вынесли участок общей теплотрассы за пределы территории спорткомплекса. Сегодня муниципальный контроль проверил, насколько эффективно в целом реализуется этот крупный инвестпроект.

В один миг спорткомплекс на улице Воровского стал самой известной стройкой в Кирове. Второго мая из-за сильного ветра обрушились сразу две стены. После происшествия объект стал целью проверки многих надзорных служб.

Муниципальный контроль проверил, как идет стройка спорткомплекса на ВоровскогоСЕРГЕЙ СТЯЖКИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Были проведены проверки, было выявлено, что неправильна часть проектной документации. Все устранили, внесли изменения в проектную документацию, все находится под контролем в государственном строительном надзоре. Все замечания исправлены, сейчас никаких нареканий на несущие конструкции не будет».

После проверок строители усилили крепление наружных стен к несущему каркасу. Подрядчик гарантирует, что объект отвечает всем требованиям безопасности.

Муниципальный контроль проверил, как идет стройка спорткомплекса на ВоровскогоАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Одна из главных претензий к физкультурному центру - это то, что он построен на теплотрассе. Теперь проблема решена. Теплотрасса будет огибать физкультурный центр по периметру».

После того, как работы по прокладке теплотрассы будут окончены, и трубы окажутся под землей над ними будет пешеходная зона. Отметим, трубопровод обеспечивает теплом кварталы центрального и юго-западного районов города, в том числе и социальные объекты - детский сад и две больницы.

СЕРГЕЙ СТЯЖКИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Сейчас ее выносят из пятна застройки, как вы видели, на расстояние по строительным нормам от здания. Т.е. она будет та же самая теплотрасса, не нарушающая никакие условия проживания жителей».

В самом же здании большая часть работ уже закончена. Сейчас в помещениях спорткомплекса идет чистовая отделка. Сдать объект планируется в октябре, а торжественное открытие должно состояться в декабре.

- Сюда колясочник заезжает, разворачивается. Здесь умывальник, здесь туалет, да?
 - Да.

Спорткомплекс рассчитан на то, что в его стенах будут заниматься люди с ограниченными возможностями. Для инвалидов оборудованы туалеты, раздевалки, а в скором времени будут установлены пандусы. Отметим, что по контракту с городскими властями, люди с ограниченными возможностями будут тут заниматься бесплатно.

СЕРГЕЙ СТЯЖКИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Будет предоставлено 16 человеко-часов в день для инвалидов и людей с ограниченными возможностями для занятий на профессиональных тренажерах. Это не маловажно для социального развития города».

Инвестиционное соглашение, которое позволит социальным группам заниматься бесплатно заключено на пять лет. Однако власти намерены в дальнейшем продлить контракт. Фитнес, кросфит, бокс и многое другое. Спорткомплекс предоставит разнообразный активный отдых. В основном зале будут установлены тренажеры. Последние уже закуплены и дожидаются своей очереди на складе.

Муниципальный контроль проверил, как идет стройка спорткомплекса на ВоровскогоСЕРГЕЙ ОВСЯННИКОВ, ПРОРАБ:
«Здесь будут просто тренажеры. Всех видов. В том числе и для инвалидов. Что бы было удобно подъехать, что бы были широкие проходы. Так что, я думаю, все будет комфортно».

По словам прораба, в спорткомплексе будут установлены порядка двух сотен тренажеров.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кировской области возбудили уголовное дело в отношении застройщика многоквартирного дома на улице Гороховская, 81.

16:06 22.09.2017


В Кировской области возбудили уголовное дело в отношении застройщика многоквартирного дома на улице Гороховская, 81.

В Советске пенсионер лишился 20 тысяч рублей, ожидая выигранного автомобиля.

15:58 22.09.2017


В Советске пенсионер лишился 20 тысяч рублей, ожидая выигранного автомобиля.

Осужденнный одной из оренбургских колоний сумел обмануть работников двух кафе г. Кирова.

15:46 22.09.2017


Осужденнный одной из оренбургских колоний сумел обмануть работников двух кафе г. Кирова.

В Юрьянском районе задержали мужчину, находившегося в межгосударственном розыске.

13:35 22.09.2017


В Юрьянском районе задержали мужчину, находившегося в межгосударственном розыске.

На улице Московской 17-летняя девушка попала под колеса "Лады Гранта".

11:12 22.09.2017


На улице Московской 17-летняя девушка попала под колеса "Лады Гранта".

В Кирове водитель ВАЗ-2112 сбил на пешеходном переходу женщину с ребенком.

11:08 22.09.2017


В Кирове водитель ВАЗ-2112 сбил на пешеходном переходу женщину с ребенком.

В Кировской области выявлены два новых случая бешенства.

10:24 22.09.2017


В Кировской области выявлены два новых случая бешенства.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове состоялся конкурс "Безопасное колесо"

15:31 22.09.2017


В Кирове состоялся конкурс "Безопасное колесо"

В библиотеке имени Герцена прошла встреча Владимира Ситникова со своими читателями

15:28 22.09.2017


В библиотеке имени Герцена прошла встреча Владимира Ситникова со своими читателями

Африканская чума свиней приближается к границам области

15:23 22.09.2017


Африканская чума свиней приближается к границам области

Детский фестиваль со сдачей норм ГТО в детском саду "Добрая сказка"

10:41 22.09.2017


Детский фестиваль со сдачей норм ГТО в детском саду "Добрая сказка"

Что делать, если ваш двор после дождя превращается в озеро?

10:33 22.09.2017


Что делать, если ваш двор после дождя превращается в озеро?

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Застройщику спорткомплекса на Воровского выставлена пеня

16.08.2017


Застройщику спорткомплекса на Воровского выставлена пеня

Проблемы строящегося спорткомплекса на Воровского

01.09.2017


Проблемы строящегося спорткомплекса на Воровского

Теплотрассу из зоны застройки обязали перенести

14.07.2017


Теплотрассу из зоны застройки обязали перенести

Сроки открытия детского сада на улице Большева города Кирова в очередной раз перенесли

13.11.2015


Сроки открытия детского сада на улице Большева города Кирова в очередной раз перенесли

Газификация посёлка Костино

31.08.2017


Газификация посёлка Костино

Спортзал для инвалидов

05.09.2013


Спортзал для инвалидов

Популярные новости

В Кирове 20-летний молодой человек упал с 15 этажа.

13.09.2017


В Кирове 20-летний молодой человек упал с 15 этажа.

В Кировской области завершилось голосование на выборах.

10.09.2017


В Кировской области завершилось голосование на выборах.

В Кировской области ожидаются заморозки и мокрый снег.

09.09.2017


В Кировской области ожидаются заморозки и мокрый снег.

В Омутнинске будут судить врача местной районной больницы.

15.09.2017


В Омутнинске будут судить врача местной районной больницы.

В Кирове заявления на банкротство поданы на две управляющие компании.

20.09.2017


В Кирове заявления на банкротство поданы на две управляющие компании.

Игорь Васильев лидирует на выборах губернатора Кировской области.

10.09.2017


Игорь Васильев лидирует на выборах губернатора Кировской области.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх