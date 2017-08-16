Муниципальный контроль проверил, как идет стройка спорткомплекса на Воровского

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Кировчане по-прежнему проявляют большой интерес к ситуации вокруг спорткомплекса на улице Воровского. Недавно застройщики выполнили предписание надзорных органов и вынесли участок общей теплотрассы за пределы территории спорткомплекса. Сегодня муниципальный контроль проверил, насколько эффективно в целом реализуется этот крупный инвестпроект.В один миг спорткомплекс на улице Воровского стал самой известной стройкой в Кирове. Второго мая из-за сильного ветра обрушились сразу две стены. После происшествия объект стал целью проверки многих надзорных служб.После проверок строители усилили крепление наружных стен к несущему каркасу. Подрядчик гарантирует, что объект отвечает всем требованиям безопасности.После того, как работы по прокладке теплотрассы будут окончены, и трубы окажутся под землей над ними будет пешеходная зона. Отметим, трубопровод обеспечивает теплом кварталы центрального и юго-западного районов города, в том числе и социальные объекты - детский сад и две больницы.В самом же здании большая часть работ уже закончена. Сейчас в помещениях спорткомплекса идет чистовая отделка. Сдать объект планируется в октябре, а торжественное открытие должно состояться в декабре.Спорткомплекс рассчитан на то, что в его стенах будут заниматься люди с ограниченными возможностями. Для инвалидов оборудованы туалеты, раздевалки, а в скором времени будут установлены пандусы. Отметим, что по контракту с городскими властями, люди с ограниченными возможностями будут тут заниматься бесплатно.Инвестиционное соглашение, которое позволит социальным группам заниматься бесплатно заключено на пять лет. Однако власти намерены в дальнейшем продлить контракт. Фитнес, кросфит, бокс и многое другое. Спорткомплекс предоставит разнообразный активный отдых. В основном зале будут установлены тренажеры. Последние уже закуплены и дожидаются своей очереди на складе.По словам прораба, в спорткомплексе будут установлены порядка двух сотен тренажеров.