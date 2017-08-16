Муниципальный контроль проверил, как идет стройка спорткомплекса на Воровского
Сегодня, 10:14 | Просмотров: 145 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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В один миг спорткомплекс на улице Воровского стал самой известной стройкой в Кирове. Второго мая из-за сильного ветра обрушились сразу две стены. После происшествия объект стал целью проверки многих надзорных служб.
СЕРГЕЙ СТЯЖКИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Были проведены проверки, было выявлено, что неправильна часть проектной документации. Все устранили, внесли изменения в проектную документацию, все находится под контролем в государственном строительном надзоре. Все замечания исправлены, сейчас никаких нареканий на несущие конструкции не будет».
После проверок строители усилили крепление наружных стен к несущему каркасу. Подрядчик гарантирует, что объект отвечает всем требованиям безопасности.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Одна из главных претензий к физкультурному центру - это то, что он построен на теплотрассе. Теперь проблема решена. Теплотрасса будет огибать физкультурный центр по периметру».
После того, как работы по прокладке теплотрассы будут окончены, и трубы окажутся под землей над ними будет пешеходная зона. Отметим, трубопровод обеспечивает теплом кварталы центрального и юго-западного районов города, в том числе и социальные объекты - детский сад и две больницы.
СЕРГЕЙ СТЯЖКИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Сейчас ее выносят из пятна застройки, как вы видели, на расстояние по строительным нормам от здания. Т.е. она будет та же самая теплотрасса, не нарушающая никакие условия проживания жителей».
В самом же здании большая часть работ уже закончена. Сейчас в помещениях спорткомплекса идет чистовая отделка. Сдать объект планируется в октябре, а торжественное открытие должно состояться в декабре.
- Сюда колясочник заезжает, разворачивается. Здесь умывальник, здесь туалет, да?
- Да.
Спорткомплекс рассчитан на то, что в его стенах будут заниматься люди с ограниченными возможностями. Для инвалидов оборудованы туалеты, раздевалки, а в скором времени будут установлены пандусы. Отметим, что по контракту с городскими властями, люди с ограниченными возможностями будут тут заниматься бесплатно.
СЕРГЕЙ СТЯЖКИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Будет предоставлено 16 человеко-часов в день для инвалидов и людей с ограниченными возможностями для занятий на профессиональных тренажерах. Это не маловажно для социального развития города».
Инвестиционное соглашение, которое позволит социальным группам заниматься бесплатно заключено на пять лет. Однако власти намерены в дальнейшем продлить контракт. Фитнес, кросфит, бокс и многое другое. Спорткомплекс предоставит разнообразный активный отдых. В основном зале будут установлены тренажеры. Последние уже закуплены и дожидаются своей очереди на складе.
СЕРГЕЙ ОВСЯННИКОВ, ПРОРАБ:
«Здесь будут просто тренажеры. Всех видов. В том числе и для инвалидов. Что бы было удобно подъехать, что бы были широкие проходы. Так что, я думаю, все будет комфортно».
По словам прораба, в спорткомплексе будут установлены порядка двух сотен тренажеров.
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