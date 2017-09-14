Владимир Климов побывал с рабочим визитом в поселке Мурыгино

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Сокольский фанерный комбинат ставит первые рекорды по выпуску продукции после смены собственника. Чем ещё живет поселок - проверил главный федеральный инспектор по Кировской области Владимир Климов.Шум работающего оборудования, пожалуй, самый приятный звук для тысяч жителей Мурыгино. Фанерный комбинат - градообразующее предприятие, но последние годы он был в упадке. Менялись собственники, но все они были временщиками, сейчас есть все основания полагать, что ситуация поменяласьА это значит, что собственник здесь всерьёз и надолго. Тем более, что у новой команды уже есть опыт в реанимировании таких предприятий. Один из примеров - целлюлозный завод в Карелии, который на сегодняшний день является одним из крупнейших предприятий ЛПК в РеспубликеЕщё одна важная точка на карте Мурыгино - это дом-интернат для умственно-отсталых детей. Его воспитанники не раз завоёвывали медали специальной Олимпиады и прославили посёлок на весь мир. Но ребята там разные, кто-то не способен на спортивные достижения, но всем без исключения там оказывают необходимые заботу и создают уютСилами спонсоров и местных хоккеистов сделана новая хоккейная коробка. Когда нет тренировок, на ней с удовольствием катается местная детвора. А теперь качество льда будет ещё лучше. А в соседнем спортивном комплексе в эти выходные пройдет чемпионат по боксу. Приедут больше 100 спортсменов из разных регионов. Жива в посёлке и общественная жизнь. В местный ДК на занятия в кружках спешат детишки. А чтобы им было туда идти ещё приятнее сейчас благоустраивают территорию.Занимаются и дворами. Но тут появилась неожиданная проблема, которая ещё недавно и в голову не могла прийти.А зима близко. Так что найти надежного, сильного подрядчика нужно как можно быстрее. И такой у Мурыгино скоро появится.