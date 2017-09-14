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Новости / Общество

Владимир Климов побывал с рабочим визитом в поселке Мурыгино

Сегодня, 10:18 | Просмотров: 108 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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Сокольский фанерный комбинат ставит первые рекорды по выпуску продукции после смены собственника. Чем ещё живет поселок - проверил главный федеральный инспектор по Кировской области Владимир Климов.

Шум работающего оборудования, пожалуй, самый приятный звук для тысяч жителей Мурыгино. Фанерный комбинат - градообразующее предприятие, но последние годы он был в упадке. Менялись собственники, но все они были временщиками, сейчас есть все основания полагать, что ситуация поменялась

Владимир Климов побывал с рабочим визитом в поселке МурыгиноВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На юрьянскую землю пришёл настоящий собственник, сегодня это уже видно. Потому что готовятся к зиме, потому что идут ремонты. Потому что ремонтируется не только чисто производственная часть, ремонтируется и инфраструктура и даже немного социальная сфера».
 
А это значит, что собственник здесь всерьёз и надолго. Тем более, что у новой команды уже есть опыт в реанимировании таких предприятий. Один из примеров - целлюлозный завод в Карелии, который на сегодняшний день является одним из крупнейших предприятий ЛПК в Республике

Владимир Климов побывал с рабочим визитом в поселке МурыгиноСЕРГЕЙ АНТОНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФАНЕРНОГО КОМБИНАТА:
«На предприятии трудоустроено 394 человека, это больше, чем 80% от предыдущей численности. Предприятие загружено на 100% и есть план 4000 тонн, поставленный акционером по сентябрю, мы его выполняем».
 
Ещё одна важная точка на карте Мурыгино - это дом-интернат для умственно-отсталых детей. Его воспитанники не раз завоёвывали медали специальной Олимпиады и прославили посёлок на весь мир. Но ребята там разные, кто-то не способен на спортивные достижения, но всем без исключения там оказывают необходимые заботу и создают уют

ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Конечно, не просто бывать в таких учреждениях, как детский дом интернат. Конечно, сложно. Но, то что там тепло, там светло, там работает нормальный, хороший коллектив. Во время выплачивается заработная плата. За детьми уход, обучение, медицинское обслуживание».

Силами спонсоров и местных хоккеистов сделана новая хоккейная коробка. Когда нет тренировок, на ней с удовольствием катается местная детвора. А теперь качество льда будет ещё лучше. А в соседнем спортивном комплексе в эти выходные пройдет чемпионат по боксу. Приедут больше 100 спортсменов из разных регионов. Жива в посёлке и общественная жизнь. В местный ДК на занятия в кружках спешат детишки. А чтобы им было туда идти ещё приятнее сейчас благоустраивают территорию.

- Решили доделать здесь же ещё дорожечку, как делал Ломоносов, где народ ходит, там и решили положить-народная тропа.

Занимаются и дворами. Но тут появилась неожиданная проблема, которая ещё недавно и в голову не могла прийти.

ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вот не было средств, а в этом году раз и на реконструкцию дорожной сети в области, на благоустройство общественных мест благоустройство дворов. Получается, что и рабочей силы не хватает и материалов и техники, мощностей».

А зима близко. Так что найти надежного, сильного подрядчика нужно как можно быстрее. И такой у Мурыгино скоро появится.


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