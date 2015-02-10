Детский фестиваль со сдачей норм ГТО в детском саду "Добрая сказка"
Сегодня, 10:41 | Просмотров: 107 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Воспитатели детского сада "Добрая сказка" с малых групп уделяют повышенное внимание укреплению физического здоровья детей. Для них устраиваются спортивные фестивали. Малыши ходят в походы и даже играют в "Зарницу". От руководства садика в региональный центр тестирования комплекса ГТО поступило предложение дать возможность детям сдать нормативы. Для этого на территории подготовили специальные площадки и утреннюю разминку, разогревшую ребят перед выполнением спортивных тестов.
Счастливый билет войти в историю комплекса ГТО выпал воспитанникам нескольких подготовительных групп, которые немного догадывались, что им предстоит делать.
- Внимание, марш.
Первая ступень комплекса охватывает ребят от 6 до 8 лет. Количество испытаний для самых младших не много. Три основных, а остальные по выбору. Для пробы взрослые решили остановиться на беге, метании мяча в цель, отжиманиях, прыжках в длину.
КОНСТАНТИН КОНОНОВ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Важно с малых лет начинать. К 8 годам, если у них что-то не получилось, они могут это все наверстать, подтянутся и получить свои знаки».
Как показал эксперимент, дети из "Доброй сказки" не станут затягивать с получением заслуженных наград. В том же беге, фиксировались результаты, тянувшие на золотой значок. Да и в других нормативах судьи поражались неплохой спортивной формой дошколят.
ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВЫХ, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ №12 "ДОБРАЯ СКАЗКА":
«Компетентные судьи фиксируют и записывают все результаты. По окончании фестиваля ими будет принято решение о вручении участникам знаков ГТО».
Увидев, с каким интересом и желанием ребята подошли к выполнению нормативов ГТО, руководство детского садика приняло решение. Продолжить устраивать такие спортивные фестивали для выпускников "Доброй сказки".
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