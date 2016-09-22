В Кирове состоялся конкурс "Безопасное колесо"
Сегодня, 15:31 | Просмотров: 86 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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- На старт, внимание, марш.
Одно из пяти испытаний "Безопасного колеса" - Автогородок. Здесь школьники должны показать свои знания дорожного движения на практике. Сосредоточенно и одновременно быстро ребята проезжают маршрут. Кататься в удовольствие времени нет, на областных соревнованиях каждая минута на счету.
МИХАИЛ КИРИЛЛОВЫХ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Интерес Госавтоинспекции в этом конкурсе в том, что дети, когда начинают общаться со сверстниками, то создают некий тренд. Они начинают распространять безопасность среди друзей и одноклассников. Безопасность дорожного движения - часть нашей жизни, мы все являемся участниками: пешеходы, водители машин или велосипедов. Поэтому важно это закладывать в юном возрасте».
В юбилейном конкурсе "Безопасное колесо" участвуют 44 команды из 38 районов Кировской области. Конкуренция большая: около двухсот детей борются за звание лучшего юного инспектора дорожного движения региона.
ЕЛИЗАВЕТА УРЛОВА, УЧЕНИЦА ШКОЛЫ №18 ГОРОДА КИРОВА:
«Мы очень долго готовились - с 1 сентября. Мы уже выиграли город и серьезно готовились к области».
По окончании конкурса победителей ждут ценные призы, а лучшая команда получит путёвку для участия во Всероссийских соревнованиях "Безопасное колесо".
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