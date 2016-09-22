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Многим из них нет еще и десяти лет, а они отлично знают правила дорожного движения, могут оказать первую медицинскую помощь и виртуозно владеют двухколесным транспортом. В Кирове состоялся конкурс "Безопасное колесо".Одно из пяти испытаний "Безопасного колеса" - Автогородок. Здесь школьники должны показать свои знания дорожного движения на практике. Сосредоточенно и одновременно быстро ребята проезжают маршрут. Кататься в удовольствие времени нет, на областных соревнованиях каждая минута на счету.В юбилейном конкурсе "Безопасное колесо" участвуют 44 команды из 38 районов Кировской области. Конкуренция большая: около двухсот детей борются за звание лучшего юного инспектора дорожного движения региона.По окончании конкурса победителей ждут ценные призы, а лучшая команда получит путёвку для участия во Всероссийских соревнованиях "Безопасное колесо".