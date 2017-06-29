Утилизация ртуть-содержащих ламп
Сегодня, 10:11 | Просмотров: 95 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Энергосберегающие лампочки практически полностью вытеснили «лампы Ильича» из обихода. Сегодня их используют в качестве экономного источника света и на производстве. При всех плюсах этих ламп есть и минус - внутри энергосберегающей лампы находятся пары ртути, вещества первого класса опасности.
МАРИЯ ДОЛИНИНА, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«К ртутьсодержащим лампам относятся энергосберегающие лампы, а так же люминесцентные лампы. У нас на территории министерства окружающей среды установлен контейнер именно для энергосберегающих ламп. Но на территории Кирова есть и контейнеры для длинных ламп, куда население их может сдавать».
ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«По каждому району установлены такие эко-контейнеры, всего 4 штуки. Каждое терруправление определило место установки. Есть контейнер и в администрации города, только меньшего размера».
ОЛЬГА ЖЕНИХОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Однозначно недопустимо размещение этих ламп в контейнеры для сбора мусора, так как все это вывозится на полигон. Это может привести к загрязнению почвы, попадания ртути в воду, очень токсично».
Проблемой сбора ртутьсодержащих отходов в министерстве охраны окружающей среды занимаются уже несколько лет. Сегодня в центре внимания ведомства - работа с населением. Лампы, которые люди оставляют в контейнерах идут на утилизацию. И далеко возить их не приходится. В Кирове есть специализированное предприятие, где из опасных отходов делают востребованное вторсырье.
АЛЕКСЕЙ ЛЕБЕДЕВ, ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ АО "КУПРИТ":
«Это сама колба, в которой содержаться пары ртути, а это цоколь с микросхемой. На начальном этапе колба отделяется от цоколя. Затем колба помещается в контейнер, где происходит ее разрушение и термическое испарение ртути».
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