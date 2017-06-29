Утилизация ртуть-содержащих ламп

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«К ртутьсодержащим лампам относятся энергосберегающие лампы, а так же люминесцентные лампы. У нас на территории министерства окружающей среды установлен контейнер именно для энергосберегающих ламп. Но на территории Кирова есть и контейнеры для длинных ламп, куда население их может сдавать».

«По каждому району установлены такие эко-контейнеры, всего 4 штуки. Каждое терруправление определило место установки. Есть контейнер и в администрации города, только меньшего размера».

«Это сама колба, в которой содержаться пары ртути, а это цоколь с микросхемой. На начальном этапе колба отделяется от цоколя. Затем колба помещается в контейнер, где происходит ее разрушение и термическое испарение ртути».

В Кирове появляется все больше мест, где можно сдать ртутьсодержащие лампы. Пункты для их сбора расположены практически во всех районах города. Сегодня вопросу утилизации опасных отходов в нашем регионе уделяется большое внимание.Энергосберегающие лампочки практически полностью вытеснили «лампы Ильича» из обихода. Сегодня их используют в качестве экономного источника света и на производстве. При всех плюсах этих ламп есть и минус - внутри энергосберегающей лампы находятся пары ртути, вещества первого класса опасности.Эко-контейнеры есть двух видов. В одни можно положить только энергосберегающие лампочки, другие принимают и люминесцентные лампы. Один из таких, больших контейнеров, расположен в Нововятском районе на улице Советской, 54. То, что он пользуется у населения популярностью видно невооруженным глазом.Адреса, где расположены эко-контейнеры можно найти на сайте горадминистрации и на портале ГИС-экология. Пункты приема ламп появились в торговых центрах и в офисах управляющих компаний. Кстати, последние по Закону обязаны организовать сбор ртутьсодержащих ламп, плата за эту услугу уже включена в квитанцию.Проблемой сбора ртутьсодержащих отходов в министерстве охраны окружающей среды занимаются уже несколько лет. Сегодня в центре внимания ведомства - работа с населением. Лампы, которые люди оставляют в контейнерах идут на утилизацию. И далеко возить их не приходится. В Кирове есть специализированное предприятие, где из опасных отходов делают востребованное вторсырье.Собранную ртуть отправляют на дальнейшую переработку. Кстати, не во всех городах есть подобные производства. Например, наш завод принимает лампы из республики Коми. Повезло Кировской области и в том, что важность вопросов утилизации ртутных ламп понимают на всех уровнях: в министерстве, в администрации Кирова, в торговых сетях. Экологи надеются, что задумаются об окружающей среде и кировчане. И будут оставлять опасные отходы в специальных пунктах приема.