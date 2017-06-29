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Новости / Общество

Утилизация ртуть-содержащих ламп

Сегодня, 10:11 | Просмотров: 95 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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В Кирове появляется все больше мест, где можно сдать ртутьсодержащие лампы. Пункты для их сбора расположены практически во всех районах города. Сегодня вопросу утилизации опасных отходов в нашем регионе уделяется большое внимание.

Энергосберегающие лампочки практически полностью вытеснили «лампы Ильича» из обихода. Сегодня их используют в качестве экономного источника света и на производстве. При всех плюсах этих ламп есть и минус - внутри энергосберегающей лампы находятся пары ртути, вещества первого класса опасности.

Утилизация ртуть-содержащих лампМАРИЯ ДОЛИНИНА, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«К ртутьсодержащим лампам относятся энергосберегающие лампы, а так же люминесцентные лампы. У нас на территории министерства окружающей среды установлен контейнер именно для энергосберегающих ламп. Но на территории Кирова есть и контейнеры для длинных ламп, куда население их может сдавать».
 
 
Эко-контейнеры есть двух видов. В одни можно положить только энергосберегающие лампочки, другие принимают и люминесцентные лампы. Один из таких, больших контейнеров, расположен в Нововятском районе на улице Советской, 54. То, что он пользуется у населения популярностью видно невооруженным глазом.

Утилизация ртуть-содержащих лампДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«По каждому району установлены такие эко-контейнеры, всего 4 штуки. Каждое терруправление определило место установки. Есть контейнер и в администрации города, только меньшего размера».
 
 
Адреса, где расположены эко-контейнеры можно найти на сайте горадминистрации и на портале ГИС-экология. Пункты приема ламп появились в торговых центрах и в офисах управляющих компаний. Кстати, последние по Закону обязаны организовать сбор ртутьсодержащих ламп, плата за эту услугу уже включена в квитанцию.

Утилизация ртуть-содержащих лампОЛЬГА ЖЕНИХОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Однозначно недопустимо размещение этих ламп в контейнеры для сбора мусора, так как все это вывозится на полигон. Это может привести к загрязнению почвы, попадания ртути в воду, очень токсично».

Проблемой сбора ртутьсодержащих отходов в министерстве охраны окружающей среды занимаются уже несколько лет. Сегодня в центре внимания ведомства - работа с населением. Лампы, которые люди оставляют в контейнерах идут на утилизацию. И далеко возить их не приходится. В Кирове есть специализированное предприятие, где из опасных отходов делают востребованное вторсырье.

Утилизация ртуть-содержащих лампАЛЕКСЕЙ ЛЕБЕДЕВ, ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ АО "КУПРИТ":
«Это сама колба, в которой содержаться пары ртути, а это цоколь с микросхемой. На начальном этапе колба отделяется от цоколя. Затем колба помещается в контейнер, где происходит ее разрушение и термическое испарение ртути».
 
 
Собранную ртуть отправляют на дальнейшую переработку. Кстати, не во всех городах есть подобные производства. Например, наш завод принимает лампы из республики Коми. Повезло Кировской области и в том, что важность вопросов утилизации ртутных ламп понимают на всех уровнях: в министерстве, в администрации Кирова, в торговых сетях. Экологи надеются, что задумаются об окружающей среде и кировчане. И будут оставлять опасные отходы в специальных пунктах приема.


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