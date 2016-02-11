Возвращение в социум - омбудсмен добился признания дееспособности девушки
Сегодня, 10:14 | Просмотров: 101 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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В 2006 году Екатерина поступила в Верхошижемский психоневрологический интернат. До этого времени она проживала у своей тети в Подосиновском районе. Через год в 2007-м по решению Верхошижеского районного суда признана недееспособной. И только через пять лет Советский районный суд восстановил ее права. В 2015 году у нее родилась дочь, которая сейчас находится в Кировском доме ребенка.
ЕКАТЕРИНА АБРАМОВСКАЯ:
«А к ребенку ты ездишь в Киров? И как часто. Как получу пенсию, раз в месяц. У тебя здесь созданы все условия, чтобы жила ты и твоя дочь? Пока поживу одна, сделаю все. Вот. И все».
Поскольку Екатерина сирота то, ей положено жилье. В прошлом году она обратилась к уполномоченному по правам человека в Кировской области с просьбой о помощи в получения жилья. Рассказала о своем желании жить в обществе, работать и воспитывать свою дочь.
АЛЕКСАНДР ПАНОВ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Суд установил право на жилплощадь. И после того как это было принято решение мы обращались в правительство, чтобы изыскали средства для выделения квартиры».
Сразу найти квартиру не удалось, в бюджете Верхошижемского района отсутствовали субвенции на приобретение жилья, и только в этом году было выделено дополнительное финансирование и приобретена благоустроенная двухкомнатная квартира.
ДМИТРИЙ КАДЕСНИКОВ, ГЛАВА ВЕРХОШИЖЕМСКОГО РАЙОНА:
«В 2017 году в августе мы объявили аукцион и сегодня документы на оформлении. Она уже может сегодня ночевать и жить в этой квартире. Квартира в 16-ти квартирном жилом доме. Вы видели, обстановка достойная».
Благодаря совместной работе всех заинтересованных служб и ведомств Катя, в настоящее время, обустраивает свое жилье и учится исполнять бытовые обязанности. Заготавливает дрова на предстоящую зиму и даже вырастила небольшой урожай эти летом. После социальной реабилитации девушка сможет забрать свою дочь в семью.
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