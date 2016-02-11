Возвращение в социум - омбудсмен добился признания дееспособности девушки

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Возвращение в социум. Именно так можно сказать о героине нашего следующего сюжета Екатерине Абрамовской, которая на протяжении нескольких лет добивалась признания своей дееспособности. Сейчас девушка обустраивается в своем новом доме и ждет, когда сможет забрать из приюта свою дочь.В 2006 году Екатерина поступила в Верхошижемский психоневрологический интернат. До этого времени она проживала у своей тети в Подосиновском районе. Через год в 2007-м по решению Верхошижеского районного суда признана недееспособной. И только через пять лет Советский районный суд восстановил ее права. В 2015 году у нее родилась дочь, которая сейчас находится в Кировском доме ребенка.Поскольку Екатерина сирота то, ей положено жилье. В прошлом году она обратилась к уполномоченному по правам человека в Кировской области с просьбой о помощи в получения жилья. Рассказала о своем желании жить в обществе, работать и воспитывать свою дочь.Сразу найти квартиру не удалось, в бюджете Верхошижемского района отсутствовали субвенции на приобретение жилья, и только в этом году было выделено дополнительное финансирование и приобретена благоустроенная двухкомнатная квартира.Благодаря совместной работе всех заинтересованных служб и ведомств Катя, в настоящее время, обустраивает свое жилье и учится исполнять бытовые обязанности. Заготавливает дрова на предстоящую зиму и даже вырастила небольшой урожай эти летом. После социальной реабилитации девушка сможет забрать свою дочь в семью.