Лучшие сотрудники ЗАГСов собрались на конкурс профмастерства
Сегодня, 10:19 | Просмотров: 103 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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Эти слова означают рождение новой семьи. И все взгляды устремлены на молодожёнов. Работник ЗАГСа уходит на второй план. А ведь именно они наполняют этот момент торжественной атмосферой.
ИРИНА ХЛОПОВА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА ВЕДУЩИХ-РЕГИСТРАТОРОВ БРАКОСОЧЕТАНИЯ:
«Каждой паре ты отдаёшь себя, пытаешься сделать эту регистрацию наполненной любовью, светом, добром и конечно хочется, чтобы и тебя запомнили и твои слова и даже напутствия для совместной жизни».
Сегодня среди ведущих торжественных церемоний прошел областной конкурс. Все они уже стали лучшими в своих районах, поэтому здесь, в Кирове проводили только реальные регистрации, никакой постановки.
ЮЛИЯ ИГНАТЮК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЮСТИЦИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Постановочная - это не интересно, можно её переиграть всегда, а настоящую пару, которая регистрирует брак сегодня, её не заменишь и не исправишь ничего».
Момент и без того волнительный и ответственный, а здесь кроме молодожёнов и гостей, внимательное жюри и несколько телекамер. Но девушки - настоящие профессионалы своего дела, которые любят свою работу.
АНАСТАСИЯ РАКОВА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА ВЕДУЩИХ-РЕГИСТРАТОРОВ БРАКА:
«Пятница-это мой любимый день работы. В слободском ЗАГСе мы ведем регистрации, как правило, только по пятницам и поэтому я люблю этот день».
Но, несмотря на строгое жюри, главный судья работы ведущего - это новоиспечённая семья.
АННА РОМАНОВА, НОВОБРАЧНАЯ:
«Церемония была очень волнительной, я не ожидала, такой ответственный шаг, мы готовились очень долго, чтобы было всё как в сказке, так и есть».
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Важны не только торжественные церемонии. Молодожены стараются сделать этот день действительно незабываемым. Поэтому иногда выбирают для себя необычные транспортные средства».
Теперь молодожёнов ждёт свадебный банкет, поздравления от родных и близких, медовый месяц и долгая счастливая жизнь. А работники ЗАГСа будут новых женихов и невест, чтобы уже им объявить о том, что они теперь муж и жена.
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