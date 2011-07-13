Лучшие сотрудники ЗАГСов собрались на конкурс профмастерства

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В Кировском ЗАГСе прошел конкурс ведущих торжественной церемонии бракосочетания. Кто лучше всех создаёт атмосферу главного дня в жизни молодожёнов?Эти слова означают рождение новой семьи. И все взгляды устремлены на молодожёнов. Работник ЗАГСа уходит на второй план. А ведь именно они наполняют этот момент торжественной атмосферой.Сегодня среди ведущих торжественных церемоний прошел областной конкурс. Все они уже стали лучшими в своих районах, поэтому здесь, в Кирове проводили только реальные регистрации, никакой постановки.Момент и без того волнительный и ответственный, а здесь кроме молодожёнов и гостей, внимательное жюри и несколько телекамер. Но девушки - настоящие профессионалы своего дела, которые любят свою работу.Но, несмотря на строгое жюри, главный судья работы ведущего - это новоиспечённая семья.Теперь молодожёнов ждёт свадебный банкет, поздравления от родных и близких, медовый месяц и долгая счастливая жизнь. А работники ЗАГСа будут новых женихов и невест, чтобы уже им объявить о том, что они теперь муж и жена.