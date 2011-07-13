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Новости / Общество

Лучшие сотрудники ЗАГСов собрались на конкурс профмастерства

Сегодня, 10:19 | Просмотров: 103 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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В Кировском ЗАГСе прошел конкурс ведущих торжественной церемонии бракосочетания. Кто лучше всех создаёт атмосферу главного дня в жизни молодожёнов?
 
 
- Объявляю вас мужем и женой.

Эти слова означают рождение новой семьи. И все взгляды устремлены на молодожёнов. Работник ЗАГСа уходит на второй план. А ведь именно они наполняют этот момент торжественной атмосферой.

Лучшие сотрудники ЗАГСов собрались на конкурс профмастерстваИРИНА ХЛОПОВА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА ВЕДУЩИХ-РЕГИСТРАТОРОВ БРАКОСОЧЕТАНИЯ:
«Каждой паре ты отдаёшь себя, пытаешься сделать эту регистрацию наполненной любовью, светом, добром и конечно хочется, чтобы и тебя запомнили и твои слова и даже напутствия для совместной жизни».

Сегодня среди ведущих торжественных церемоний прошел областной конкурс. Все они уже стали лучшими в своих районах, поэтому здесь, в Кирове проводили только реальные регистрации, никакой постановки.

Лучшие сотрудники ЗАГСов собрались на конкурс профмастерстваЮЛИЯ ИГНАТЮК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЮСТИЦИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Постановочная  - это не интересно, можно её переиграть всегда, а настоящую пару, которая регистрирует брак сегодня, её не заменишь и не исправишь ничего».
 
Момент и без того волнительный и ответственный, а здесь кроме молодожёнов и гостей, внимательное жюри и несколько телекамер. Но девушки - настоящие профессионалы своего дела, которые любят свою работу.

Лучшие сотрудники ЗАГСов собрались на конкурс профмастерстваАНАСТАСИЯ РАКОВА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА ВЕДУЩИХ-РЕГИСТРАТОРОВ БРАКА:
«Пятница-это мой любимый день работы. В слободском ЗАГСе мы ведем регистрации, как правило, только по пятницам и поэтому я люблю этот день».

Но, несмотря на строгое жюри, главный судья работы ведущего - это новоиспечённая семья.

Лучшие сотрудники ЗАГСов собрались на конкурс профмастерстваАННА РОМАНОВА, НОВОБРАЧНАЯ:
«Церемония была очень волнительной, я не ожидала, такой ответственный шаг, мы готовились очень долго, чтобы было всё как в сказке, так и есть».

Лучшие сотрудники ЗАГСов собрались на конкурс профмастерстваАЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Важны не только торжественные церемонии. Молодожены стараются сделать этот день действительно незабываемым. Поэтому иногда выбирают для себя необычные транспортные средства».

Теперь молодожёнов ждёт свадебный банкет, поздравления от родных и близких, медовый месяц и долгая счастливая жизнь. А работники ЗАГСа будут новых женихов и невест, чтобы уже им объявить о том, что они теперь муж и жена.


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