Сотрудники теруправления по Первомайскому району вышли на субботник в будущем сквере
Сегодня, 10:43 | Просмотров: 84 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
Поделиться новостью:
Совсем скоро это место преобразится. На субботнике предстоит демонтировать железобетонные блоки и убрать часть старого фундамента, который остался после сноса аварийного дома. Эта территория уже обозначена, как сквер, и передана в оперативное управление Первомайскому району. Специалисты администрации уберут срезанную поросль и мусор. А работники подрядной организации выровняют землю под посадки. Дирекция зеленого хозяйства готовит дендрологический план, и уже этой осенью сюда завезут плодородный грунт, посеют траву и высадят деревья и кустарники. Но на этом работы по благоустройству территории не закончатся.
ВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, НАЧАЛЬНИК ТУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ:
«Мы будем инициировать и ремонт тротуара, и газонной части, зеленые насаждения, которые растут вдоль улицы, тоже будут приведены в надлежащий вид и надеюсь, что в какую-либо из программ, федеральных или областных, попадет данный участок по ремонту улично-дорожной сети».
Отметим, что эта территория рядом с перекрестком Ленина и Молодой Гвардии вошла в городской проект "30 скверов". Кировчане проявили к нему большой интерес и сами выбирали уголки, которые надо благоустроить. Главной целью проекта является консолидация усилий муниципалитета, горожан и общественных организаций для озеленения городского пространства.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
12.09.2017