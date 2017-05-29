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Новости / Общество

Сотрудники теруправления по Первомайскому району вышли на субботник в будущем сквере

Сегодня, 10:43 | Просмотров: 84 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В центре Кирова появится еще один «зеленый уголок». На месте неприглядного пустыря на улице Молодой Гвардии вырастет сад. Работы по благоустройству уже начались. Сотрудники теруправления по Первомайскому району вышли на субботник в будущем сквере.

Совсем скоро это место преобразится. На субботнике предстоит демонтировать железобетонные блоки и убрать часть старого фундамента, который остался после сноса аварийного дома. Эта территория уже обозначена, как сквер, и передана в оперативное управление Первомайскому району. Специалисты администрации уберут срезанную поросль и мусор. А работники подрядной организации выровняют землю под посадки. Дирекция зеленого хозяйства готовит дендрологический план, и уже этой осенью сюда завезут плодородный грунт, посеют траву и высадят деревья и кустарники. Но на этом работы по благоустройству территории не закончатся.

Сотрудники теруправления по Первомайскому району вышли на субботник в будущем сквереВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, НАЧАЛЬНИК ТУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ:
«Мы будем инициировать и ремонт тротуара, и газонной части, зеленые насаждения, которые растут вдоль улицы, тоже будут приведены в надлежащий вид и надеюсь, что в какую-либо из программ, федеральных или областных, попадет данный участок по ремонту улично-дорожной сети».

Отметим, что эта территория рядом с перекрестком Ленина и Молодой Гвардии вошла в городской проект "30 скверов". Кировчане проявили к нему большой интерес и сами выбирали уголки, которые надо благоустроить. Главной целью проекта является консолидация усилий муниципалитета, горожан и общественных организаций для озеленения городского пространства.


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