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В центре Кирова появится еще один «зеленый уголок». На месте неприглядного пустыря на улице Молодой Гвардии вырастет сад. Работы по благоустройству уже начались. Сотрудники теруправления по Первомайскому району вышли на субботник в будущем сквере.Совсем скоро это место преобразится. На субботнике предстоит демонтировать железобетонные блоки и убрать часть старого фундамента, который остался после сноса аварийного дома. Эта территория уже обозначена, как сквер, и передана в оперативное управление Первомайскому району. Специалисты администрации уберут срезанную поросль и мусор. А работники подрядной организации выровняют землю под посадки. Дирекция зеленого хозяйства готовит дендрологический план, и уже этой осенью сюда завезут плодородный грунт, посеют траву и высадят деревья и кустарники. Но на этом работы по благоустройству территории не закончатся.Отметим, что эта территория рядом с перекрестком Ленина и Молодой Гвардии вошла в городской проект "30 скверов". Кировчане проявили к нему большой интерес и сами выбирали уголки, которые надо благоустроить. Главной целью проекта является консолидация усилий муниципалитета, горожан и общественных организаций для озеленения городского пространства.