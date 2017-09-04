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Новости / Общество

Российское движение школьников в Кирове набирает обороты

Сегодня, 12:00 | Просмотров: 56 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Российское движение школьников набирает обороты. Стартовое мероприятие в этом учебном году привлекло учащихся со всего города. На встрече они узнали, какие направления представляет организация, а также пообщались с активными участниками РДШ.

Российское движение школьников - детско-юношеская организация, в которой каждый сможет реализовать свои способности. В сентябре движение пополнится новыми пилотными площадками, это 40 образовательных учреждений Кирова и области.

Российское движение школьников в Кирове набирает оборотыВЕРА ЖУЙКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Кто-то может заниматься творчеством, кто-то показывать интеллект, кто-то себя будет проявлять в спорте, то есть каждый найдет свое дело по душе, а то, что вы делаете это вместе, это, конечно, удваивает результаты этого движения».
 
Знакомство с направлениями деятельности, планы на будущее, награждение лучших - неполный список программы встречи. Здесь были как члены РДШ, которые уже успели потрудиться, так и ребята, которые только желают вступить в движение.

Российское движение школьников в Кирове набирает оборотыАЛЕКСЕЙ ЦЕЛОУСОВ:
«Мне очень понравилась концепция этого объединения, мне понравилось в ней конкретно то, что люди могут полностью реализовать себя в какой-либо сфере».
 
Шестиклассницы 40 школы вступили в ряды РДШ еще год назад. За это время они помогали пожилым людям, писали письма солдатам, поздравляли ветеранов с Великой победой.

Российское движение школьников в Кирове набирает оборотыАНАСТАСИЯ КОЛОДКИНА:
«Мне понравилось, это очень интересно, когда ты чем-то занят, помогаешь другим людям, посещаешь разные мероприятия».
 
В Кировской области в ряды российского движения школьников вступили уже более тысячи человек, и число активистов растет. У ребят есть возможность показать себя не только в нашем регионе, но и по всей стране.

Российское движение школьников в Кирове набирает оборотыАННА СПИЦЫНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОГО РО ООГДЮО "РДШ":
«Всероссийских проектов очень много, и по большей части, они и есть всероссийские, начиная от различных творческих конкурсов, заканчивая конкурсами проектов, когда они могут побороться за звание лучшего и попасть на смену в Орленок».

В ряды РДШ могут вступить все желающие в возрасте от 10 до 17 лет. Для этого нужно только зарегистрироваться на сайте, а в дальнейшей работе понадобится желание развиваться в различных сферах деятельности.


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