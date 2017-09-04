Российское движение школьников в Кирове набирает обороты

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Российское движение школьников набирает обороты. Стартовое мероприятие в этом учебном году привлекло учащихся со всего города. На встрече они узнали, какие направления представляет организация, а также пообщались с активными участниками РДШ.Российское движение школьников - детско-юношеская организация, в которой каждый сможет реализовать свои способности. В сентябре движение пополнится новыми пилотными площадками, это 40 образовательных учреждений Кирова и области.Знакомство с направлениями деятельности, планы на будущее, награждение лучших - неполный список программы встречи. Здесь были как члены РДШ, которые уже успели потрудиться, так и ребята, которые только желают вступить в движение.Шестиклассницы 40 школы вступили в ряды РДШ еще год назад. За это время они помогали пожилым людям, писали письма солдатам, поздравляли ветеранов с Великой победой.В Кировской области в ряды российского движения школьников вступили уже более тысячи человек, и число активистов растет. У ребят есть возможность показать себя не только в нашем регионе, но и по всей стране.В ряды РДШ могут вступить все желающие в возрасте от 10 до 17 лет. Для этого нужно только зарегистрироваться на сайте, а в дальнейшей работе понадобится желание развиваться в различных сферах деятельности.