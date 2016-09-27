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Новости / Общество

Форум студенческих отрядов «Быстрица»

Вчера, 17:41 | Просмотров: 149 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Год назад студенческие отряды области выступили инициатором проведения межрегионального форума "Быстрица". В этом году мероприятие прошло снова, но уже с большим размахом и с более насыщенной программой.

Резонанс от проведения первого форума привел к тому, что в зале Дворца молодежи собралось уже более 200 молодых людей, тесно связанных с движением студотрядов. Они представляли шесть регионов Приволжского округа. На "Быстрице" юношам и девушкам предстояло сплотиться с целью развития своего инновационного мышления и построения новых планов и идей.

Форум студенческих отрядов «Быстрица»АЛЕКСАНДР БАЛЫБЕРДИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ КРО МООО "РСО":
«Акцент как раз делается на управленческие вопросы, на то, как работать с людьми. В отрядах порой бывают сложные ситуации, когда необходимо принимать серьезные решения. Это касается взаимоотношений с работодателями и отношений внутри отряда».

На образовательных площадках стройотрядовцев учили работать с командной целью, умению мотивировать, ораторскому искусству. А в этом зале они могли проделать путь от кандидата до руководителя компании. Деловая игра включала в себя практические задания с собеседованием. Победителем становился тот, кто быстрее остальных поднимался по социальному лифту.

Форум студенческих отрядов «Быстрица»ДАРЬЯ МАЛЬШАКОВА, КУРАТОР ПЛОЩАДКИ:
«Если задаться целью, стремится к тому, чтобы добиться хороших успехов и работать, то ты придешь к этому достаточно скоро. Отряды это такая среда, которая способствует развитию тебя как человека и вообще поддерживает со всех отношениях».
 
По практике прошлогоднего форума одним из наиболее интересных событий были занятия со спикерами. Общение с ними, в основном, затрагивает решение конфликтных ситуаций, личностное развитие, тему командообразование.

Форум студенческих отрядов «Быстрица»ВЕРОНИКА БЕЛОНОГОВА, СТРОЙОТРЯДОВЕЦ:
«Мне очень понравился один спикер из Казани. Она своей энергетикой очень нас воодушевила. Я после лекций несколько дней ходила под впечатлением. Спикер очень интересно подавал материал».
 
 
В Кировской области более 2 тысяч человек входят в студенческие отряды. В этом году они трудились по восьми направлениям. Больше всего молодежи было задействовано в отрядах проводников и педагогов. Постепенно студентами осваиваются новые виды деятельности. Такие как, работа в санаториях, пансионатах, медицинских учреждениях.

Форум студенческих отрядов «Быстрица»ГЕОРГИЙ БАРМИНОВ, И.О МИНИСТРА СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Чем компетентнее, чем грамотнее будет подготовлен боец, командир или комиссар отряда, тем больше возможности у него на то, чтобы он претендовал на более высокие позиции. В своем сообществе, жизни, карьере, учебе».
 
 
По традиции форум помимо теоретической части, включал в себе практическую часть. Она прошла на базе лагеря "Строитель". Главным итогом "Быстрицы" стало то, что она зарядила отряды на еще более активную деятельность для работы на целине.


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