Форум студенческих отрядов «Быстрица»

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«Мне очень понравился один спикер из Казани. Она своей энергетикой очень нас воодушевила. Я после лекций несколько дней ходила под впечатлением. Спикер очень интересно подавал материал».

«Чем компетентнее, чем грамотнее будет подготовлен боец, командир или комиссар отряда, тем больше возможности у него на то, чтобы он претендовал на более высокие позиции. В своем сообществе, жизни, карьере, учебе».

Год назад студенческие отряды области выступили инициатором проведения межрегионального форума "Быстрица". В этом году мероприятие прошло снова, но уже с большим размахом и с более насыщенной программой.Резонанс от проведения первого форума привел к тому, что в зале Дворца молодежи собралось уже более 200 молодых людей, тесно связанных с движением студотрядов. Они представляли шесть регионов Приволжского округа. На "Быстрице" юношам и девушкам предстояло сплотиться с целью развития своего инновационного мышления и построения новых планов и идей.На образовательных площадках стройотрядовцев учили работать с командной целью, умению мотивировать, ораторскому искусству. А в этом зале они могли проделать путь от кандидата до руководителя компании. Деловая игра включала в себя практические задания с собеседованием. Победителем становился тот, кто быстрее остальных поднимался по социальному лифту.По практике прошлогоднего форума одним из наиболее интересных событий были занятия со спикерами. Общение с ними, в основном, затрагивает решение конфликтных ситуаций, личностное развитие, тему командообразование.В Кировской области более 2 тысяч человек входят в студенческие отряды. В этом году они трудились по восьми направлениям. Больше всего молодежи было задействовано в отрядах проводников и педагогов. Постепенно студентами осваиваются новые виды деятельности. Такие как, работа в санаториях, пансионатах, медицинских учреждениях.По традиции форум помимо теоретической части, включал в себе практическую часть. Она прошла на базе лагеря "Строитель". Главным итогом "Быстрицы" стало то, что она зарядила отряды на еще более активную деятельность для работы на целине.