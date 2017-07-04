В регионе стартовала компания по сбору налога на имущество физических лиц

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В Кировской области стартовала компания по сбору налога на имущество физических лиц. Собственники квартир, автомобилей, земельных участков должны уплатить налоговый взнос до 1 декабря.Имущественный налог для физических лиц существует трех видов: налог на имущество, это дом, квартира, гараж; транспортный налог, к нему относятся все транспортные средства, в том числе и водные; и земельный налог, его платят владельцы земельных участков. В этом году налогоплательщиков ждут некоторые изменения, одно из них касается принципа начисления налогового сбора.Так же стоит сказать, что с этого года квитанции на уплату налога в бумажном виде по почте приходят не всем плательщикам. Граждане, у которых есть "личный кабинет налогоплательщика" на сервисе федеральной налоговой службы, уведомления не получат. Оплатить сбор они смогут онлайн, либо распечатать квитанции самостоятельно и оплатить их через банк или банкомат.Что касается льгот по налогу на имущество, в этом году они сохраняются. На них имеют право пенсионеры, участники Великой отечественной войны, герои России, афганцы, чернобыльцы, военные, инвалиды 1 и 2 групп. Но здесь есть ограничение - от налога освобождается только один объект имущества, на выбор собственника. Добавим, что срок уплаты налогов - не позднее 1 декабря. Неплательщиков ждут санкции - штрафные пени будут насчитывать за каждый просроченный день.