Сотни юных кировчан приняли участие в Лайф-Фесте, посвященном борьбе со СПИДом

Поделиться новостью:

Сотни юных кировчан приняли участие в Лайф-Фесте, который прошел в Александровском саду. Праздник жизни был посвящен борьбе со СПИДом.Фестиваль организаторы решили провести в соревновательной форме. Школьники из разных учебных заведений города разделились на команды, придумали названия и девизы, а затем отправились к разным контрольным точкам изучать одну из самых острых медицинских проблем современности.Наклейки, магниты, календарики с полезной информацией и даже контрацептивы — все эти полезные вещи стали призами за правильные ответы по теме. Несмотря на такую легкую подачу, участники подходили к вопросу с настоящей взрослой ответственностью. Как выяснилось, об инфекции ВИЧ и СПИДе современные дети уже знают довольно много.Мероприятие, посвященное вопросу СПИДа и профилактике заболевания проводится в Кирове уже второй раз. В России действует ряд федеральных программ посвященных этой проблеме. Министерство здравоохранения Кировской области также активно поддерживает проведение подобных фестивалей.Только в этом году выявлено 190 новых ВИЧ положительных жителей нашего региона и к настоящему моменту общее количество заболевших уже превысило 2 тысячи человек.