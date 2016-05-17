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Сотни юных кировчан приняли участие в Лайф-Фесте, посвященном борьбе со СПИДом

Сегодня, 10:00 | Просмотров: 91 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Сотни юных кировчан приняли участие в Лайф-Фесте, который прошел в Александровском саду. Праздник жизни был посвящен борьбе со СПИДом.

Фестиваль организаторы решили провести в соревновательной форме. Школьники из разных учебных заведений города разделились на команды, придумали названия и девизы, а затем отправились к разным контрольным точкам изучать одну из самых острых медицинских проблем современности.

Сотни юных кировчан приняли участие в Лайф-Фесте, посвященном борьбе со СПИДомАГНИЯ КАНЕВА:
«Мы будем проводить опрос. Они будут отвечать на вопросы по ВИЧ-инфекции, по профилактике ВИЧ-инфекции. Как можно заболеть, как можно предостеречь себя от этой инфекции, заболевания. И за каждый правильный ответ мы будем давать наклеечки на память».

Наклейки, магниты, календарики с полезной информацией и даже контрацептивы — все эти полезные вещи стали призами за правильные ответы по теме. Несмотря на такую легкую подачу, участники подходили к вопросу с настоящей взрослой ответственностью. Как выяснилось, об инфекции ВИЧ и СПИДе современные дети уже знают довольно много.

- Нужно жить безопасно, и тогда жизнь будет прекрасна.
- Безопасно это как? Расскажите зрителям, они, наверно, не в курсе.
- Думать головой, предохраняться.
- Не употреблять всякие вещества. Наркотики, например. Обычно наркоманы могут заразиться ВИЧ-инфекцией, когда используют 1 шприц на всю группу.
- Ну, мы знаем о том, какими путями он передается, то что через кровь и многое другое. Через различные жидкости. И что сейчас довольно очень много людей заражаются и погибают от СПИДа. То, что он снижает иммунитет и то, что человек может умереть от обычной простуды.

Сотни юных кировчан приняли участие в Лайф-Фесте, посвященном борьбе со СПИДомЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Одним из главных элементов профилактики заболеваний передающихся половым путем, является своевременный контроль своего здоровья. Даже дети знают, что специалиста необходимо посещать минимум 1 раз в год. Участники фестиваля, здесь и на условиях полной анонимности, могут сдать тест на ВИЧ абсолютно бесплатно в автомобиле скорой помощи. Для прохождения теста не нужны никакие документы, заполняете бланк добровольного согласия на анализ и получаете порядковый номер, по которому впоследствии узнаете результат».

Мероприятие, посвященное вопросу СПИДа и профилактике заболевания проводится в Кирове уже второй раз. В России действует ряд федеральных программ посвященных этой проблеме. Министерство здравоохранения Кировской области также активно поддерживает проведение подобных фестивалей.

Сотни юных кировчан приняли участие в Лайф-Фесте, посвященном борьбе со СПИДомЕКАТЕРИНА СМЕТАНИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ ПРОФИЛАКТИКИ КОГБУЗ «ИНФЕКЦИОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД:
«У нас, к сожалению, обстановка не спокойная. За 8 месяцев отмечается рост заболеваемости на 39%, поэтому очень важно, чтобы сегодня каждый подросток, каждый молодой человек, и просто каждый житель нашего города и области, думали о том, что риск заражения ВИЧ-инфекцией, он все-таки существует. И гораздо ближе».

Только в этом году выявлено 190 новых ВИЧ положительных жителей нашего региона и к настоящему моменту общее количество заболевших уже превысило 2 тысячи человек.


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