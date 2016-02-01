В Кирове отметили Еврейский Новый год
Сегодня, 10:19 | Просмотров: 70 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Несмотря на то, что новый год это праздник скорее светский, от религиозных традиций и канонов верующие евреи не отклоняются. Согласно обычаям перед застольем, зажигаются свечи и произносятся молитвы. Самая последняя из них, благодарность богу за богатый стол.
Богатый стол, собран, как полагается согласно кашруту. Никакого оливье с колбасой, только традиционные еврейские блюда.
АЛЛА НОВИКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА УЧРЕДИТЕЛЕЙ ЕВРЕЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ Г. КИРОВА:
«Конкретно традиционное национальное блюдо на новый год, это должен быть мед, яблоки, рыбы, рыбка и цимес. Цимес я вчера сварила сама. Ну, то есть я какие-то традиционные вещи стараюсь подготовить».
Во всём остальном никаких ограничений нет. Праздник одинаков для всех и для мужчин и для женщин и для детей и отмечают его все за одним столом, в отличие от многих религиозных праздников. В этот вечер у всех хорошее настроение - каждый еврей вспоминает все совершенные добрые поступки за год.
ЛЕВ ВАЙНЕР, ЧЛЕН ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ Г. КИРОВА:
«Мы в этот год вспоминаем, что мы сделали в течение года хороших дел. Эти хорошие дела нам записываются в определенную книгу. И вот в этот новый год, в этой книге, всевышний, значит, посмотрит и скажет — хорошие дела ты сделал, значит можно записать тебя на следующий год в книгу».
Для самых юных участников торжества проводятся различные конкурсы. Дети играют, читают стихи и даже, как выяснилось, танцуют далеко не традиционные танцы.
ЮЛИЙ КАГАН:
- Танцуете?
- Ну да. Он включает музыку, а мы с братом брейк-данс танцуем.
Современные танцы — это для молодежи, старшее поколение традициям не изменяет, поэтому весь вечер звучат знаменитые еврейские мотивы.
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