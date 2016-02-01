В Кирове отметили Еврейский Новый год

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В Кирове отметили Рош ха-Шана — день, начинающий отсчет еврейского нового года. Это праздник для всех иудеев, который отмечается в честь сотворения мира и приходится на первый и второй день месяца тишрей. Как отметили праздник в кировской еврейской общине?Несмотря на то, что новый год это праздник скорее светский, от религиозных традиций и канонов верующие евреи не отклоняются. Согласно обычаям перед застольем, зажигаются свечи и произносятся молитвы. Самая последняя из них, благодарность богу за богатый стол.Богатый стол, собран, как полагается согласно кашруту. Никакого оливье с колбасой, только традиционные еврейские блюда.Во всём остальном никаких ограничений нет. Праздник одинаков для всех и для мужчин и для женщин и для детей и отмечают его все за одним столом, в отличие от многих религиозных праздников. В этот вечер у всех хорошее настроение - каждый еврей вспоминает все совершенные добрые поступки за год.Для самых юных участников торжества проводятся различные конкурсы. Дети играют, читают стихи и даже, как выяснилось, танцуют далеко не традиционные танцы.Современные танцы — это для молодежи, старшее поколение традициям не изменяет, поэтому весь вечер звучат знаменитые еврейские мотивы.