ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

26 сентября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.5660
EURO: 68.5553
Погода в городе Кирове:
днём:  +5...+7°C
вечером:  +4...+6°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

В Кирове отметили Еврейский Новый год

Сегодня, 10:19 | Просмотров: 70 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Кирове отметили Рош ха-Шана — день, начинающий отсчет еврейского нового года. Это праздник для всех иудеев, который отмечается в честь сотворения мира и приходится на первый и второй день месяца тишрей. Как отметили праздник в кировской еврейской общине?

Несмотря на то, что новый год это праздник скорее светский, от религиозных традиций и канонов верующие евреи не отклоняются. Согласно обычаям перед застольем, зажигаются свечи и произносятся молитвы. Самая последняя из них, благодарность богу за богатый стол.

Богатый стол, собран, как полагается согласно кашруту. Никакого оливье с колбасой, только традиционные еврейские блюда.

В Кирове отметили Еврейский Новый год АЛЛА НОВИКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА УЧРЕДИТЕЛЕЙ ЕВРЕЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ Г. КИРОВА:
«Конкретно традиционное национальное блюдо на новый год, это должен быть мед, яблоки, рыбы, рыбка и цимес. Цимес я вчера сварила сама. Ну, то есть я какие-то традиционные вещи стараюсь подготовить».

Во всём остальном никаких ограничений нет. Праздник одинаков для всех и для мужчин и для женщин и для детей и отмечают его все за одним столом, в отличие от многих религиозных праздников. В этот вечер у всех хорошее настроение - каждый еврей вспоминает все совершенные добрые поступки за год.

В Кирове отметили Еврейский Новый год ЛЕВ ВАЙНЕР, ЧЛЕН ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ Г. КИРОВА:
«Мы в этот год вспоминаем, что мы сделали в течение года хороших дел. Эти хорошие дела нам записываются в определенную книгу. И вот в этот новый год, в этой книге, всевышний, значит, посмотрит и скажет — хорошие дела ты сделал, значит можно записать тебя на следующий год в книгу».

Для самых юных участников торжества проводятся различные конкурсы. Дети играют, читают стихи и даже, как выяснилось, танцуют далеко не традиционные танцы.

В Кирове отметили Еврейский Новый год ЮЛИЙ КАГАН:
- Танцуете?
- Ну да. Он включает музыку, а мы с братом брейк-данс танцуем.

Современные танцы — это для молодежи, старшее поколение традициям не изменяет, поэтому весь вечер звучат знаменитые еврейские мотивы.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Верхнекамском районе автоледи на "десятке" врезалась в иномарку.

11:35 26.09.2017


В Верхнекамском районе автоледи на "десятке" врезалась в иномарку.

На улице Преображенской "девятка" сбила пенсионерку.

11:33 26.09.2017


На улице Преображенской "девятка" сбила пенсионерку.

В Кирове на улице Ленина сбили пешехода.

11:30 26.09.2017


В Кирове на улице Ленина сбили пешехода.

На улице Солнечной грузовик сбил мотоциклиста.

11:26 26.09.2017


На улице Солнечной грузовик сбил мотоциклиста.

В Арбажском районе ВАЗ-21103 врезался в иномарку.

11:23 26.09.2017


В Арбажском районе ВАЗ-21103 врезался в иномарку.

Жительница Советска стала жертвой лже-банкира.

20:15 25.09.2017


Жительница Советска стала жертвой лже-банкира.

В Подосиновце арестовали двух подозреваемых в убийстве местной жительницы.

19:59 25.09.2017


В Подосиновце арестовали двух подозреваемых в убийстве местной жительницы.

Все новости

Вести. Кировская область

Приемка улицы Свердлова в городе Кирове

10:24 26.09.2017


Приемка улицы Свердлова в городе Кирове

В Кирове отметили Еврейский Новый год

10:19 26.09.2017


В Кирове отметили Еврейский Новый год

Сотни юных кировчан приняли участие в Лайф-Фесте, посвященном борьбе со СПИДом

10:00 26.09.2017


Сотни юных кировчан приняли участие в Лайф-Фесте, посвященном борьбе со СПИДом

В первой спортивной школе прошел турнир по баскетболу

17:45 25.09.2017


В первой спортивной школе прошел турнир по баскетболу

В регионе стартовала компания по сбору налога на имущество физических лиц

17:43 25.09.2017


В регионе стартовала компания по сбору налога на имущество физических лиц

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В кировском центре национальных культур отметили национальный праздник Ту би-Шват

01.02.2016


В кировском центре национальных культур отметили национальный праздник Ту би-Шват

Евреи всего мира отмечают Хануку, древний праздник свечей

08.12.2015


Евреи всего мира отмечают Хануку, древний праздник свечей

Евреи отмечают праздник Песах.

23.04.2016


Евреи отмечают праздник Песах.

Китайский новый год

27.01.2009


Китайский новый год

Кировчане отметили Навруз

21.03.2017


Кировчане отметили Навруз

В России появился новый праздник - День Сил специальных операций.

27.02.2015


В России появился новый праздник - День Сил специальных операций.

Популярные новости

В Кирове 20-летний молодой человек упал с 15 этажа.

13.09.2017


В Кирове 20-летний молодой человек упал с 15 этажа.

В Омутнинске будут судить врача местной районной больницы.

15.09.2017


В Омутнинске будут судить врача местной районной больницы.

В Кирове заявления на банкротство поданы на две управляющие компании.

20.09.2017


В Кирове заявления на банкротство поданы на две управляющие компании.

Игорь Васильев представил обновленный состав правительства Кировской области.

25.09.2017


Игорь Васильев представил обновленный состав правительства Кировской области.

В Кирове предстанет перед судом директор организации-застройщика, растративший деньги дольщиков.

12.09.2017


В Кирове предстанет перед судом директор организации-застройщика, растративший деньги дольщиков.

В Кирове заместителя директора АО "АТП" подозревают в мошенничестве на 15 млн рублей.

21.09.2017


В Кирове заместителя директора АО "АТП" подозревают в мошенничестве на 15 млн рублей.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх