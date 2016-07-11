В Заречном парке города Кирова прошли Чистые игры
Вчера, 15:04 | Просмотров: 154 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Чистые игры на Вятке проводятся впервые. Чистые игры - это не просто субботник. Это задорные командные соревнования - кто больше соберет мусора, и победитель получает призы. А еще волонтеры учатся сортировать мусор на фракции - стекло, металл, пластик, покрышки и бытовой мусор. При этом раздельно собранные мешки отправляются каждый в свой пункт переработки, смешанный мусор на полигон.
Это часть федерального проекта clear games, впервые проводившегося в Санкт-Петербурге. Впоследствии он был поддержан Агентством стратегических инициатив и стал федеральным.
СЕРГЕЙ ФОМИН, ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ХИМИИ И ЭКОЛОГИИ ВЯТГУ:
«Изначально мы планировали провести мероприятие в рамках студенческой среды нашей. Все же знают, что студенты ВятГУ достаточно активны во всех таких вещах. Но почувствовав интерес со стороны общественности, со стороны населения города, мы сделали абсолютно открытое мероприятие, и любой мог зарегистрироваться по средствам соцсетей и на сайте clear games точка ру».
Поддержали проект, конечно не только жители города, но и в правительстве области. Более того, представители министерства охраны окружающей среды и общественные инспекторы экологического контроля также приняли участие в мероприятии.
ТИМУР АБАШЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Министерство охраны окружающей среды поддерживает проведение чистых игр на Вятке. Зарегистрировали команду. От представителей министерства 2 человека. Активно включились в работу, засучив рукава, не стесняясь. Бегаем, работаем, собираем мусор. Ну, вообще это мероприятие очень полезно и хочется отметить, что оно направлено достаточно своевременно не только на уборку территории, но и к привлечению к проблем связанным с загрязнением территорий, но и на то, что в сегодняшнем мероприятии, организаторы сделали особый акцент на раздельном сборе мусора».
Подобные проекты направлены не только на очистку парков и напоминание о том, как важно убирать за собой мусор. Чистые игры прививают культуру раздельного сбора бытовых отходов. И неспроста.
ТИМУР АБАШЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вступают с первого января 18 года изменения в законодательстве и часть компонентов, которые можно использовать вторично, будут запрещены к захоронению на свалках ТБО. То есть нам надо сейчас начинать заниматься формированием культуры и системы сбора и вывоза раздельного коммунальных отходов».
Уборкой одного из самых популярных кировских парков занимались не только кировчане. Самой многочисленной была команда студентов ВятГу и большинство из них - приехали в Киров учиться из разных городов России
НИКИТА ТЮПИН, СТУДЕНТ ВЯТГУ:
«Я из Архангельской области город Коряжма. Я поступил ВятГу и меня попросили поучаствовать в этом мероприятии. И вот мы с ребятами уже хорошо познакомились и ходим и собираем мусор».
СОФЬЯ ЗЫРЯНОВА:
«Когда люди отдыхают, они должны убирать за собой. Нужно следить за нашей природой, вкладывать частичку себя. Если каждый начнет с себя, то остальные потянутся. Принимаю участие в первый раз. Узнала я из группы ВятГу. Где обучаюсь на первом курсе. Волонтерство мне всегда нравилось, поэтому я с огромным желанием участвую в подобных мероприятиях».
В ходе мероприятия 65 волонтерами было собрано и рассортировано 183 мешка мусора - из них 53 мешка пластика, 13 мешков металла и 64 мешка стекла, которые погрузили в специально заказанный контейнер и отправили на переработку. Кроме того, студенты нашли 55 автомобильных покрышек. Конечно, цифры впечатляют, и хочется в больших кавычках поблагодарить жителей города, которые из места отдыха и памятника природы с завидным упорством делают мусорную свалку. Но с другой стороны радует активность молодежи и их энтузиазм, ребята сдружились в процессе работы, а кроме того, команда победителей «Экологический десант» получила в качестве приза 4 абонемента на посещение бассейна в ВятГУ. Скучно не было никому и на следующий год ребята обещали снова участвовать в Чистых играх!
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