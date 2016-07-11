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В Заречном парке города Кирова прошли Чистые игры. Волонтеры ВятГУ и неравнодушные кировчане очищали одно из самых популярных мест для летнего отдыха.Чистые игры на Вятке проводятся впервые. Чистые игры - это не просто субботник. Это задорные командные соревнования - кто больше соберет мусора, и победитель получает призы. А еще волонтеры учатся сортировать мусор на фракции - стекло, металл, пластик, покрышки и бытовой мусор. При этом раздельно собранные мешки отправляются каждый в свой пункт переработки, смешанный мусор на полигон.Это часть федерального проекта clear games, впервые проводившегося в Санкт-Петербурге. Впоследствии он был поддержан Агентством стратегических инициатив и стал федеральным.Поддержали проект, конечно не только жители города, но и в правительстве области. Более того, представители министерства охраны окружающей среды и общественные инспекторы экологического контроля также приняли участие в мероприятии.Подобные проекты направлены не только на очистку парков и напоминание о том, как важно убирать за собой мусор. Чистые игры прививают культуру раздельного сбора бытовых отходов. И неспроста.Уборкой одного из самых популярных кировских парков занимались не только кировчане. Самой многочисленной была команда студентов ВятГу и большинство из них - приехали в Киров учиться из разных городов РоссииВ ходе мероприятия 65 волонтерами было собрано и рассортировано 183 мешка мусора - из них 53 мешка пластика, 13 мешков металла и 64 мешка стекла, которые погрузили в специально заказанный контейнер и отправили на переработку. Кроме того, студенты нашли 55 автомобильных покрышек. Конечно, цифры впечатляют, и хочется в больших кавычках поблагодарить жителей города, которые из места отдыха и памятника природы с завидным упорством делают мусорную свалку. Но с другой стороны радует активность молодежи и их энтузиазм, ребята сдружились в процессе работы, а кроме того, команда победителей «Экологический десант» получила в качестве приза 4 абонемента на посещение бассейна в ВятГУ. Скучно не было никому и на следующий год ребята обещали снова участвовать в Чистых играх!