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Новости / Общество

Реконструкция сквера на площади Авитек

Вчера, 15:06 | Просмотров: 142 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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Сквер на площади Авитек могут реконструировать в рамках программы поддержки местных инициатив. Как может поменяться облик зеленого уголка?

Реконструкция сквера на площади АвитекАЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Сквер на площади Авитек - это знаковое место не только для Филейки, но и для всего города. И вот скоро благодаря инициативе местных жителей, бизнеса и власти он начнёт преображаться».

Реконструкция сквера на площади АвитекМИХАИЛ ДОЛГОПОЛОВ, НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ КИРОВА:
«Участие в проекте поддержки местных инициатив с участием жителей 2-х микрорайонов, которые представляют в данном случае депутаты и предприятий. Это Авитек и УКС Авитек».

Реконструкция сквера на площади АвитекСЕРГЕЙ ХАЛЕВИН, ДЕПУТАТ КИРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:
«На следующий год мы подразумеваем получить из бюджета порядка миллион 300 тысяч рублей. Тем самым участие местных жителей составит порядка 130 тысяч рублей, я думаю, предприниматели тоже поддержат эту инициативу и тоже вложатся».

Реконструкция сквера на площади АвитекВАЛЕНТИН АНКУДИНОВ, ДЕПУТАТ КИРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:
«Завод и район строились одновременно и в принципе они неразделимы. Конечно, завод не останется в стороне, мы бы хотели, чтобы эти планы, как можно быстрее осуществились».

Реконструкцию разобьют на три этапа, а начнут с площадки рядом с памятником Ленину.

СЕРГЕЙ ХАЛЕВИН, ДЕПУТАТ КИРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:
«Обрусчатчивание, прилегающей к памятнику территории, ремонт ограждающих конструкций, тем самым мы охватим площадь 1500 кв. метров. Прогнозируемые сроки по реализации места вокруг памятника - это 2018 год».

Если первый этап реконструкции особых изменений не внесёт. То второй и третий значительно изменят облик сквера. Здесь должны появиться клумбы интересной, затейливой, геометрической формы. А ближе к ДК появится детский городок, он станет центром притяжения молодёжи со всего района.


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