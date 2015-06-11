Реконструкция сквера на площади Авитек

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Сквер на площади Авитек могут реконструировать в рамках программы поддержки местных инициатив. Как может поменяться облик зеленого уголка?Реконструкцию разобьют на три этапа, а начнут с площадки рядом с памятником Ленину.Если первый этап реконструкции особых изменений не внесёт. То второй и третий значительно изменят облик сквера. Здесь должны появиться клумбы интересной, затейливой, геометрической формы. А ближе к ДК появится детский городок, он станет центром притяжения молодёжи со всего района.