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На кировской станции аэрации появился уникальный в своем роде эко-контроль. Следить за надежностью работы очистных сооружений будет инновационный комплекс экологического мониторинга. В чем уникальность новой системы?Каждый день жители и предприятия Кирова создают тысячи кубометров сточных вод. И прежде, чем попасть в Вятку они проходят сложную, многоступенчатую систему очистки на городской станции аэрации. И с недавних пор на вооружении коммунальщиков появилась новая система контроля.В первую очередь отслеживается количество кислорода. Без него бактериям не выжить. На постоянном контроле и химический состав сточных вод.Благодаря этой системе исключается человеческий фактор, не заметить опасность теперь просто не возможно.Сейчас система работает только в режиме контроля воды. Но эта разработка кировских инженеров имеет возможность не только следить за состоянием сточных вод, в будущем она сама сможет предпринять необходимые действия в случае нештатной ситуации.