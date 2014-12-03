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На кировской станции аэрации появился уникальный в своем роде эко-контроль

Сегодня, 10:11 | Просмотров: 116 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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На кировской станции аэрации появился уникальный в своем роде эко-контроль. Следить за надежностью работы очистных сооружений будет инновационный комплекс экологического мониторинга. В чем уникальность новой системы?

Каждый день жители и предприятия Кирова создают тысячи кубометров сточных вод. И прежде, чем попасть в Вятку они проходят сложную, многоступенчатую систему очистки на городской станции аэрации. И с недавних пор на вооружении коммунальщиков появилась новая система контроля.

На кировской станции аэрации появился уникальный в своем роде эко-контрольАЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Это не просто резервуары, через которые проходят абсолютно все сточные воды Кирова. Это настоящая, искусственно созданная экосистема. Внутри этих вод находится активный ил с огромным количеством бактерий, которые питаются загрязнениями, тем самым очищаю воду. Так вот чтобы им жилось вольготно и у них был хороший аппетит нужно соблюдать огромное количество факторов, теперь за этим следит автоматизированная система».

В первую очередь отслеживается количество кислорода. Без него бактериям не выжить. На постоянном контроле и химический состав сточных вод.

На кировской станции аэрации появился уникальный в своем роде эко-контрольДЕНИС ПОНАМАРЁВ, ТЕХНОЛОГ СТАНЦИИ АЭРАЦИИ:
«Бывают ситуации, когда на сооружение приходит сильно загрязненный сток и для того, чтобы определить его лабораторным методом необходимо потратить около 6 часов. Внедрение данной системы позволит сократить время на анализ до получаса. Тем самым мы оперативнее реагируем на сброс и предотвращаем загрязнение Вятки».

Благодаря этой системе исключается человеческий фактор, не заметить опасность теперь просто не возможно.

На кировской станции аэрации появился уникальный в своем роде эко-контрольВЛАДИМИР КУДРЯВЦЕВ, ДИРЕКТОР КОМПАНИИ РАЗРАБОТЧИКА СИСТЕМЫ:
«Система может быть настроена на любой измеряемый параметр и если будет превышение, то система выдаёт либо сигнал оператору, либо управлению для устранения ситуации».

Сейчас система работает только в режиме контроля воды. Но эта разработка кировских инженеров имеет возможность не только следить за состоянием сточных вод, в будущем она сама сможет предпринять необходимые действия в случае нештатной ситуации.


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