В администрации Кирова прошли публичные слушания планов ремонта дорог на предстоящий год

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Более ста километров дорожного покрытия будет отремонтировано в следующем году в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". Администрация города провела публичные слушания планов ремонта.Проект "Безопасные и качественные дороги" стартовал в этом году. До конца года будет отремонтировано более 90 километров. В планах на следующий год - более 150-ти улиц.Кировчане сами могут выбрать дороги, которые необходимо отремонтировать, Список участков формируется на сайте администрации города Кирова. Там открыто онлайн-голосование. В опросе уже приняли более 15 тысячи человек.Более 50 человек приняли личное участие в публичном обсуждении планов ремонта. В ходе слушания был внесен ряд поправок. Дорога в микрорайон Зиновы - один из проблемных участков, который нуждается в благоустройстве.Добавим, реализация приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" планируется вплоть до 2025 года.