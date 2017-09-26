В администрации Кирова прошли публичные слушания планов ремонта дорог на предстоящий год
Сегодня, 11:53 | Просмотров: 115 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
Поделиться новостью:
Проект "Безопасные и качественные дороги" стартовал в этом году. До конца года будет отремонтировано более 90 километров. В планах на следующий год - более 150-ти улиц.
ОЛЕГ СЕМАКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА:
«Общая ремонтируемая площадь дорожного покрытия должна составить не менее 1 миллиона 47 тысяч 994 квадратных метров, общая протяженность не менее 102,69 километра».
Кировчане сами могут выбрать дороги, которые необходимо отремонтировать, Список участков формируется на сайте администрации города Кирова. Там открыто онлайн-голосование. В опросе уже приняли более 15 тысячи человек.
ОЛЕГ СЕМАКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА:
«Перечень улиц и дорог, сформированный с учетом результатов голосования, представлен для общественного обсуждения».
Более 50 человек приняли личное участие в публичном обсуждении планов ремонта. В ходе слушания был внесен ряд поправок. Дорога в микрорайон Зиновы - один из проблемных участков, который нуждается в благоустройстве.
ДАНИИЛ БЫКОВ:
«Дорога на выезд, из которой можно куда-то попасть, всего одна - это улица Современная, на которой недавно сдалась школа, и дело в том, что эта улица, она никому не нужна, у меня есть куча бумажек, где я пишу в администрацию города, она говорит, что это не их улица».
ОЛЕГ СЕМАКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА:
«Мы эту ситуацию держим под контролем, когда все документы будут оформлены на эту дорогу, мы в любом случае будем ее принимать себе на баланс в администрацию города Кирова, и в любом случае мы ее будем содержать».
Добавим, реализация приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" планируется вплоть до 2025 года.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!