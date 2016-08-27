В Успенский собор Трифонова монастыря прибыла икона с мощами 3-х преподобных
Сегодня, 11:56 | Просмотров: 132 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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В Успенский собор Трифонова монастыря прибыла икона с мощами 3-х преподобных Сергия Радонежского, Серафима Саровского и Нила Столобенского. Святой образ был написан в Сергиевом Посаде специально для прихожан Вятской Епархии.
ИЕРЕЙ СЕРГИЙ ЖЕРНАКОВ, НАСТОЯТЕЛЬ ИЛЬИНСКОГО ХРАМА:
«Эти святые очень почитаются в народе. Когда они уходили в пустынь для молитвы, они стяжали христианские добродетели. Любовь, веру, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание и именно у этих святых мы можем научиться подвигу».
Эта икона с мощами святых старцев будет постоянно храниться в Успенском соборе, но священнослужители не исключают, что по просьбе других храмов икона может отправиться по другим приходам Епархии.
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