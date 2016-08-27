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Икона с мощами святых преподобных Сергея Радонежского, Нила Столобенского и Серафима Саровского прибыла в Вятскую Епархию.В Успенский собор Трифонова монастыря прибыла икона с мощами 3-х преподобных Сергия Радонежского, Серафима Саровского и Нила Столобенского. Святой образ был написан в Сергиевом Посаде специально для прихожан Вятской Епархии.Эта икона с мощами святых старцев будет постоянно храниться в Успенском соборе, но священнослужители не исключают, что по просьбе других храмов икона может отправиться по другим приходам Епархии.