«Дорожный комитет Кировской области» обязали сделать тротуары вдоль автодороги в с. Кстинино.

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Кирово-Чепецкой городской прокуратурой была проведена проверка, в ходе которой было установлено, что на участке автодороги «Киров - Малмыж - Вятские поляны» в границах с. Кстинино Кирово-Чепецкого района Кировской области отсутствуют тротуары.

Данный факт нарушил права жителей с. Кстинино, в том числе детей, которые были вынуждены ходить в школу по проезжей части дороги.

По результатам проверки к КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» было предъявлено исковое заявление о возложении обязанности по обустройству автодороги тротуарами.

Исковые требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.