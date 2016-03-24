«Дорожный комитет Кировской области» обязали сделать тротуары вдоль автодороги в с. Кстинино.
Сегодня, 13:36 | Просмотров: 102 | Версия для печати
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Кирово-Чепецкой городской прокуратурой была проведена проверка, в ходе которой было установлено, что на участке автодороги «Киров - Малмыж - Вятские поляны» в границах с. Кстинино Кирово-Чепецкого района Кировской области отсутствуют тротуары.
Данный факт нарушил права жителей с. Кстинино, в том числе детей, которые были вынуждены ходить в школу по проезжей части дороги.
По результатам проверки к КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» было предъявлено исковое заявление о возложении обязанности по обустройству автодороги тротуарами.
Исковые требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.
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