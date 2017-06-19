В Кирове суд обязал управляющую компанию сделать ремонт ветхих балконов.

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В 2015 году прокуратурой были выявлены факты ненадлежащего содержания и разрушения балконных плит домов, расположенных около пешеходных дорожек.

Управляющие компании приняли меры к приведению в нормальное и безопасное состояние выступающих конструкции жилых многоквартирных домов № 127 по Октябрьскому проспекту и № 2 по ул. Горбуновой города Кирова.

В 2016 году прокуратура зафиксировала новые факты бездействия УК в части ненадлежащего содержания балконов.

Разрушения защитного бетонного слоя были зафиксированы при обследовании домов № 95 по ул. Воровского, № 46 по ул. Горького, № 156, 174 по ул. Ленина, № 9, 10 по ул. Некрасова, № 13 по ул. Попова. Все они находятся в управлении ООО «УК Ленинского района».

Руководителям управляющих организаций были внесены представления.

В июне 2017 года была провела контрольная проверка, в ходе которой установлен факт бездействия управляющей организации.

Прокурор Ленинского района города Кирова направил в суд исковое заявление с требованием обязать ООО «УК Ленинского района» устранить выявленные нарушения закона. Суд огласился с прокурором и удовлетворил требования в полном объёме.

Решение суда не вступило в законную силу.