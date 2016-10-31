Праздник урожая в библиотеке Герцена

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Огурцы, кабачки, перцы, плодоягодные растения. Никто на праздник не приходит с пустыми руками. Хозяева наиболее любопытных экземпляров были награждены дипломами от "Союза садоводов России". Было пять номинаций, среди которых отметили лучшего цветовода, автора оригинальной композиции и новаторскую идею.

В библиотеке Герцена - в отделе библиотечного обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности ежегодно в сентябре читатели устраивают Праздник урожая. Как он прошел на этот раз?Традиция проводить весёлый день садовода «Репка» у членов городской местной организации ВОС зародилась ещё в 2000 году. С тех пор инициативные садоводы-любители с удовольствием представляют плоды своих трудов, придумывают оригинальные названия, делятся результатами успешного урожая в суровых условиях средней полосы.Многие думают, что в наших условиях можно вырастить только картошку, морковь и лук. Но садоводы, инвалиды по зрению, ежегодно доказывают, что это не так. Правда, нынешний садоводческий сезон их слегка огорчил.Библиотечный фонд, рассчитанный на садоводов, позволяет им делать для себя неожиданные открытия. Так, Галина Баташова познакомилась здесь с одним растением и решила попробовать посадить его семена. Результат превзошел все ее ожидания.Сегодня библиотека является образовательным и культурным центром для инвалидов по зрению. В ней практикуются разнообразные формы индивидуальной и массовой работы с читателями. Для тех же садоводов организуются встречи с агрономами. Поэтому, ежегодный праздник урожая подводит итог летнего сезона. И начинается он порой со стихов.Осень - самое приятное время года для садоводов и огородников. Это время сбора урожая большинства культур, когда можно увидеть плоды своих усилий. Все они на "Репке" обычно представляются на выставке под названием "Огородные диковинки".Любови Шиховой награды не досталось, но женщину это не расстроило. По состоянию здоровья ей тяжело иметь свой сад. Но это не останавливает ее в стремлении помочь знакомым на их участках. Старается пенсионерка не пропускать и данный осенний праздник.Называя библиотеку особенной, ее сотрудники стараются делать все, чтобы в нее приходили люди с любыми ограничениями по здоровью.Изюминкой праздника урожая стало театрализованное представление. Незрячие артисты и сотрудники библиотеки интерпретировали русскую народную сказку "Репка". Творческий эксперимент публике очень понравился.Душевный праздник закончился дегустацией блюд с чаепитием. Вечер отдыха оставил в памяти читателей радостные воспоминания, зарядил энтузиазмом и оптимизмом, которые можно бесконечно черпать у людей с ограниченными возможностями.