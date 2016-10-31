Праздник урожая в библиотеке Герцена
Сегодня, 17:52 | Просмотров: 86 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
Поделиться новостью:
Традиция проводить весёлый день садовода «Репка» у членов городской местной организации ВОС зародилась ещё в 2000 году. С тех пор инициативные садоводы-любители с удовольствием представляют плоды своих трудов, придумывают оригинальные названия, делятся результатами успешного урожая в суровых условиях средней полосы.
ТАТЬЯНА МЕШЛАНОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
«Садоводов много. У нас порядка 30 человек собирается. Правда, в силу разных обстоятельств не всегда в полном составе присутствуют. Люди у нас развитые интеллектуально. Они общаются между собой, много читают. Я помню, год или два назад мы ставили людей в очередь. У нас журналы были разобраны все».
Многие думают, что в наших условиях можно вырастить только картошку, морковь и лук. Но садоводы, инвалиды по зрению, ежегодно доказывают, что это не так. Правда, нынешний садоводческий сезон их слегка огорчил.
ОЛЬГА КУВАЛДИНА:
«Раньше большое, интересное росло. Радуешься урожаю. А нынче берешь и думаешь ну что такое. Но куда нам много хватает все равно».
Библиотечный фонд, рассчитанный на садоводов, позволяет им делать для себя неожиданные открытия. Так, Галина Баташова познакомилась здесь с одним растением и решила попробовать посадить его семена. Результат превзошел все ее ожидания.
ГАЛИНА БАТАШОВА:
«У меня в огороде выросла вот такая елочка. Это декоративная капуста. Я решила ее сюда принести, чтобы ей не было холодно в саду. Вот первый раз такая елка выросла. Просто я купила семена, а там, на картинке такие низкорослые растения. А меня три штуки вот выросли. Я думаю, это будет интересно».
Сегодня библиотека является образовательным и культурным центром для инвалидов по зрению. В ней практикуются разнообразные формы индивидуальной и массовой работы с читателями. Для тех же садоводов организуются встречи с агрономами. Поэтому, ежегодный праздник урожая подводит итог летнего сезона. И начинается он порой со стихов.
Осень - самое приятное время года для садоводов и огородников. Это время сбора урожая большинства культур, когда можно увидеть плоды своих усилий. Все они на "Репке" обычно представляются на выставке под названием "Огородные диковинки".
- Очень хочу отметить Сорокину Нину Васильевну, которая нам сделала вот такую красивую композицию.
Огурцы, кабачки, перцы, плодоягодные растения. Никто на праздник не приходит с пустыми руками. Хозяева наиболее любопытных экземпляров были награждены дипломами от "Союза садоводов России". Было пять номинаций, среди которых отметили лучшего цветовода, автора оригинальной композиции и новаторскую идею.
ЛЮБОВЬ ШИХОВА:
«Очень интересно, дружно приходят, интересно проводят, что-то новое получаешь. В целом нравится».
Называя библиотеку особенной, ее сотрудники стараются делать все, чтобы в нее приходили люди с любыми ограничениями по здоровью.
ТАТЬЯНА МЕШЛАНОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
«Мы сделали крыльцо по "Доступной среде". Сейчас в нашу библиотеку могут беспрепятственно попасть люди с проблемами опорно-двигательного аппарата и люди-колясочники. Есть кнопка вызова, если у человек есть затруднения наши специалисты выходят и помогают».
Изюминкой праздника урожая стало театрализованное представление. Незрячие артисты и сотрудники библиотеки интерпретировали русскую народную сказку "Репка". Творческий эксперимент публике очень понравился.
Душевный праздник закончился дегустацией блюд с чаепитием. Вечер отдыха оставил в памяти читателей радостные воспоминания, зарядил энтузиазмом и оптимизмом, которые можно бесконечно черпать у людей с ограниченными возможностями.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!