140 лет исполнилось гидрологическому посту Кировской области
Сегодня, 17:54 | Просмотров: 90 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Наблюдение за реками в 19 веке весьма отличалось от современного. Мониторинг проводился визуально, без использования специальных приборов. В настоящее время в Кирове работает гидрологический пост. Он оборудован защитой ото льда, а измерение уровня воды в половодье проводится по специальным отметкам.
НАДЕЖДА ЧЕРНЫХ, ГИДРОЛОГ:
«Мы измеряем с мобильной гидрологической лабораторией, к нам пришли новые приборы, это 2 профилогрофа. они измеряют сразу скорость воды, скорость водного потока, сразу рисует профиль дна, и мы по цветовой шкале можем сразу определить скорость водного потока».
Еще год назад гидрологический пост вынужден был работать по-другому. Расход воды измерялся обычной механической вертушкой, которая опускалась на лебедке с тяжелым грузом на глубину до 8 метров.
НАДЕЖДА ЧЕРНЫХ, ГИДРОЛОГ:
«Причем приходилось еще бросать якорь на большую глубину на определенных скоростных вертикалях, на определенное состояние от уреза. Бросать якорь и его потом в половодье тяжело было доставать».
Все полученные данные гидрологи отправляют в крупные города - Архангельск, Самару, Екатеринбург. Там информация обрабатывается и составляется прогноз о каждом отдельном регионе. Благодаря этим сведениям можно предсказать время половодья и паводка. От тех же данных зависит и прогноз погоды. Обрабатываются свежие карты циклонов и антициклонов, температуры с метеорологических станций. Добавим, что в первой декаде октября синоптики не прогнозируют каких-либо погодных аномалий.
ЛЮДМИЛА ПАЛАПИНА, ВЕДУЩИЙ СИНОПТИК:
«Предполагается, что у нас будет погода без осадков практически, но в пятницу мы все-таки ожидаем, дождики будут, даже, возможно со снегом».
В первых числах октября температура воздуха ночью будет от 0 до +5 градусов. Дневные температуры также будут невысокими - до +6 градусов.
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