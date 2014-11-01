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140 лет исполнилось гидрологическому посту Кировской области. О работе гидролога тогда и сейчас, как составляется прогноз погоды, и какая погода ждет кировчан в ближайшем будущем, узнали наши корреспонденты.Наблюдение за реками в 19 веке весьма отличалось от современного. Мониторинг проводился визуально, без использования специальных приборов. В настоящее время в Кирове работает гидрологический пост. Он оборудован защитой ото льда, а измерение уровня воды в половодье проводится по специальным отметкам.Еще год назад гидрологический пост вынужден был работать по-другому. Расход воды измерялся обычной механической вертушкой, которая опускалась на лебедке с тяжелым грузом на глубину до 8 метров.Все полученные данные гидрологи отправляют в крупные города - Архангельск, Самару, Екатеринбург. Там информация обрабатывается и составляется прогноз о каждом отдельном регионе. Благодаря этим сведениям можно предсказать время половодья и паводка. От тех же данных зависит и прогноз погоды. Обрабатываются свежие карты циклонов и антициклонов, температуры с метеорологических станций. Добавим, что в первой декаде октября синоптики не прогнозируют каких-либо погодных аномалий.В первых числах октября температура воздуха ночью будет от 0 до +5 градусов. Дневные температуры также будут невысокими - до +6 градусов.