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В Кировском Заречном парке восстановят Экологическую тропу, а наша область может стать пилотной площадкой для проведения межрегиональных съездов детского движения – эколята молодые защитники природы. Такие перспективы обсуждались в министерстве охраны окружающей среды с участниками координационного совета.Проект воссоздания туристического экологического маршрута поддержан Правительством Кировской области. Работа по реконструкции тропы в Заречном парке начнется уже в ближайшее время. Планируется установить информационные стенды с экологической тематикой, беседку, новые скамейки и деревянные мостики. Сделать тропу вновь популярной пытаются не только представители власти, но и преподаватели вузов, учителя. Именно они входят в состав координационного совета, где поднялся вопрос о возрождении туристических маршрутов и подготовки материалов для экскурсий.Главной темой заседания координационного совета стала подготовка предложений от Кировской области по развитию детского природоохранного движения к заседанию в Совете Федерации, которое пройдет через несколько месяцев в Москве.Эколята – молодые защитники природы это всероссийское движение, к которому Кировская область присоединилась в 2015 году. Сейчас на территории области действует больше 40ка отрядов – эколят, в которых участвуют дети разного возраста. Кстати, второе предложение, которое поступит от Кировской области в Совет Федерации тоже связано именно с юными защитниками природы.Конечно, главная задача – это научить ребят внимательно относиться к природе и стремиться ее сохранить. Помочь в этом сможет конкурс «Эколята – Молодые защитники природы в действии», который призывает экономить электричество, воду, учит правильно обращаться с мусором и батарейками. Кстати, этот конкурс также будет вынесен в качестве предложения на всероссийский уровень.