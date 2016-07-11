В Кировском Заречном парке восстановят Экологическую тропу
Сегодня, 10:24 | Просмотров: 138 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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«Протяженность экологической тропы Заречного парка составляет 3 километра. Ее основали почти 30 лет назад. Какое-то время за ней ухаживали, однако сейчас ее нельзя назвать полезной с информационной точки зрения, ни удобной для туристов физически. Здесь нет скамеек, беседок и даже мосты через реки есть далеко не везде. Однако, в скором времени все изменится».
Проект воссоздания туристического экологического маршрута поддержан Правительством Кировской области. Работа по реконструкции тропы в Заречном парке начнется уже в ближайшее время. Планируется установить информационные стенды с экологической тематикой, беседку, новые скамейки и деревянные мостики. Сделать тропу вновь популярной пытаются не только представители власти, но и преподаватели вузов, учителя. Именно они входят в состав координационного совета, где поднялся вопрос о возрождении туристических маршрутов и подготовки материалов для экскурсий.
ТИМУР АБАШЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«При министерстве охраны окружающей среды действует координационно-методологический совет, по экологическому просвещению, образованию и культуре. В задачи совета входит координация направлений деятельности органов местного самоуправления, органов исполнительной власти, образовательных учреждений, учреждений по развитию, как раз, движения экологического просвещения».
Главной темой заседания координационного совета стала подготовка предложений от Кировской области по развитию детского природоохранного движения к заседанию в Совете Федерации, которое пройдет через несколько месяцев в Москве.
ТИМУР АБАШЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Одно из предложений – это организация и проведение на территории Кировской области межрегионального слета эколят – молодых защитников природы. То есть мы планируем пригласить гостей из соседних регионов, субъектов ПФО в следующем году к нам на вот это вот мероприятие и провести его совместно, один из вариантов, это проведение совместно с нашим уже тоже ставшим ежегодным мероприятием – сказочные игры на Вятке».
Эколята – молодые защитники природы это всероссийское движение, к которому Кировская область присоединилась в 2015 году. Сейчас на территории области действует больше 40ка отрядов – эколят, в которых участвуют дети разного возраста. Кстати, второе предложение, которое поступит от Кировской области в Совет Федерации тоже связано именно с юными защитниками природы.
ЮРИЙ СЕМЕНОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы предлагаем провести, первое, профильную смену в Артеке. Та профильная смена, на которую соберутся те ребята, которые себя активно проявили, в решении вопросов экологии, защите природы. Ну, есть ведь такие таланты в школах, в образовательных учреждениях, системе дополнительного образования. Это те дети, которые уже отмечены неоднократно наградами. Вот их бы собрать на уровне России и провести с ними обучающие семинары».
Конечно, главная задача – это научить ребят внимательно относиться к природе и стремиться ее сохранить. Помочь в этом сможет конкурс «Эколята – Молодые защитники природы в действии», который призывает экономить электричество, воду, учит правильно обращаться с мусором и батарейками. Кстати, этот конкурс также будет вынесен в качестве предложения на всероссийский уровень.
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