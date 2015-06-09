В Кировской области предложили запретить продажу электронных сигарет детям

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Кировский детский омбудсмен Владимир Шабардин предложил запретить продавать электронные сигареты несовершеннолетним. Идею обсудили депутаты областного Законодательного собрания на заседании комитета по социальным вопросам, сообщают в информационно-аналитическом управлении ОЗС.





Шабардин предложил не дожидаться федерального урегулирования в приравнивании электронных сигарет к никотиновым, посетовав, что должность уполномоченного по правам ребенка не позволяет вносить законодательные инициативы. Однако омбудсмен отметил, что подобные ограничения уже действуют в Ставропольском крае, Саратовской и Вологодской области.





Добавим, что в этом году муниципальная Дума Кирова приняла закон, согласно которому детям и подросткам запрещается находиться в кальянных.