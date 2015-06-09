ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

28 сентября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 58.4255
EURO: 68.6441
Погода в городе Кирове:
вечером:  +6...+8°C
ночью:  +6...+8°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

В Кировской области предложили запретить продажу электронных сигарет детям

Сегодня, 10:28 | Просмотров: 123 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Кировский детский омбудсмен Владимир Шабардин предложил запретить продавать электронные сигареты несовершеннолетним. Идею обсудили депутаты областного Законодательного собрания на заседании комитета по социальным вопросам, сообщают в информационно-аналитическом управлении ОЗС. 

Шабардин предложил не дожидаться федерального урегулирования в приравнивании электронных сигарет к никотиновым, посетовав, что должность уполномоченного по правам ребенка не позволяет вносить законодательные инициативы. Однако омбудсмен отметил, что подобные ограничения уже действуют в Ставропольском крае, Саратовской и Вологодской области.

Добавим, что в этом году муниципальная Дума Кирова приняла закон, согласно которому детям и подросткам запрещается находиться в кальянных.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Управляющая компания вернула кировчанам свыше миллиона рублей

10:56 28.09.2017


Управляющая компания вернула кировчанам свыше миллиона рублей

В Кировской области предложили запретить продажу электронных сигарет детям

10:28 28.09.2017


В Кировской области предложили запретить продажу электронных сигарет детям

В многоэтажке на улице Заводской обнаружили труп 26-летней девушки.

19:29 27.09.2017


В многоэтажке на улице Заводской обнаружили труп 26-летней девушки.

В Яранском районе из гаража ветстанции угнали автомобиль с компьютерами и документами.

13:59 27.09.2017


В Яранском районе из гаража ветстанции угнали автомобиль с компьютерами и документами.

В Кирове суд обязал управляющую компанию сделать ремонт ветхих балконов.

13:42 27.09.2017


В Кирове суд обязал управляющую компанию сделать ремонт ветхих балконов.

«Дорожный комитет Кировской области» обязали сделать тротуары вдоль автодороги в с. Кстинино.

13:36 27.09.2017


«Дорожный комитет Кировской области» обязали сделать тротуары вдоль автодороги в с. Кстинино.

На улице Преображенской иномарка без водителя сбила пешехода.

13:30 27.09.2017


На улице Преображенской иномарка без водителя сбила пешехода.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове вновь вышел на маршрут "Автобус милосердия"

17:43 28.09.2017


В Кирове вновь вышел на маршрут "Автобус милосердия"

Бытовые проблемы на Красина,5

17:41 28.09.2017


Бытовые проблемы на Красина,5

В России завершена работа по ликвидации химического оружия

17:40 28.09.2017


В России завершена работа по ликвидации химического оружия

Кировчане отметили Всемирный день туризма

11:04 28.09.2017


Кировчане отметили Всемирный день туризма

В Кирове завершается сезон дорожного ремонта

10:50 28.09.2017


В Кирове завершается сезон дорожного ремонта

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Кировский омбудсмен Александр Панов подвел первые итоги своей работы на должности уполномоченного по правам человека

09.06.2015


Кировский омбудсмен Александр Панов подвел первые итоги своей работы на должности уполномоченного по правам человека

Женщинам моложе 40 лет могут перестать продавать сигареты.

24.02.2015


Женщинам моложе 40 лет могут перестать продавать сигареты.

Уполномоченный по правам ребенка

01.06.2010


Уполномоченный по правам ребенка

Бизнес-омбудсмен

13.12.2012


Бизнес-омбудсмен

Отчет детского омбудсмена области Владимира Шабардина

29.04.2016


Отчет детского омбудсмена области Владимира Шабардина

Госдума предлагает запретить продажу алкоголя гражданам, не достигшим 21 года.

17.02.2016


Госдума предлагает запретить продажу алкоголя гражданам, не достигшим 21 года.

Популярные новости

В Омутнинске будут судить врача местной районной больницы.

15.09.2017


В Омутнинске будут судить врача местной районной больницы.

Игорь Васильев представил обновленный состав правительства Кировской области.

25.09.2017


Игорь Васильев представил обновленный состав правительства Кировской области.

В Кирове заявления на банкротство поданы на две управляющие компании.

20.09.2017


В Кирове заявления на банкротство поданы на две управляющие компании.

В многоэтажке на улице Заводской обнаружили труп 26-летней девушки.

27.09.2017


В многоэтажке на улице Заводской обнаружили труп 26-летней девушки.

В Кирове заместителя директора АО "АТП" подозревают в мошенничестве на 15 млн рублей.

21.09.2017


В Кирове заместителя директора АО "АТП" подозревают в мошенничестве на 15 млн рублей.

Африканская чума свиней приближается к границам области

22.09.2017


Африканская чума свиней приближается к границам области

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх