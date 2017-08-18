ОНФ: незаконная автомойка в поселке Садаковский

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На бумаге одно, а на деле другое. Жители Садаковского жалуются на беспокойного "соседа" - недавно построенную автомойку. В ситуации разбирались общественные активисты и прокуратура.С сотрудниками автомойки найти общий язык пока не получилось, говорит жительница поселка Садаковский. Выслушать жалобы от местных жителей не спешат. А иногда случаются и такие инциденты.Этот объект начали возводить десять лет назад. Местные жители пожаловались местным властям, но те развели руками и сообщили, стройка на данном участке проведена на законных основаниях. Но изначально здесь планировалось возвести складское помещение.Экологи указали еще на ряд нарушений. Этим летом на сторону жителей встала прокуратура. Правоохранители потребовали устранить нарушения. Однако, воз и ныне там. Теперь в конфликт вмешались еще и общественные активисты.Сейчас надзорные органы выясняют, кто на самом деле является юридическим лицом-владельцем объекта.