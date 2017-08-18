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Новости / Общество

ОНФ: незаконная автомойка в поселке Садаковский

Сегодня, 10:46 | Просмотров: 128 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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На бумаге одно, а на деле другое. Жители Садаковского жалуются на беспокойного "соседа" - недавно построенную автомойку. В ситуации разбирались общественные активисты и прокуратура.

- Большую проблему нам доставляет музыка, они ее включают с утра и до самого вечера. И это на протяжении семи дней в неделю.

С сотрудниками автомойки найти общий язык пока не получилось, говорит жительница поселка Садаковский. Выслушать жалобы от местных жителей не спешат. А иногда случаются и такие инциденты.

- У них там представитель один бегал и кричал, ваши дома здесь стоят не законно, и вас всех надо сжечь. Такие были моменты. Понятно, они бы не довели до этого, но неприятно.

Этот объект начали возводить десять лет назад. Местные жители пожаловались местным властям, но те развели руками и сообщили, стройка на данном участке проведена на законных основаниях. Но изначально здесь планировалось возвести складское помещение.

ОНФ: незаконная автомойка в поселке СадаковскийАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Крапива по пояс, а летом много борщевика. Местные жители жалуются - владельцы объекта не ухаживают прилегающей территорией. Кроме того, по закону, расстояние от автомойки до ближайшего жилого дома должно составлять минимум сто метров. Здесь же это расстояние составляет метров десять».

Экологи указали еще на ряд нарушений. Этим летом на сторону жителей встала прокуратура. Правоохранители потребовали устранить нарушения. Однако, воз и ныне там. Теперь в конфликт вмешались еще и общественные активисты.

ОНФ: незаконная автомойка в поселке СадаковскийКОНСТАНТИН ШАРАПОВ, АКТИВИСТ ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА:
«Мы сейчас будем тесно взаимодействовать с областной прокуратурой, если будет необходимость представить дополнительные документы, может быть с нашей стороны как-то максимально их собрать, конечно же, мы представим, что бы держать на контроле этот вопрос».

Сейчас надзорные органы выясняют, кто на самом деле является юридическим лицом-владельцем объекта.


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