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В России завершена работа по ликвидации химического оружия. Накануне последний боеприпас был уничтожен на объекте «Кизнер» в Удмуртии.О завершении программы в полном объеме досрочно Президенту России доложил председатель Госкомиссии по химическому разоружению, полпред Президента в ПФО Михаил Бабич. Завод в Удмуртии - последний в стране действующий объект по уничтожению химоружия. Работа была развернута в шести регионах России. Все технологии и оборудование разработали отечественные ученые. Напомним, в число регионов, в которых были построены объекты, вошла и Кировская область. Объект «Марадыковский», который начал свою работу в 2006 году, уничтожил последний химический боеприпас 11 сентября 2015 года. После уничтожения боеприпасов все построенные в рамках программы объекты приведут в безопасное состояние. На их базе откроются новые предприятия. Этим вопросом в настоящее время занимается созданная по поручению Главы государства Межведомственная рабочая группа.