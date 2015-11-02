ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

28 сентября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 58.4255
EURO: 68.6441
Погода в городе Кирове:
вечером:  +6...+8°C
ночью:  +6...+8°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

В России завершена работа по ликвидации химического оружия

Сегодня, 17:40 | Просмотров: 71 | Автор: Ольга Чуракова | Версия для печати
Поделиться новостью:
В России завершена работа по ликвидации химического оружия. Накануне последний боеприпас был уничтожен на объекте «Кизнер» в Удмуртии.

О завершении программы в полном объеме досрочно Президенту России доложил председатель Госкомиссии по химическому разоружению, полпред Президента в ПФО Михаил Бабич. Завод в Удмуртии - последний в стране действующий объект по уничтожению химоружия. Работа была развернута в шести регионах России. Все технологии и оборудование разработали отечественные ученые. Напомним, в число регионов, в которых были построены объекты, вошла и Кировская область. Объект «Марадыковский», который начал свою работу в 2006 году, уничтожил последний химический боеприпас 11 сентября 2015 года. После уничтожения боеприпасов все построенные в рамках программы объекты приведут в безопасное состояние. На их базе откроются новые предприятия. Этим вопросом в настоящее время занимается созданная по поручению Главы государства Межведомственная рабочая группа.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Управляющая компания вернула кировчанам свыше миллиона рублей

10:56 28.09.2017


Управляющая компания вернула кировчанам свыше миллиона рублей

В Кировской области предложили запретить продажу электронных сигарет детям

10:28 28.09.2017


В Кировской области предложили запретить продажу электронных сигарет детям

В многоэтажке на улице Заводской обнаружили труп 26-летней девушки.

19:29 27.09.2017


В многоэтажке на улице Заводской обнаружили труп 26-летней девушки.

В Яранском районе из гаража ветстанции угнали автомобиль с компьютерами и документами.

13:59 27.09.2017


В Яранском районе из гаража ветстанции угнали автомобиль с компьютерами и документами.

В Кирове суд обязал управляющую компанию сделать ремонт ветхих балконов.

13:42 27.09.2017


В Кирове суд обязал управляющую компанию сделать ремонт ветхих балконов.

«Дорожный комитет Кировской области» обязали сделать тротуары вдоль автодороги в с. Кстинино.

13:36 27.09.2017


«Дорожный комитет Кировской области» обязали сделать тротуары вдоль автодороги в с. Кстинино.

На улице Преображенской иномарка без водителя сбила пешехода.

13:30 27.09.2017


На улице Преображенской иномарка без водителя сбила пешехода.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове вновь вышел на маршрут "Автобус милосердия"

17:43 28.09.2017


В Кирове вновь вышел на маршрут "Автобус милосердия"

Бытовые проблемы на Красина,5

17:41 28.09.2017


Бытовые проблемы на Красина,5

В России завершена работа по ликвидации химического оружия

17:40 28.09.2017


В России завершена работа по ликвидации химического оружия

Кировчане отметили Всемирный день туризма

11:04 28.09.2017


Кировчане отметили Всемирный день туризма

В Кирове завершается сезон дорожного ремонта

10:50 28.09.2017


В Кирове завершается сезон дорожного ремонта

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Объект Марадыковский официально завершил свою работу

02.11.2015


Объект Марадыковский официально завершил свою работу

На объекте "Марадыковский" начала работу группа мобильного мониторинга аппарата полпреда Президента РФ в ПФО.

05.04.2016


На объекте "Марадыковский" начала работу группа мобильного мониторинга аппарата полпреда Президента РФ в ПФО.

Заседание общественной палаты об уничтожении химического оружия

25.09.2015


Заседание общественной палаты об уничтожении химического оружия

Объект «Марадыковский» прекратит работу

23.09.2015


Объект «Марадыковский» прекратит работу

В Кирове открыли стелу ликвидаторам химического оружия

16.09.2016


В Кирове открыли стелу ликвидаторам химического оружия

Обстановка вокруг объекта «Марадыковский» находится в норме.

15.02.2016


Обстановка вокруг объекта «Марадыковский» находится в норме.

Популярные новости

В Омутнинске будут судить врача местной районной больницы.

15.09.2017


В Омутнинске будут судить врача местной районной больницы.

Игорь Васильев представил обновленный состав правительства Кировской области.

25.09.2017


Игорь Васильев представил обновленный состав правительства Кировской области.

В Кирове заявления на банкротство поданы на две управляющие компании.

20.09.2017


В Кирове заявления на банкротство поданы на две управляющие компании.

В многоэтажке на улице Заводской обнаружили труп 26-летней девушки.

27.09.2017


В многоэтажке на улице Заводской обнаружили труп 26-летней девушки.

В Кирове заместителя директора АО "АТП" подозревают в мошенничестве на 15 млн рублей.

21.09.2017


В Кирове заместителя директора АО "АТП" подозревают в мошенничестве на 15 млн рублей.

Африканская чума свиней приближается к границам области

22.09.2017


Африканская чума свиней приближается к границам области

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх