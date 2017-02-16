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Новости / Общество

В Кирове вновь вышел на маршрут "Автобус милосердия"

Сегодня, 17:43 | Просмотров: 104 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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В Кирове вновь вышел на маршрут "Автобус милосердия". Благотворительные фонды, волонтёры и сотрудники органов соцзащиты накормили горячей едой всех нуждающихся.

С наступлением холодов в домах кировчан включили отопление. А тем, у кого нет своего жилья согреться негде. И нет возможности приготовить обед. Специально для таких людей организовали пункт горячего питания.

В Кирове вновь вышел на маршрут "Автобус милосердия"СУСАННА АНИКИТИНА-ЮНГБЛЮД, УЧРЕДИТЕЛЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА:
«Суп, макароны, котлетки, булочки, пирожки. Хлебокомбинат хлеб привёз, поэтому полноценный обед комплексный».

В Кирове вновь вышел на маршрут "Автобус милосердия"ВЛАДИМИР ЗМЕЕВ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ПОМОЩИ "БОМЖ":
«Люди ждут и нуждаются в этой помощи. Бездомных на самом деле не так уж и мало, и подобные акции позволяют им более или менее комфортно прожить сложный период с наступлением сезонного похолодания».

Среди волонтеров, раздающих еду нуждающимся, мелькает лицо совсем молодого человека. Его зовут Семён. И он сирота. Сейчас спит и подрабатывает в центре "БОМЖ". Хотя мог бы жить в своей квартире.

В Кирове вновь вышел на маршрут "Автобус милосердия"СЕМЁН КРУГЛИКОВ:
«Всем моим одногруппникам, кто были сироты, всем дали квартиры, а я остался без неё».
 
После окончания Слободской школы-интерната ему должны были выделить квартиру, но к нему по наследству от родственников перешло жилье в Котельническом районе. Правда, жить в нём невозможно.

СЕМЁН КРУГЛИКОВ:
«Мне надо вступить в наследство, признать дом непригодным, как они сказали и тогда меня поставят в очередь на квартиру. А что говорят социальные службы? Они как говорят, решают вопрос».
 
А на вступление в наследство нет денег. Заплатить пошлину. Но таким путём оказываются на улице не многие. Чаще из-за моральной травмы и злоупотребления алкоголем. Нередко остаются без документов. С такой проблемой помогают юристы. Если желание есть, то люди возвращаются к нормальной жизни. Но для многих такие акции - это просто способ дотянуть до следующего дня

В Кирове вновь вышел на маршрут "Автобус милосердия"АНАТОЛИЙ:
«Чтобы жить, существовать».

За помощью приходят не только бездомные. Среди тех, кто стоял за своей порцией горячего супа, было немало пожилых людей.

ВЛАДИМИР ЗМЕЕВ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ПОМОЩИ "БОМЖ":
«Мы не делим людей на тех, у кого есть жильё, нет жилья. Если человек нуждается в поддержке, мы её готовы оказать».
 
Кормить горячим обедом, раздавать тёплую одежду, оказывать юридические консультации продолжат всю осень и зиму. А в следующий раз "Автобус милосердия " приедет к привокзальной площади в следующую среду - 4 октября.


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