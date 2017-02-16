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В Кирове вновь вышел на маршрут "Автобус милосердия". Благотворительные фонды, волонтёры и сотрудники органов соцзащиты накормили горячей едой всех нуждающихся.С наступлением холодов в домах кировчан включили отопление. А тем, у кого нет своего жилья согреться негде. И нет возможности приготовить обед. Специально для таких людей организовали пункт горячего питания.Среди волонтеров, раздающих еду нуждающимся, мелькает лицо совсем молодого человека. Его зовут Семён. И он сирота. Сейчас спит и подрабатывает в центре "БОМЖ". Хотя мог бы жить в своей квартире.После окончания Слободской школы-интерната ему должны были выделить квартиру, но к нему по наследству от родственников перешло жилье в Котельническом районе. Правда, жить в нём невозможно.А на вступление в наследство нет денег. Заплатить пошлину. Но таким путём оказываются на улице не многие. Чаще из-за моральной травмы и злоупотребления алкоголем. Нередко остаются без документов. С такой проблемой помогают юристы. Если желание есть, то люди возвращаются к нормальной жизни. Но для многих такие акции - это просто способ дотянуть до следующего дняЗа помощью приходят не только бездомные. Среди тех, кто стоял за своей порцией горячего супа, было немало пожилых людей.Кормить горячим обедом, раздавать тёплую одежду, оказывать юридические консультации продолжат всю осень и зиму. А в следующий раз "Автобус милосердия " приедет к привокзальной площади в следующую среду - 4 октября.