Экологи проверили общественный автотранспорт

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Выбросы пассажирским автотранспортом загрязняющих веществ продолжают оставаться предметом пристального внимания областного министерства охраны окружающей среды. Его специалисты вместе с сотрудниками ГИБДД в этом году провели более десятка совместных рейдов и в ходе каждого были зафиксированы нарушения.Раннее утро. Вереница автобусов разъезжается по маршрутам. По некоторым машинам сразу видно. Их выхлопные газы значительно загрязняют атмосферный воздух.Проверки автотранспорта проходят в соответствии с утвержденным графиком. В рейды специалисты министерства охраны окружающей среды берут прибор "дымомер". Он позволяет определить отрегулированность работы дизельных двигателей.Уже на первом остановленном автобусе было отмечено незначительное превышение допустимого показателя. А на одном "Пазике" прибор показал трехкратное отклонение от нормы выброса. Как показали результаты недавних рейдов, число нарушителей от общего числа составляло больше половины.Всего за рейд было проверено 26 автобусов. Восьми пришлось вернуться в парк. Их водители понесут административное наказание в виде штрафа от 500 до тысячи рублей. Но и тем, кому удалось избежать замеров, не стоит расслабляться. Жители областного центра в последнее время все активнее дают сигналы тревоги, если видят неисправный автобус.Всего с начала года выявлено 78 случаев нарушений, связанных с эксплуатацией транспортных средств. Кстати, сегодняшний рейд показал, что количество зафиксированных нарушений пошло на спад. И это говорит об эффективности работы по контролю за перевозчиками.Министерство охраны окружающей среды Кировской области постоянно мониторит ситуацию с выбросом загрязняющих веществ. Эта работа включает в себя и проведение совещаний с представителями ГИББД, кировской природоохранной прокуратуры и Управлением государственного автодорожного надзора. Пути решения проблемы также зависят и от органов власти.Оценить эффективность мер воздействия на нарушителей можно по индексу загрязнения атмосферного воздуха. И как показывают цифры, он в Кирове по сравнению с городами-миллионниками слабо загрязнён. В целом, же по качеству атмосферного воздуха наша область занимает в ПФО шестое место.