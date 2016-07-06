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Новости / Общество

Экологи проверили общественный автотранспорт

Сегодня, 10:23 | Просмотров: 134 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Выбросы пассажирским автотранспортом загрязняющих веществ продолжают оставаться предметом пристального внимания областного министерства охраны окружающей среды. Его специалисты вместе с сотрудниками ГИБДД в этом году провели более десятка совместных рейдов и в ходе каждого были зафиксированы нарушения.

Раннее утро. Вереница автобусов разъезжается по маршрутам. По некоторым машинам сразу видно. Их выхлопные газы значительно загрязняют атмосферный воздух.

Проверки автотранспорта проходят в соответствии с утвержденным графиком. В рейды специалисты министерства охраны окружающей среды берут прибор "дымомер". Он позволяет определить отрегулированность работы дизельных двигателей.

Экологи проверили общественный автотранспортМИХАИЛ СОКОЛОВ, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОБЛАСТНОГО ПРИРОДООХРАННОГО ЦЕНТРА:
«Почему используется именно дымность? Это интегральный показатель. При неправильно отрегулированном двигателе выходит очень много вредных веществ. Начиная от газообразных, всякая органика, в том числе канцерогены».

Уже на первом остановленном автобусе было отмечено незначительное превышение допустимого показателя. А на одном "Пазике" прибор показал трехкратное отклонение от нормы выброса. Как показали результаты недавних рейдов, число нарушителей от общего числа составляло больше половины.

Всего за рейд было проверено 26 автобусов. Восьми пришлось вернуться в парк. Их водители понесут административное наказание в виде штрафа от 500 до тысячи рублей. Но и тем, кому удалось избежать замеров, не стоит расслабляться. Жители областного центра в последнее время все активнее дают сигналы тревоги, если видят неисправный автобус.

Экологи проверили общественный автотранспортЛЕВ КОРЕНДЮК, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Постоянно нас информируют. Даже вплоть до маршрута, до номера, до времени, где и когда надымил. Да, бывают обращения граждан».

Всего с начала года выявлено 78 случаев нарушений, связанных с эксплуатацией транспортных средств. Кстати, сегодняшний рейд показал, что количество зафиксированных нарушений пошло на спад. И это говорит об эффективности работы по контролю за перевозчиками.

Экологи проверили общественный автотранспортТИМУР АБАШЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Эксплуатироваться автотранспортный парк должен в соответствии с законодательством. Как мы видим по результатам рейдовых мероприятий, нарушения автоперевозчик допускает и это является основанием для привлечения их к административной ответственности. В том числе и юридических лиц за нарушения лицензионных условий».

Министерство охраны окружающей среды Кировской области постоянно мониторит ситуацию с выбросом загрязняющих веществ. Эта работа включает в себя и проведение совещаний с представителями ГИББД, кировской природоохранной прокуратуры и Управлением государственного автодорожного надзора. Пути решения проблемы также зависят и от органов власти.

ТИМУР АБАШЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Начиная с прошедшего года с администрацией города вносим предложение по изменению контрактов на осуществление пассажирских перевозок. Чтобы в этих документах фигурировало требование не только к качеству топлива, но и к самим транспортным средствам. Чтобы город активнее внедрял автобусы, которые работают на газомоторном топливе».

Оценить эффективность мер воздействия на нарушителей можно по индексу загрязнения атмосферного воздуха. И как показывают цифры, он в Кирове по сравнению с городами-миллионниками слабо загрязнён. В целом, же по качеству атмосферного воздуха наша область занимает в ПФО шестое место.


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