Количество аварий с участием общественного автотранспорта возросло в два раза

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На дорогах города и области в два раза возросло количество аварий по вине водителей общественного транспорта. Чтобы выявлять нарушителей ГИБДД использует метод скрытого контроля.ГИБДД борется с нарушителями ПДД не только классическим способом, когда на обочине стоит инспектор и останавливает автомобили. Есть на вооружении у инспекторов и такой метод, как скрытное патрулирование. В потоке движется ничем не примечательная машина, внутри которой сидят сотрудники и фиксируют нарушения на видеокамеру. В этот раз задание было - выявить нарушителей среди водителей общественного транспорта. И это было сделано неспроста.По понятным причинам водители троллейбусов и автобусов редко нарушают скоростной режим. Из-за своих больших габаритов они создают другие неудобства участникам дорожного движения.Долго ехать по городу не пришлось. Инспекторы уже знают точки, где водители нарушают. Одна из них возле остановки ипподром. 5 минут ожидания и буквально третий автобус поворачивает не из того ряда. Его немедленно останавливают. Объяснения такому манёвру вполне ожидаемо.График - вещь важная, но прямая обязанность водителей общественного транспорта - безопасно довезти пассажиров до места назначения. А любое нарушения ПДД рано или поздно приводит к аварии.