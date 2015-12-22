ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

29 сентября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 58.0169
EURO: 68.4483
Погода в городе Кирове:
вечером:  +6...+8°C
ночью:  +2...+4°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Количество аварий с участием общественного автотранспорта возросло в два раза

Сегодня, 15:06 | Просмотров: 82 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
Поделиться новостью:
На дорогах города и области в два раза возросло количество аварий по вине водителей общественного транспорта. Чтобы выявлять нарушителей ГИБДД использует метод скрытого контроля.

ГИБДД борется с нарушителями ПДД не только классическим способом, когда на обочине стоит инспектор и останавливает автомобили. Есть на вооружении у инспекторов и такой метод, как скрытное патрулирование. В потоке движется ничем не примечательная машина, внутри которой сидят сотрудники и фиксируют нарушения на видеокамеру. В этот раз задание было - выявить нарушителей среди водителей общественного транспорта. И это было сделано неспроста.

Количество аварий с участием общественного автотранспорта возросло в два разаАЛЕКСЕЙ БАТАШОВ, ИНСПЕКТОР ГИБДД ПО Г. КИРОВУ:
«Аварийность по сравнению с прошлым годом возросла в 2 раза. С участием и по вине водителей общественного транспорта. В 2016 году было допущено 12, в этом году уже более 24».

По понятным причинам водители троллейбусов и автобусов редко нарушают скоростной режим. Из-за своих больших габаритов они создают другие неудобства участникам дорожного движения.

Количество аварий с участием общественного автотранспорта возросло в два разаРОМАН УШНУРЦЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ГИБДД ПО Г. КИРОВУ:
«Самыми распространёнными и грубыми нарушениями ПДД являются нарушения правил маневрирования и нарушения посадки-высадки пассажиров. В результате таких нарушений возможны самые тяжелые последствия в результате ДТП».

Долго ехать по городу не пришлось. Инспекторы уже знают точки, где водители нарушают. Одна из них возле остановки ипподром. 5 минут ожидания и буквально третий автобус поворачивает не из того ряда. Его немедленно останавливают. Объяснения такому манёвру вполне ожидаемо.

Количество аварий с участием общественного автотранспорта возросло в два разаВАЛЕРИЙ, ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
«Времени не хватает, если было бы там 3-4 машины, то и проехали бы нормально. Мы с одной пробки выезжаем, в другую въезжаем».

График - вещь важная, но прямая обязанность водителей общественного транспорта - безопасно довезти пассажиров до места назначения. А любое нарушения ПДД рано или поздно приводит к аварии.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Внимание кастинг!!

Последние новости

В Кирове снесли гараж, который мешал ремонту теплосети.

17:17 29.09.2017


В Кирове снесли гараж, который мешал ремонту теплосети.

Теплоснабжение включено в 98% жилого фонда города Кирова.

17:06 29.09.2017


Теплоснабжение включено в 98% жилого фонда города Кирова.

В Оричевском районе «Фольксваген Джетта» сбил пешехода.

17:01 29.09.2017


В Оричевском районе «Фольксваген Джетта» сбил пешехода.

ГТРК Вятка поздравила ветеранов кировского ТВ с Днем пожилого человека.

16:52 29.09.2017


ГТРК Вятка поздравила ветеранов кировского ТВ с Днем пожилого человека.

В Лузском районе "буханка" улетела в кювет и перевернулась.

15:55 29.09.2017


В Лузском районе "буханка" улетела в кювет и перевернулась.

На улице Труда иномарка сбила пенсионерку.

15:46 29.09.2017


На улице Труда иномарка сбила пенсионерку.

В Кирове будут судить 7 участников ОПГ, занимавшихся сбытом синтетических наркотиков.

11:11 29.09.2017


В Кирове будут судить 7 участников ОПГ, занимавшихся сбытом синтетических наркотиков.

Все новости

Вести. Кировская область

Поздравление ветеранов труда лесной промышленности

15:09 29.09.2017


Поздравление ветеранов труда лесной промышленности

Количество аварий с участием общественного автотранспорта возросло в два раза

15:06 29.09.2017


Количество аварий с участием общественного автотранспорта возросло в два раза

Дореволюционная Вятка в музейно-выставочном центре «Диорама»

10:31 29.09.2017


Дореволюционная Вятка в музейно-выставочном центре «Диорама»

Экологи проверили общественный автотранспорт

10:23 29.09.2017


Экологи проверили общественный автотранспорт

Депутатам Заксобрания представили обновлённый состав областного правительства

10:17 29.09.2017


Депутатам Заксобрания представили обновлённый состав областного правительства

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

Скрытое патрулирование общественного транспорта

22.12.2015


Скрытое патрулирование общественного транспорта

В Кирове стартовала спецоперация "Автобус"

07.02.2017


В Кирове стартовала спецоперация "Автобус"

Количество ДТП с участием общественного транспорта не уменьшается

14.08.2015


Количество ДТП с участием общественного транспорта не уменьшается

Рейд ГИБДД

08.07.2015


Рейд ГИБДД

ГИБДД инспектирует городские автобусы и маршрутки

25.07.2017


ГИБДД инспектирует городские автобусы и маршрутки

ГИБДД проводит спецоперацию "Транзит"

25.04.2017


ГИБДД проводит спецоперацию "Транзит"

Популярные новости

Игорь Васильев представил обновленный состав правительства Кировской области.

25.09.2017


Игорь Васильев представил обновленный состав правительства Кировской области.

В многоэтажке на улице Заводской обнаружили труп 26-летней девушки.

27.09.2017


В многоэтажке на улице Заводской обнаружили труп 26-летней девушки.

В Кирове заявления на банкротство поданы на две управляющие компании.

20.09.2017


В Кирове заявления на банкротство поданы на две управляющие компании.

В Кирове заместителя директора АО "АТП" подозревают в мошенничестве на 15 млн рублей.

21.09.2017


В Кирове заместителя директора АО "АТП" подозревают в мошенничестве на 15 млн рублей.

Африканская чума свиней приближается к границам области

22.09.2017


Африканская чума свиней приближается к границам области

Погибший в Сирии генерал Валерий Асапов был родом из Кировской области.

25.09.2017


Погибший в Сирии генерал Валерий Асапов был родом из Кировской области.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх