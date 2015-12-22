Количество аварий с участием общественного автотранспорта возросло в два раза
Сегодня, 15:06 | Просмотров: 82 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
Поделиться новостью:
ГИБДД борется с нарушителями ПДД не только классическим способом, когда на обочине стоит инспектор и останавливает автомобили. Есть на вооружении у инспекторов и такой метод, как скрытное патрулирование. В потоке движется ничем не примечательная машина, внутри которой сидят сотрудники и фиксируют нарушения на видеокамеру. В этот раз задание было - выявить нарушителей среди водителей общественного транспорта. И это было сделано неспроста.
АЛЕКСЕЙ БАТАШОВ, ИНСПЕКТОР ГИБДД ПО Г. КИРОВУ:
«Аварийность по сравнению с прошлым годом возросла в 2 раза. С участием и по вине водителей общественного транспорта. В 2016 году было допущено 12, в этом году уже более 24».
По понятным причинам водители троллейбусов и автобусов редко нарушают скоростной режим. Из-за своих больших габаритов они создают другие неудобства участникам дорожного движения.
РОМАН УШНУРЦЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ГИБДД ПО Г. КИРОВУ:
«Самыми распространёнными и грубыми нарушениями ПДД являются нарушения правил маневрирования и нарушения посадки-высадки пассажиров. В результате таких нарушений возможны самые тяжелые последствия в результате ДТП».
Долго ехать по городу не пришлось. Инспекторы уже знают точки, где водители нарушают. Одна из них возле остановки ипподром. 5 минут ожидания и буквально третий автобус поворачивает не из того ряда. Его немедленно останавливают. Объяснения такому манёвру вполне ожидаемо.
ВАЛЕРИЙ, ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
«Времени не хватает, если было бы там 3-4 машины, то и проехали бы нормально. Мы с одной пробки выезжаем, в другую въезжаем».
График - вещь важная, но прямая обязанность водителей общественного транспорта - безопасно довезти пассажиров до места назначения. А любое нарушения ПДД рано или поздно приводит к аварии.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!