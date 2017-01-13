Поздравление ветеранов труда лесной промышленности

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Чествование ветеранов труда и бывших сотрудников лесной отрасли для региона событие немаловажное. В этой сфере трудятся тысячи человек, а лесами в Кировской области покрыто более 60% всей территории.

В преддверии дня пожилого человека, представители областного правительства поздравили ветеранов труда одной из самых стратегически важных отраслей промышленности нашего региона - лесной.Все, собравшиеся в этом зале люди, когда-то посвятили свою жизнь работе в лесной отрасли. За одним столом собрались и бывшие руководители предприятий и рабочие лесного хозяйства. Сегодня они принимают поздравления от первых лиц региона и получают памятные дипломы и грамоты, две из которых - за подписью губернатора региона.И от дел ветераны уходить не хотят и не планируют. Конечно, эти люди уже не отправятся работать физически в леса, однако свой опыт и новому поколению работников и руководству региона, стараются передать самым надежным способом — на бумаге.Сегодня это активные люди, которые состоят в совете ветеранов и регулярно участвуют в проводимых мероприятиях. Однако, эти качества не пришли к ним вместе с выходом на пенсию. В молодости большинство из них не только ставили трудовое рекорды, но и состояли в профсоюзах.Благодарственный адрес за подписью и.о. заместителя Председателя Правительства области максима Кочеткова одной из первых получила Галина Казаринова, многие годы посвятившая не столько заготовке леса, сколько сбережению лесного фонда.Областное правительство сегодня держит курс на бережное и рациональное использование природных ресурсов, на лесовосстановление, привлечение инвестиций в лесное хозяйство, на модернизацию предприятий и развитие лесного машиностроения.Проводятся новые социальные и экологические инициативы.