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Новости / Общество

Поздравление ветеранов труда лесной промышленности

Сегодня, 15:09 | Просмотров: 86 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В преддверии дня пожилого человека, представители областного правительства поздравили ветеранов труда одной из самых стратегически важных отраслей промышленности нашего региона - лесной.

Чествование ветеранов труда и бывших сотрудников лесной отрасли для региона событие немаловажное. В этой сфере трудятся тысячи человек, а лесами в Кировской области покрыто более 60% всей территории.
 
 
Поздравление ветеранов труда лесной промышленностиМАКСИМ КОЧЕТКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы с гордостью продолжаем традиции. Те традиции лесной отрасли, основу которых заложили вы. И одна из самых главных задач сегодня — это быть достойными преемниками того дела, которое вы начали. И трудиться на благо региона и развивать нашу лесную отрасль. Ваши знания и ваш опыт нам необходимы для решения государственных задач».

Все, собравшиеся в этом зале люди, когда-то посвятили свою жизнь работе в лесной отрасли. За одним столом собрались и бывшие руководители предприятий и рабочие лесного хозяйства. Сегодня они принимают поздравления от первых лиц региона и получают памятные дипломы и грамоты, две из которых - за подписью губернатора региона.

Поздравление ветеранов труда лесной промышленностиНИКОЛАЙ ЛИПАТНИКОВ, ПРЕЗИДЕНТ ВЯТСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ:
«Дорогие друзья, не уходите от дела. Ведь это здорово, когда вы вместе. Понимаете? Потому что нет ничего худшего, когда забываешь ты - где был, сколько лет отдал. И еще хуже, когда тебя забывают. Вот поэтому дай бог таким молодым, чтобы они помнили, чьими трудами, чьими делами создавалось то, что есть».

И от дел ветераны уходить не хотят и не планируют. Конечно, эти люди уже не отправятся работать физически в леса, однако свой опыт и новому поколению работников и руководству региона, стараются передать самым надежным способом — на бумаге.

- Вот эти статьи, я, когда был на пенсии, уже вышел в отставку, решил обобщить. Вот это как бы полу научная работа.
- Научный труд?
- Да, труд и я хочу ее преподнести областной Администрации - вам.

Сегодня это активные люди, которые состоят в совете ветеранов и регулярно участвуют в проводимых мероприятиях. Однако, эти качества не пришли к ним вместе с выходом на пенсию. В молодости большинство из них не только ставили трудовое рекорды, но и состояли в профсоюзах.

Поздравление ветеранов труда лесной промышленностиАЛЕКСАНДР ГОРЕЛЬ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ ЛЕСНЫХ ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
«Вы всегда были с отраслевым профсоюзом, который всегда был и остается таким объединяющим, сплачивающим. Я думаю, что это очень важное предназначение. Конечно, представляющей интересы. Защищаемся в необходимых случаях и так далее. И поэтому огромное вам спасибо и за эту работу».

Благодарственный адрес за подписью и.о. заместителя Председателя Правительства области максима Кочеткова одной из первых получила Галина Казаринова, многие годы посвятившая не столько заготовке леса, сколько сбережению лесного фонда.

Поздравление ветеранов труда лесной промышленностиГАЛИНА КАЗАРИНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В Кировской области начинала работать в Слободском Лесхозе, потом в Оричевском, Потом здесь. Все на разных должностях. В основном занималась лесными культурами, это значит посадка леса в лесу».

Областное правительство сегодня держит курс на бережное и рациональное использование природных ресурсов, на лесовосстановление, привлечение инвестиций в лесное хозяйство, на модернизацию предприятий и развитие лесного машиностроения.
Проводятся новые социальные и экологические инициативы.


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