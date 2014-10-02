ГТРК Вятка поздравила ветеранов кировского ТВ с Днем пожилого человека.

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В одной из студий ГТРК Вятка собрались те, кто стоял у истоков Кировского телевидения - первопроходцы, отдавшие любимому делу по тридцать, сорок и даже пятьдесят лет.

По давней традиции, в этот день свои новые работы ветеранам показывают молодые коллеги. На этот раз был представлен специальный репортаж «От Вятки к звездам», который рассказывает о юном Циолковском.

Для нового поколения сотрудников ГТРК Вятка всегда была особенно важна оценка и мнение тех, кто заложил основу современного телевидения. Среди ветеранов ГТРК - орденоносцы, лауреаты самых высоких государственных и ведомственных премий, Заслуженные деятели искусств и Заслуженные работники культуры.

Так, в частности, автор и ведущая программ ТВ, а ныне известная писательница Тамара Копанева недавно стала лауреатом Литературной премии им. А.Грина.



Владимир Коробейников ветеран ГТРК "Вятка", Лауреат Государственной премии РФ:

"Чувства переполняют, когда шел сюда, забилось сердце, потому что столько отдано ГТРК. Даже не буду говорить, сколько, особенно приятно увидеть старых коллег. Они все такие же молодые, как и были, пообщаться, и конечно, хочется снова и снова работать и смотреть, как молодые коллеги делают новые интересные программы, развиваются и движутся вперед."