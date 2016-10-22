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Новости / Общество

На Совете регионов ПФО в Пензе обсуждались меры поддержки малоимущих граждан

Сегодня, 10:00 | Просмотров: 112 | Автор: Ольга Чуракова | Версия для печати
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В Пензе сегодня прошло заседание Совета Приволжского федерального округа. В его работе принял участие губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Члены Совета под руководством полпреда президента Михаила Бабича обсудили несколько важных решений для улучшения условий жизни малообеспеченных граждан - в том числе повышение минимального размера оплаты труда. Также регионам предстоит преодолеть некоторые негативные тенденции в экономике, связанные с общим экономическим кризисом.

На Совете регионов ПФО в Пензе обсуждались меры поддержки малоимущих гражданМИХАИЛ БАБИЧ, ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО:
«Есть практика в регионах, которые наработаны и которые можно использовать, в том числе постановка вопросов перед Министерством финансов, перед правительством, а Минфин в свою очередь перед нами поставил ряд вопросов, по которым может выразить отношение регионов к тем мерам, которые предлагаются, вот такая работа проведена и она является основой для развитие регионов на ближайший конкретный период».

Как отметил Игорь Васильев, в Кировской области сейчас работают над улучшением условий ведения бизнеса и формируют эффективную систему управления. В сфере особого внимания - система льгот и преференций для инвесторов.


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