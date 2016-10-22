На Совете регионов ПФО в Пензе обсуждались меры поддержки малоимущих граждан

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В Пензе сегодня прошло заседание Совета Приволжского федерального округа. В его работе принял участие губернатор Кировской области Игорь Васильев.Члены Совета под руководством полпреда президента Михаила Бабича обсудили несколько важных решений для улучшения условий жизни малообеспеченных граждан - в том числе повышение минимального размера оплаты труда. Также регионам предстоит преодолеть некоторые негативные тенденции в экономике, связанные с общим экономическим кризисом.Как отметил Игорь Васильев, в Кировской области сейчас работают над улучшением условий ведения бизнеса и формируют эффективную систему управления. В сфере особого внимания - система льгот и преференций для инвесторов.