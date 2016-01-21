В поселке Безбожник местные жители спасают от волков домашних собак

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В поселке Безбожник Мурашинского района волки загрызли почти три десятка хозяйских собак. Люди боятся по вечерам выходить на улицу, а собак прячут от волков в домах.Татьяна Бакашкина боится по вечерам выходить из дома. Месяц назад, здесь у крыльца дома, волки утащили ее собаку. Сэнди была на цепи, но это не помешало зверям исполнить задуманное.По словам местных жителей, волки стали захаживать в поселок еще с июля.Такого не было еще никогда, как говорят сторожилы, волки обычно появлялись ближе к зиме и не вели себя столь агрессивно. А в этом году в прямом смысле озверели с голоду.У Ларисы Пахневой собаку волки растерзали прямо на соседнем участке. Оправившись от трагедии, она взяла себе щенка. На ночь Лариса закрывает песика в будке, вешает замок и подпирает дверь досками. В поселке говорят, теперь не собаки охраняют людей, а люди собак. А куда деваться, за три месяца в Безбожнике волки съели почти тридцать хозяйских псов.Весь поселок живет в страхе. Жители говорят, рядом, в лесу живет не одна стая волков. Зверя здесь можно встретить прямо на улице, например, у школы.Жители Безбожника много раз обращались к местным властям с призывом о помощи. Один раз, говорят, приезжали из Мурашинского охотобщества, постреляли на окраине поселка и уехали. Люди говорят, волков попугали, но не убили. А если местные берутся за ружья, их еще и рублем наказывают.Что делать и к кому еще обращаться, жители поселка не знают. Люди с ужасом думают о том, что впереди зима, а это значит, волки станут еще наглее. Как пояснили в министерстве охраны окружающей среды, хищники сейчас голодают. Из-за дождливого лета в угодьях сократилась численность мелкой дичи и пернатых, которые являются для волков основной пищей, поэтому звери вынуждены добывать пропитание в населенных пунктах.Основные мероприятия по отстрелу волков в Мурашинском районе запланированы на ноябрь, после выпадения снежного покрова.