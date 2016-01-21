В поселке Безбожник местные жители спасают от волков домашних собак
Сегодня, 10:06 | Просмотров: 244 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Татьяна Бакашкина боится по вечерам выходить из дома. Месяц назад, здесь у крыльца дома, волки утащили ее собаку. Сэнди была на цепи, но это не помешало зверям исполнить задуманное.
ТАТЬЯНА БАКАШКИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА ПОС. БЕЗБОЖНИК:
«Я только свет выключила в час ночи, слышу возня, думала друзья четвероногие к моей девочке пришли. Но возня продолжалась. Вдруг цепь хлопнула, внучка вылетела, бабушка, Сэнди, волки! Я выбежала, уже никого не было».
По словам местных жителей, волки стали захаживать в поселок еще с июля.
Такого не было еще никогда, как говорят сторожилы, волки обычно появлялись ближе к зиме и не вели себя столь агрессивно. А в этом году в прямом смысле озверели с голоду.
ЛАРИСА ПАХНЕВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ПОС. БЕЗБОЖНИК:
«Недели три назад это было. Цепь там валялась, ошейник целый. Пошли по огороду, нашли лужу крови и кусок мяса. Видимо спугнул кто-то волков».
У Ларисы Пахневой собаку волки растерзали прямо на соседнем участке. Оправившись от трагедии, она взяла себе щенка. На ночь Лариса закрывает песика в будке, вешает замок и подпирает дверь досками. В поселке говорят, теперь не собаки охраняют людей, а люди собак. А куда деваться, за три месяца в Безбожнике волки съели почти тридцать хозяйских псов.
НАДЕЖДА ПОЛОВИКОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ПОС. БЕЗБОЖНИК:
«Вот ему 8 лет, он как человек со мной каждый день. Как я могу оставить его на улице! Чтоб его сожрали! А как дети ходят со второй смены? Света нет. Да и не спасет свет. Вон, у соседа, полдесятого собаку съели, осталась только голова».
Весь поселок живет в страхе. Жители говорят, рядом, в лесу живет не одна стая волков. Зверя здесь можно встретить прямо на улице, например, у школы.
НИНА ВЕРЯГИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА ПОС. БЕЗБОЖНИК:
«В восьмом часу я шла из магазина и пошла около школы и прямо на тропинке стоит волк, я испугалась и ушла в обратную сторону».
«Рассказывает мне шофер: еду в десять вечера по переезду, ОН идет в поселок на ужин, здоровенный волчара».
Жители Безбожника много раз обращались к местным властям с призывом о помощи. Один раз, говорят, приезжали из Мурашинского охотобщества, постреляли на окраине поселка и уехали. Люди говорят, волков попугали, но не убили. А если местные берутся за ружья, их еще и рублем наказывают.
СЕРГЕЙ СЛОБОДИН, МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ:
«А сейчас штраф дадут! Вот, убил мужик волка у бани, тот его собаку схватил. Ему еще и штрафа дали».
Что делать и к кому еще обращаться, жители поселка не знают. Люди с ужасом думают о том, что впереди зима, а это значит, волки станут еще наглее. Как пояснили в министерстве охраны окружающей среды, хищники сейчас голодают. Из-за дождливого лета в угодьях сократилась численность мелкой дичи и пернатых, которые являются для волков основной пищей, поэтому звери вынуждены добывать пропитание в населенных пунктах.
ДМИТРИЙ АНИСИМОВ, ЗАММИНИСТРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Министерство охраны окружающей среды принимает меры по снижению численности волка в Мурашинском районе. Сформировала специальная бригада по отстрелу волков, с начала года в районе добыто 7 хищников. Сейчас идет сбор информации о нахождении волчьих стай и направлении в район дополнительных специалистов».
Основные мероприятия по отстрелу волков в Мурашинском районе запланированы на ноябрь, после выпадения снежного покрова.
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