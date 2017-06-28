В Лебяжском районе для переселенцев из ветхого жилья приняли новый дом с недоделками.
Сегодня, 10:10 | Просмотров: 358 | Версия для печати
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Районная прокуратура выявила и пресекла факт незаконной приемки дома, который был построен в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья.
5-квартирный дом на улице Производственной был приобретен администрацией Лебяжского городского поселения в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья.
Прием новых жилых помещений проводила специализированная комиссия в июне 2017 года. При контрольной проверке качества жилья были выявлены нарушения правил и норм технической эксплуатации системы вентиляции в квартирах.
Главе администрации было внесено представление, два должностных лица муниципалитета были привлечены к дисциплинарной ответственности.
После вмешательства органов прокуратуры выявленные нарушения устранили.
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