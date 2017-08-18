Общественные активисты проверили работу подъемников для инвалидов

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Несколько лет назад в подземных переходах города появились подъемники для инвалидов. Их работу сегодня проверили общественные активисты и наша съемочная группа.Примерно полтора миллиона рублей было потрачено, что оборудовать подземный переход специальными подъемниками. Однако должного эффекта не получилось, считают общественные активисты. Конструкция простаивает. Инвалид, даже если захочет, не сможет воспользоваться подъемником самостоятельно.Забраться на подъемник - непосильная задача для инвалида. Понадобится помощь здорового человека. Но воспользоваться конструкцией не получится, если нет специального ключа.Для спуска и подъема в переход приходится пользоваться крутым пандусом. И здесь не обойтись без посторонней помощи.Еще неделю назад лифт в надземном переходе на улице Ленина не работал. Активисты смогли дозвониться до диспетчера. Теперь все в порядке, но только на первый взгляд. Выяснилось, что выбраться из лифта колясочник самостоятельно не сможет. Открыть дверь можно, только нажав на кнопку, которая располагается очень высоко.Общественные активисты уже подготовили обращения к ответственным лицам с требованием содержать подъемники в рабочем состоянии.