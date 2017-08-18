Общественные активисты проверили работу подъемников для инвалидов
Сегодня, 10:24 | Просмотров: 109 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Примерно полтора миллиона рублей было потрачено, что оборудовать подземный переход специальными подъемниками. Однако должного эффекта не получилось, считают общественные активисты. Конструкция простаивает. Инвалид, даже если захочет, не сможет воспользоваться подъемником самостоятельно.
- Подъедь, пожалуйста, раскрути вот эту проволоку, убери вот так это все. После этого, попытайся каким то образом... Инвалид, я то ногами хожу!
Забраться на подъемник - непосильная задача для инвалида. Понадобится помощь здорового человека. Но воспользоваться конструкцией не получится, если нет специального ключа.
- Инвалид должен нажать на кнопочку "вверх" и этот механизм должен его поднять. Сейчас мы наблюдаем, во-первых, у нас нет ключа, и не каждого инвалида он есть, во-вторых, даже нажав на эту кнопочку, этот механизм мы не можем запустить.
Для спуска и подъема в переход приходится пользоваться крутым пандусом. И здесь не обойтись без посторонней помощи.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Преодолеть этот подземный переход у инвалида не получится. Что бы все-таки получить помощь, необходимо обратиться к диспетчеру. Сигнал идет, вот только по ту сторону никто не отвечает. У нас так и не получилась дозвониться до помощников».
Еще неделю назад лифт в надземном переходе на улице Ленина не работал. Активисты смогли дозвониться до диспетчера. Теперь все в порядке, но только на первый взгляд. Выяснилось, что выбраться из лифта колясочник самостоятельно не сможет. Открыть дверь можно, только нажав на кнопку, которая располагается очень высоко.
КИРИЛЛ РИНДЕВИЧ, АКТИВИСТ ОНФ:
«Очень долго едешь, очень долго и медленно. Вроде все хорошо, но единственный минус, эту защелку приподнять, что бы выйти отсюда. Как, если инвалид-колясочник? Что он должен сделать? Встать...? Посмеяться решили, или что? Я не понимаю».
Общественные активисты уже подготовили обращения к ответственным лицам с требованием содержать подъемники в рабочем состоянии.
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