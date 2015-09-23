ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня понедельник

02 октября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.8134
EURO: 67.9076
Погода в городе Кирове:
ночью:  +1...+3°C
утром:  +4...+6°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

В пригородных хозяйствах Кирова завершили сбор зерновых культур и овощей

Сегодня, 17:51 | Просмотров: 114 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
Поделиться новостью:
В пригородных хозяйствах Кирова завершили сбор зерновых культур и практически полностью собрали овощи. Какой урожай вырос у сельхозпредприятий в этом году?

Уборочная кампания в окрестностях Кирова началась на 3 недели, позже, чем обычно. Но на сегодня уборка зерновых культур практически завершилась. Урожайность составила почти 25 центнеров с гектара - это выше, чем результат прошлого года. Не менее важный показатель-это количество заготовленного корма для животных. Ведь до 90% всей выручки сельхозпредприятия получают именно с животноводства

В пригородных хозяйствах Кирова завершили сбор зерновых культур и овощейИГОРЬ УСТЮГОВ, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВА:
«Заложено достаточное количество сочных кормов, и заготовки ещё продолжаются, убирается кукуруза. А в целом сочные корма заложены более, чем 100 тысяч тонн. Это на 28 тысяч тонн превышает показатель прошлого года. Животноводство кормами обеспечено, заготовлено по 37 центнеров на каждую условную голову-это 133% к плану и заготовка ещё продолжается».

И несмотря на сложные погодные условия заготовку сена тоже можно назвать успешной. В этом году его собрано на 500 тонн больше, чем в 2016-м. По овощам уже тоже можно делать выводы. Благодаря стараниям агрономов и вовремя внесённым коррективам, урожай на полях собрали хороший

В пригородных хозяйствах Кирова завершили сбор зерновых культур и овощейАЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Несмотря на очень влажное и холодное начало лета урожай не сильно отличается от урожая года прошлого, а по некоторым показателям, например по картошке, он даже вырос».

Сейчас сельхозпредприятия функционируют на полную мощность. Работой загружены люди и уборочная техника. На глазах заполняются склады и хранилища. Главное успеть собрать, как можно больше урожая в сухую погоду.
 
 
В пригородных хозяйствах Кирова завершили сбор зерновых культур и овощейКОНСТАНТИН ТАТИМОВ, ВЕДУЩИЙ АГРОНОМ ЗАО АГРОКОМБИНАТ ПЛЕМЗАВОД «КРАСНОГОРСКИЙ»:
«Картофеля было посажено 134 гектара, на данный момент осталось к уборке 32. Моркови было 40 , убрали 20. По урожайности - по картофелю бункерный вес 350 тонн, склад-220 тонн».

А вот для моркови, судя по всему, такая погода подходит, как нельзя лучше. Эта культура дала очень хорошую урожайность. Это могли заметить и садоводы любители на своих подсобных хозяйствах. По этому корнеплоду возник вопрос "Где хранить?". И возможно, что кировчане заметят снижение стоимости на этот овощ. А аграрии продолжают увеличивать обрабатываемые площади. Так озимых культур посажено на площади в четверть превышающие прошлогодние показатели

ИГОРЬ УСТЮГОВ, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИ КИРОВА:
«Под урожай будущего года продолжается обработка почвы, вспашка зяби и завершён сев озимых зерновых культур и озимого рапса. Озимые культуры посеяны на площади 2800 гектаров - это на 700 гектаров больше, чем в том году. База под урожай прошлого года тоже заложена».

Предварительно уборочную кампанию 2017 года можно считать успешной. Конечно, затянувшаяся весна и дождливое, холодное лето внесли свои коррективы в работу сельскохозяйственного комплекса. Но провальным этот год не стал ни по одному из показателей. И, несмотря на все опасения говорить о том, что грядет голодный год, не приходится.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Виртуальные мошенники продолжают успешно обманывать жителей Кировской области.

17:21 02.10.2017


Виртуальные мошенники продолжают успешно обманывать жителей Кировской области.

В Кирове задержали нелегального торговца сим-картами.

16:52 02.10.2017


В Кирове задержали нелегального торговца сим-картами.

В Уржуме частный дом, оставленный без присмотра хозяев, обокрали дважды.

13:07 02.10.2017


В Уржуме частный дом, оставленный без присмотра хозяев, обокрали дважды.

В Подосиновском районе возбудили уголовное дело по факту смерти пациента ЦРБ.

12:19 02.10.2017


В Подосиновском районе возбудили уголовное дело по факту смерти пациента ЦРБ.

В Арбажском районе "семерка" врезалась в УАЗ: 1 погибший, 10 травмированных (ФОТО).

11:40 02.10.2017


В Арбажском районе "семерка" врезалась в УАЗ: 1 погибший, 10 травмированных (ФОТО).

В Малмыжском районе на охоте в результате случайного выстрела погиб 39-летний мужчина.

11:20 02.10.2017


В Малмыжском районе на охоте в результате случайного выстрела погиб 39-летний мужчина.

В Лебяжском районе для переселенцев из ветхого жилья приняли новый дом с недоделками.

10:10 02.10.2017


В Лебяжском районе для переселенцев из ветхого жилья приняли новый дом с недоделками.

Все новости

Вести. Кировская область

День туризма для инвалидов

17:52 02.10.2017


День туризма для инвалидов

В пригородных хозяйствах Кирова завершили сбор зерновых культур и овощей

17:51 02.10.2017


В пригородных хозяйствах Кирова завершили сбор зерновых культур и овощей

Кировский машзавод 1 Мая вновь выпускает краны

17:47 02.10.2017


Кировский машзавод 1 Мая вновь выпускает краны

В кировской школе номер 45 имени Гайдара прошел IT-праздник

15:15 02.10.2017


В кировской школе номер 45 имени Гайдара прошел IT-праздник

Вятская Филармония готовится к открытию юбилейного музыкального сезона

11:59 02.10.2017


Вятская Филармония готовится к открытию юбилейного музыкального сезона

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

По урожайности зерновых Кировская область - третья в ПФО

23.09.2015


По урожайности зерновых Кировская область - третья в ПФО

Кировская область - шестая в ПФО по урожайности зерновых

18.08.2016


Кировская область - шестая в ПФО по урожайности зерновых

В Кировской области началась уборка урожая.

05.08.2016


В Кировской области началась уборка урожая.

План заготовки кормов в Кировской области выполнен

23.08.2016


План заготовки кормов в Кировской области выполнен

Итоги сельхозработ в Кировской области

29.09.2016


Итоги сельхозработ в Кировской области

Уборка урожая в Куменском районе

07.09.2015


Уборка урожая в Куменском районе

Популярные новости

В многоэтажке на улице Заводской обнаружили труп 26-летней девушки.

27.09.2017


В многоэтажке на улице Заводской обнаружили труп 26-летней девушки.

Игорь Васильев представил обновленный состав правительства Кировской области.

25.09.2017


Игорь Васильев представил обновленный состав правительства Кировской области.

В Кирове заявления на банкротство поданы на две управляющие компании.

20.09.2017


В Кирове заявления на банкротство поданы на две управляющие компании.

Погибший в Сирии генерал Валерий Асапов был родом из Кировской области.

25.09.2017


Погибший в Сирии генерал Валерий Асапов был родом из Кировской области.

В Кирове заместителя директора АО "АТП" подозревают в мошенничестве на 15 млн рублей.

21.09.2017


В Кирове заместителя директора АО "АТП" подозревают в мошенничестве на 15 млн рублей.

Африканская чума свиней приближается к границам области

22.09.2017


Африканская чума свиней приближается к границам области

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх