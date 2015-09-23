В пригородных хозяйствах Кирова завершили сбор зерновых культур и овощей
Сегодня, 17:51 | Просмотров: 114 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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Уборочная кампания в окрестностях Кирова началась на 3 недели, позже, чем обычно. Но на сегодня уборка зерновых культур практически завершилась. Урожайность составила почти 25 центнеров с гектара - это выше, чем результат прошлого года. Не менее важный показатель-это количество заготовленного корма для животных. Ведь до 90% всей выручки сельхозпредприятия получают именно с животноводства
ИГОРЬ УСТЮГОВ, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВА:
«Заложено достаточное количество сочных кормов, и заготовки ещё продолжаются, убирается кукуруза. А в целом сочные корма заложены более, чем 100 тысяч тонн. Это на 28 тысяч тонн превышает показатель прошлого года. Животноводство кормами обеспечено, заготовлено по 37 центнеров на каждую условную голову-это 133% к плану и заготовка ещё продолжается».
И несмотря на сложные погодные условия заготовку сена тоже можно назвать успешной. В этом году его собрано на 500 тонн больше, чем в 2016-м. По овощам уже тоже можно делать выводы. Благодаря стараниям агрономов и вовремя внесённым коррективам, урожай на полях собрали хороший
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Несмотря на очень влажное и холодное начало лета урожай не сильно отличается от урожая года прошлого, а по некоторым показателям, например по картошке, он даже вырос».
Сейчас сельхозпредприятия функционируют на полную мощность. Работой загружены люди и уборочная техника. На глазах заполняются склады и хранилища. Главное успеть собрать, как можно больше урожая в сухую погоду.
«Картофеля было посажено 134 гектара, на данный момент осталось к уборке 32. Моркови было 40 , убрали 20. По урожайности - по картофелю бункерный вес 350 тонн, склад-220 тонн».
А вот для моркови, судя по всему, такая погода подходит, как нельзя лучше. Эта культура дала очень хорошую урожайность. Это могли заметить и садоводы любители на своих подсобных хозяйствах. По этому корнеплоду возник вопрос "Где хранить?". И возможно, что кировчане заметят снижение стоимости на этот овощ. А аграрии продолжают увеличивать обрабатываемые площади. Так озимых культур посажено на площади в четверть превышающие прошлогодние показатели
ИГОРЬ УСТЮГОВ, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИ КИРОВА:
«Под урожай будущего года продолжается обработка почвы, вспашка зяби и завершён сев озимых зерновых культур и озимого рапса. Озимые культуры посеяны на площади 2800 гектаров - это на 700 гектаров больше, чем в том году. База под урожай прошлого года тоже заложена».
Предварительно уборочную кампанию 2017 года можно считать успешной. Конечно, затянувшаяся весна и дождливое, холодное лето внесли свои коррективы в работу сельскохозяйственного комплекса. Но провальным этот год не стал ни по одному из показателей. И, несмотря на все опасения говорить о том, что грядет голодный год, не приходится.
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