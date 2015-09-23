В пригородных хозяйствах Кирова завершили сбор зерновых культур и овощей

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Сейчас сельхозпредприятия функционируют на полную мощность. Работой загружены люди и уборочная техника. На глазах заполняются склады и хранилища. Главное успеть собрать, как можно больше урожая в сухую погоду.

В пригородных хозяйствах Кирова завершили сбор зерновых культур и практически полностью собрали овощи. Какой урожай вырос у сельхозпредприятий в этом году?Уборочная кампания в окрестностях Кирова началась на 3 недели, позже, чем обычно. Но на сегодня уборка зерновых культур практически завершилась. Урожайность составила почти 25 центнеров с гектара - это выше, чем результат прошлого года. Не менее важный показатель-это количество заготовленного корма для животных. Ведь до 90% всей выручки сельхозпредприятия получают именно с животноводстваИ несмотря на сложные погодные условия заготовку сена тоже можно назвать успешной. В этом году его собрано на 500 тонн больше, чем в 2016-м. По овощам уже тоже можно делать выводы. Благодаря стараниям агрономов и вовремя внесённым коррективам, урожай на полях собрали хорошийА вот для моркови, судя по всему, такая погода подходит, как нельзя лучше. Эта культура дала очень хорошую урожайность. Это могли заметить и садоводы любители на своих подсобных хозяйствах. По этому корнеплоду возник вопрос "Где хранить?". И возможно, что кировчане заметят снижение стоимости на этот овощ. А аграрии продолжают увеличивать обрабатываемые площади. Так озимых культур посажено на площади в четверть превышающие прошлогодние показателиПредварительно уборочную кампанию 2017 года можно считать успешной. Конечно, затянувшаяся весна и дождливое, холодное лето внесли свои коррективы в работу сельскохозяйственного комплекса. Но провальным этот год не стал ни по одному из показателей. И, несмотря на все опасения говорить о том, что грядет голодный год, не приходится.