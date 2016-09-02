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Новости / Общество

Загрязнение нефтепродуктами водоохранной зоны реки Мостовицы

Сегодня, 09:59 | Просмотров: 136 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Полиция начала поиски виновных в загрязнении водоохранной зоны реки Мостовицы в черте Кирова. Неизвестные вылили в почву большую партию нефтепродуктов.

О загрязнении почвы нефтепродуктами в министерство охраны окружающей сообщили неравнодушные кировчане. В ходе проверки специалисты зафиксировали разлив нефтепродуктов на площади 260 квадратных метров. По результатам исследований образцов почвы было установлено превышение концентрации нефтепродуктов в 242 раза, по аммонийному азоту - в 1,5 раза. Окружающей среде нанесен ущерб почти на два миллиона рублей.

Загрязнение нефтепродуктами водоохранной зоны реки МостовицыТИМУР АБАШЕВ, И.О МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«К сожалению, установить причину на этом этапе нашими силами не удалось. Т.к. министерство окружающей среды не уполномочено в проведении розыскных мероприятий. В рамках соглашения о взаимодействии с УМВД и прокуратурой направили данную информацию для проведения до следственной проверки и по результатам установления виновного лица».

Кировская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку на основании предоставленных материалов министерством охраны окружающей среды. По данному факту было возбуждено уголовное дело за порчу земли.

Загрязнение нефтепродуктами водоохранной зоны реки МостовицыДЕНИС СУХОМЛИН, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В настоящее время следственными органами устанавливаются лица причастные к данному преступному деянию, устанавливаются свидетели. По результатам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение».

Всех, кто располагает информацией по данному расследованию можно позвонить в Министерство охраны окружающей среды по телефону 64-61-99 или на телефон доверия прокуратуры Кировской области 38-11-53.


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