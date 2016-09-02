Загрязнение нефтепродуктами водоохранной зоны реки Мостовицы
Сегодня, 09:59 | Просмотров: 136 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
Поделиться новостью:
О загрязнении почвы нефтепродуктами в министерство охраны окружающей сообщили неравнодушные кировчане. В ходе проверки специалисты зафиксировали разлив нефтепродуктов на площади 260 квадратных метров. По результатам исследований образцов почвы было установлено превышение концентрации нефтепродуктов в 242 раза, по аммонийному азоту - в 1,5 раза. Окружающей среде нанесен ущерб почти на два миллиона рублей.
ТИМУР АБАШЕВ, И.О МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«К сожалению, установить причину на этом этапе нашими силами не удалось. Т.к. министерство окружающей среды не уполномочено в проведении розыскных мероприятий. В рамках соглашения о взаимодействии с УМВД и прокуратурой направили данную информацию для проведения до следственной проверки и по результатам установления виновного лица».
Кировская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку на основании предоставленных материалов министерством охраны окружающей среды. По данному факту было возбуждено уголовное дело за порчу земли.
ДЕНИС СУХОМЛИН, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В настоящее время следственными органами устанавливаются лица причастные к данному преступному деянию, устанавливаются свидетели. По результатам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение».
Всех, кто располагает информацией по данному расследованию можно позвонить в Министерство охраны окружающей среды по телефону 64-61-99 или на телефон доверия прокуратуры Кировской области 38-11-53.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!