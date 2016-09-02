Загрязнение нефтепродуктами водоохранной зоны реки Мостовицы

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Полиция начала поиски виновных в загрязнении водоохранной зоны реки Мостовицы в черте Кирова. Неизвестные вылили в почву большую партию нефтепродуктов.О загрязнении почвы нефтепродуктами в министерство охраны окружающей сообщили неравнодушные кировчане. В ходе проверки специалисты зафиксировали разлив нефтепродуктов на площади 260 квадратных метров. По результатам исследований образцов почвы было установлено превышение концентрации нефтепродуктов в 242 раза, по аммонийному азоту - в 1,5 раза. Окружающей среде нанесен ущерб почти на два миллиона рублей.Кировская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку на основании предоставленных материалов министерством охраны окружающей среды. По данному факту было возбуждено уголовное дело за порчу земли.Всех, кто располагает информацией по данному расследованию можно позвонить в Министерство охраны окружающей среды по телефону 64-61-99 или на телефон доверия прокуратуры Кировской области 38-11-53.