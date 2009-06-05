Лучшие кировские экологи получили награды

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Торжественное мероприятие, посвящённое Дню пожилого человека, состоялось и в министерстве охраны окружающей среды. Лучшие кировские экологи получили заслуженные награды."Владенья наши царственно богаты, их красоты не рассказать стиху: в них ручейки, деревья, поле, скаты и вишни прошлогодние во мху". С помощью слова Евгений Евтушенко выразил восхищение природой. Но есть те, кто любовь к родной земле превращают в дело всей жизни. Юрий Павлович Мельцов - первый председатель природоохранной службы Кировской области. Именно он инициировал создание первых особо охраняемых территорий в нашем регионе: заповедника «Нургуш», заказника «Былина», государственного заказника «Пижма» и ряда других. Под руководством Юрия Мельцова была разработана Комплексная схема охраны природы Кировской области. На торжественном вечере ему вручили благодарность от губернатора. Однако лучшая награда - исполнение профессиональной мечты.Накануне Дня пожилого человека поздравления получили заслуженные ветераны природоохранных служб. 2017-ый, год экологии - по праву считается их годом. Самоотдача, оптимизм и творческий подход к делу - то, что объединило всех участников праздника. У каждого из этих заслуженных людей - немало наград. Особый вклад ветеранов в общее дело охраны экологии отметили в Правительстве Кировской области.Почти 30 лет природоохранная служба, а сегодня это Министерство охраны окружающей среды, неустанно следит за состоянием окружающей среды. Чистота воды и воздуха, сохранность лесов, бережное пользование природными ресурсами - это далеко неполный список важных задач. Здоровье человека напрямую зависит от того, что происходит вокруг. Хранители природы берегут и каждого из нас.Ветераны всегда охотно делятся опытом, который накопили за годы службы. Старших коллег поздравили молодые экологи.Их благородное призвание - делать наш мир лучше. Каждый из получивших награды душой и сердцем болеет за своё дело. Ветераны-экологи - пример того, как выполнять работу ответственно, честно, а главное, с любовью.