Лучшие кировские экологи получили награды
Сегодня, 10:05 | Просмотров: 130 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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"Владенья наши царственно богаты, их красоты не рассказать стиху: в них ручейки, деревья, поле, скаты и вишни прошлогодние во мху". С помощью слова Евгений Евтушенко выразил восхищение природой. Но есть те, кто любовь к родной земле превращают в дело всей жизни. Юрий Павлович Мельцов - первый председатель природоохранной службы Кировской области. Именно он инициировал создание первых особо охраняемых территорий в нашем регионе: заповедника «Нургуш», заказника «Былина», государственного заказника «Пижма» и ряда других. Под руководством Юрия Мельцова была разработана Комплексная схема охраны природы Кировской области. На торжественном вечере ему вручили благодарность от губернатора. Однако лучшая награда - исполнение профессиональной мечты.
ЮРИЙ МЕЛЬЦОВ, ПЕРВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я хочу поблагодарить нашего губернатора. Считаю, его заслугой принятие Правительством решения о создании национального парка Атарская Лука на территории Кировской области».
Накануне Дня пожилого человека поздравления получили заслуженные ветераны природоохранных служб. 2017-ый, год экологии - по праву считается их годом. Самоотдача, оптимизм и творческий подход к делу - то, что объединило всех участников праздника. У каждого из этих заслуженных людей - немало наград. Особый вклад ветеранов в общее дело охраны экологии отметили в Правительстве Кировской области.
МАКСИМ КОЧЕТКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я хотел бы сказать вам слова благодарности за то, что вы на протяжении большого промежутка времени преданы своей профессии, преданы этому учреждению, и с гордостью несёте традиции, которые не просто сохраняете, а приумножаете. Я вас поздравляю ещё раз с праздником. Счастья, здоровья вам и вашим близким, всего самого наилучшего».
Почти 30 лет природоохранная служба, а сегодня это Министерство охраны окружающей среды, неустанно следит за состоянием окружающей среды. Чистота воды и воздуха, сохранность лесов, бережное пользование природными ресурсами - это далеко неполный список важных задач. Здоровье человека напрямую зависит от того, что происходит вокруг. Хранители природы берегут и каждого из нас.
Ветераны всегда охотно делятся опытом, который накопили за годы службы. Старших коллег поздравили молодые экологи.
ТИМУР АБАШЕВ, И. О. МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
«Вы сохраняете природу, стоите на её страже. Этот опыт вы передали нам, подрастающей, скажем так, смене экологов. Я надеюсь, что мы сможем достойно пронести это знамя».
РЕНАТ СЫШЕВ, И. О. РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вы не являетесь пожилыми, вы - наши учителя. Я благодарен за ваше терпение, за то, как вы нам, новому поколению экологов, передавали свои знания и опыт. Огромное вам спасибо».
Их благородное призвание - делать наш мир лучше. Каждый из получивших награды душой и сердцем болеет за своё дело. Ветераны-экологи - пример того, как выполнять работу ответственно, честно, а главное, с любовью.
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