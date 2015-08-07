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Кировские кинологи - лучшие в России. Полицейские и их четвероногие напарники вернулись с победой в общекомандном зачете чемпионата МВД.Лабрадор Ежевика справляется с заданием за считаные секунды. В этом автомобиле она учуяла запах наркотика. Установить точное место закладки не составило труда.Ежевика никогда не подводила своего хозяина. На Всероссийских соревнованиях полицейских-кинологов лабрадор справилась со всеми заданиями.Пёс-розыскник по кличке Джек не боится выстрелов. На первый взгляд собака намертво вцепилась в нарушителя. Однако, по первой же команде Джек разжимает челюсти.Бесстрашие и послушание было оценено на чемпионате МВД. Но стремиться есть куда, говорит хозяин пса.Попасть в тройку лидеров смог только один из вятских кинологов. Однако, кировчане выступили стабильнее конкурентов. В общекомандном зачете кировские полицейские стали первыми и теперь носят титул чемпионов.Кроме диплома победителя кировский центр кинологической службы получил автомобиль, который теперь будет использоваться в служебных целях. Машина пока на складе, полицейские оформляют необходимые документы.