Кировские кинологи - лучшие в России
Сегодня, 17:44 | Просмотров: 76 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Лабрадор Ежевика справляется с заданием за считаные секунды. В этом автомобиле она учуяла запах наркотика. Установить точное место закладки не составило труда.
- Что у нас здесь? Здесь у нас мешочек с надписью "Опий-сырец". Это имитатор наркотического вещества.
Ежевика никогда не подводила своего хозяина. На Всероссийских соревнованиях полицейских-кинологов лабрадор справилась со всеми заданиями.
Пёс-розыскник по кличке Джек не боится выстрелов. На первый взгляд собака намертво вцепилась в нарушителя. Однако, по первой же команде Джек разжимает челюсти.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Дрессировочный костюм - вещь тяжелая. Эта Фуфайка весит порядка семи килограммов. Костюм полностью, около 12-ти. Толщина костюма составляет чуть более двух сантиметров. Состоит из нескольких слоев. Первый слой - износостойкий, что бы собака его не прокусывала, а все последующие смягчают укус животного».
Бесстрашие и послушание было оценено на чемпионате МВД. Но стремиться есть куда, говорит хозяин пса.
РОМАН БУТОРИН, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР-КИНОЛОГ:
«Допустили мы с ним пару ошибок. Это скорее волнение сказалось, потому что конкуренция большая на соревнованиях. Мое волнение передалось ему. Поэтому и прошли в призовые. Мы заняли четвертое место».
Попасть в тройку лидеров смог только один из вятских кинологов. Однако, кировчане выступили стабильнее конкурентов. В общекомандном зачете кировские полицейские стали первыми и теперь носят титул чемпионов.
СЕРГЕЙ ПЕСКИШЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ЦКС УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Далась победа нелегко. Тренировались долго. Были нюансы. Можно было и лучше выступить. Нервы, над нервами надо еще работать».
Кроме диплома победителя кировский центр кинологической службы получил автомобиль, который теперь будет использоваться в служебных целях. Машина пока на складе, полицейские оформляют необходимые документы.
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