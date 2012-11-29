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Cотрудники ГИБДД учат безопасному вождению гиро-скутеристов

Сегодня, 10:23 | Просмотров: 67 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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16-ть километров в час. До такой скорости может разогнаться даже самый маломощный гироскутер. А вот резко затормозить такое транспортное средство - не может. Сегодня сотрудники ГИБДД напомнили кировчанам о правилах безопасности при использовании гироскутера.

Перед тем, как забраться на гироскутер Алёна в очередной раз получает инструкции от мамы. Защиту не снимать, держать равновесие, а самое главное сильно не разгонятся. Гироскутер не так прост в управлении, как кажется.

Cотрудники ГИБДД учат безопасному вождению гиро-скутеристовАЛЁНА ВОТИНЦЕВА:
«Нужно держать равновесие, и если гироскутер поворотливый, то на нем неудобно кататься».

Гироскутер, на котором катается Алёна - далеко не самый мощный. Однако и он может разогнаться примерно до 16-ти километров в час. Мама Алёны строго на строго запрещает подъезжать дочке к дороге.

Cотрудники ГИБДД учат безопасному вождению гиро-скутеристовТАТЬЯНА ВОТИНЦЕВА:
«В случае если такой ребенок окажется на гироскутере на проезжей части, будет планировать переезжать на нем дорогу по пешеходному переходу - это достаточно опасно. Гироскутер не может затормозить, остановиться».

Что бы пересечь дорогу, необходимо слезть с гироскутера. Об этом и других правилах безопасности кировчанам напоминают сотрудники областного ГИБДД. Кататься лучше всего в специальных местах. Парках, скверах, зонах отдыха.

Cотрудники ГИБДД учат безопасному вождению гиро-скутеристовСЕРГЕЙ СУРОВЦЕВ, ИНСПЕКТОР УГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вообще - это считается средство активного отдыха. Использовать его для передвижения с какой-то целью куда-то приехать, мне кажется не целесообразно. Это больше для развлечения, отдыха, получения положительных эмоций».

Эти же правила безопасности необходимо соблюдать и при использовании сигвеев, моноколес и других подобных средств передвижения.


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