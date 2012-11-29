Cотрудники ГИБДД учат безопасному вождению гиро-скутеристов

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16-ть километров в час. До такой скорости может разогнаться даже самый маломощный гироскутер. А вот резко затормозить такое транспортное средство - не может. Сегодня сотрудники ГИБДД напомнили кировчанам о правилах безопасности при использовании гироскутера.Перед тем, как забраться на гироскутер Алёна в очередной раз получает инструкции от мамы. Защиту не снимать, держать равновесие, а самое главное сильно не разгонятся. Гироскутер не так прост в управлении, как кажется.Гироскутер, на котором катается Алёна - далеко не самый мощный. Однако и он может разогнаться примерно до 16-ти километров в час. Мама Алёны строго на строго запрещает подъезжать дочке к дороге.Что бы пересечь дорогу, необходимо слезть с гироскутера. Об этом и других правилах безопасности кировчанам напоминают сотрудники областного ГИБДД. Кататься лучше всего в специальных местах. Парках, скверах, зонах отдыха.Эти же правила безопасности необходимо соблюдать и при использовании сигвеев, моноколес и других подобных средств передвижения.