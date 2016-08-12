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Новости / Общество

У областного центра появится свой "Зеленый щит"

Сегодня, 10:37 | Просмотров: 55 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Зеленому Щиту вокруг Кирова всё-таки быть. Накануне в библиотеке имени Герцена прошли общественные слушания, на которых обсуждался проект создания зеленого пояса. Как и когда изменятся правила использования леса в особо охраняемой территории?

На данный момент, так называемый «Зеленый пояс вокруг Кирова уже существует», Его радиус составляет около 7о км и включает в себя несколько районных центров, в том числе Слободской и Кирово-Чепецк. Однако, с точки зрения закона — зеленая зона пока остается беззащитной.

У областного центра появится свой "Зеленый щит" ГЕОРГИЙ БЕЛОКОНЕВ, ЭКСПЕРТ ПРОЕКТА «ЗЕЛЕНЫЙ ЩИТ» АНО «ЦИТУР «НОВОСИСТЕМА»:
«Описание есть только в текстовом виде, координат нет, что создает различные сложности, при привлечении к ответственности виновных лиц, в судах, в прокуратуре. Потому что обязательно нужны координаты. Их нет. Процесс проектирования зеленого пояса позволит получить эти самые координаты».

После того, как проект будет утвержден и территория зеленого пояса будет поставлена на кадастровый учет, в этой зоне будут действовать жесткие ограничения. В первую очередь речь идет о вырубке лесов под застройку. Городские власти, конечно, смогут, выделить территорию под строительство, но в тоже время будут обязаны заменить ее на равноценный по площади лесной участок. И это не все.

У областного центра появится свой "Зеленый щит" РОМАН ТИТОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Во-первых, это использование токсичных препаратов, размещение складов ядохимикатов, и удобрений. Во-вторых, разработка месторождений, за исключением минеральных вод, лечебных грязей и тому подобных вещей, которые связаны не с большими объемами добычи, скажем, а с рекреационными и оздоровительными нуждами».

В зоне зеленого щита нельзя будет открывать полигоны ТБО и захоронения опасных веществ. Также запрещена организация скотомогильников и, разумеется, вырубка леса.

И вот с этим у министерства лесного хозяйства могут возникнуть проблемы.

У областного центра появится свой "Зеленый щит" СЕРГЕЙ САЛИН, И.О. МИНИСТРА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Хотелось бы, чтобы этот процесс был ускорен, так как в 2018 году у нас начинается новый этап лесного планирования, и мы должны всю имеющуюся информацию, то есть все изменения, которые происходят, в обязательном порядке включать в данное планирование. В 2019 году, то есть если с первого января мы этот этап не пройдем, то практически все лесопользование на территории Кировской области может встать».

Тем не менее, проект был поддержан на общественных слушаниях не только экспертами проекта, но и на правительственном уровне.

У областного центра появится свой "Зеленый щит" ТИМУР АБАШЕВ, И.О. МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Принятие реализации этого проекта, на самом деле, позволит нам завершить работу по формированию границ ООПТ. Поставить ее в завершении на кадастровый учет. И естественно с учетом вот такой позиции, министерство охраны окружающей среды и правительство КО, оно поддерживает реализацию данного мероприятия».

Проект по созданию зеленых щитов вокруг крупных городов является федеральным и поддерживается президентом России. Несмотря на то, что проект был одобрен на общественных слушаниях, определение его границ только начинается и должно завершиться к 20му октября.


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