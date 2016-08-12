У областного центра появится свой "Зеленый щит"

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Зеленому Щиту вокруг Кирова всё-таки быть. Накануне в библиотеке имени Герцена прошли общественные слушания, на которых обсуждался проект создания зеленого пояса. Как и когда изменятся правила использования леса в особо охраняемой территории?На данный момент, так называемый «Зеленый пояс вокруг Кирова уже существует», Его радиус составляет около 7о км и включает в себя несколько районных центров, в том числе Слободской и Кирово-Чепецк. Однако, с точки зрения закона — зеленая зона пока остается беззащитной.После того, как проект будет утвержден и территория зеленого пояса будет поставлена на кадастровый учет, в этой зоне будут действовать жесткие ограничения. В первую очередь речь идет о вырубке лесов под застройку. Городские власти, конечно, смогут, выделить территорию под строительство, но в тоже время будут обязаны заменить ее на равноценный по площади лесной участок. И это не все.В зоне зеленого щита нельзя будет открывать полигоны ТБО и захоронения опасных веществ. Также запрещена организация скотомогильников и, разумеется, вырубка леса.И вот с этим у министерства лесного хозяйства могут возникнуть проблемы.Тем не менее, проект был поддержан на общественных слушаниях не только экспертами проекта, но и на правительственном уровне.Проект по созданию зеленых щитов вокруг крупных городов является федеральным и поддерживается президентом России. Несмотря на то, что проект был одобрен на общественных слушаниях, определение его границ только начинается и должно завершиться к 20му октября.