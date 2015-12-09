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Новости / Общество

В Кирове отметили День пожилых людей

Сегодня, 10:40 | Просмотров: 52 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В Кирове отметили День пожилых людей в юбилейный, 25ый раз. Торжественное мероприятие состоялось в ДК Космос.

В зале дома культуры собрались самые почетные кировчане. Каждый из них, в годы трудовой деятельности, внес свой вклад в развитие страны и региона, а некоторые продолжили общественно полезную деятельность и после выхода на пенсию.

В Кирове отметили День пожилых людейЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА Г. КИРОВА:
«Хотелось бы сказать о человеке, который является патриотом нашей малой Родины. Этот человек, закончив свою трудовую деятельность, включился в работу по сбору материалов, обобщению, фотографии, по почетным жителям города Кирова».

Сегодня, глава некоммерческой организации Золотой фонд Вятки Николай Гаряев сам пополнил ряды почетных кировчан и получил в подарок памятный диплом.

В Кирове отметили День пожилых людейНИКОЛАЙ ГАРЯЕВ, ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН Г.КИРОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ НКО «ЗОЛОТОЙ ФОНД ВЯТКИ»:
«Это и вам награда. Потому что мы с вами много лет занимаемся вот этой работой, этой деятельностью. И многие ветеранские организации и отдельные ветераны поддержали мою кандидатуру».

Памятные дипломы и благодарственные грамоты вручались многим социально активным ветеранам. Отдельно прозвучали поздравления и для присутствующих в зале ветеранов Великой Отечественной Войны.

ЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА Г. КИРОВА:
«Мы понимаем, что у нас еще достаточно людей, которые заслужили эту признательность, эту награду, и я думаю, что депутаты городской Думы в дальнейшем также будут работать по выдвижению и избранию почетных граждан города».


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