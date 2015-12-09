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В Кирове отметили День пожилых людей в юбилейный, 25ый раз. Торжественное мероприятие состоялось в ДК Космос.В зале дома культуры собрались самые почетные кировчане. Каждый из них, в годы трудовой деятельности, внес свой вклад в развитие страны и региона, а некоторые продолжили общественно полезную деятельность и после выхода на пенсию.Сегодня, глава некоммерческой организации Золотой фонд Вятки Николай Гаряев сам пополнил ряды почетных кировчан и получил в подарок памятный диплом.Памятные дипломы и благодарственные грамоты вручались многим социально активным ветеранам. Отдельно прозвучали поздравления и для присутствующих в зале ветеранов Великой Отечественной Войны.