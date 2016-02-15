Пенсионер-романтик из Мурашей Александр Шамов
Сегодня, 10:50 | Просмотров: 29 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
Поделиться новостью:
- Всякие растут. Вот что это такое? Окорочок! Похож!
Во время лесных прогулок Александр Шамов успевает не только набрать грибов, но и присмотреть необычные наросты на березе. Если капа-корень ему приглянулся, он срезает его топориком и дарит дереву вторую жизнь.
АЛЕКСАНДР ШАМОВ, ПОЭТ-ЛЮБИТЕЛЬ, ЖИТЕЛЬ ПОС. ОКТЯБРЬСКИЙ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА:
«Это не моя даже работа и не моя заслуга. Это заслуга природы. Это она все сделала. Я просто это увидел, когда двигался по лесу. Увидишь на березке нарост, посмотришь на него – интересно».
В коллекции Александра Павловича больше ста творений из капа. При этом он не считает себя мастером. Говорит, я ничего не сделал, только разглядел в закорючке что-то необычное.
АЛЕКСАНДР ШАМОВ, ПОЭТ-ЛЮБИТЕЛЬ, ЖИТЕЛЬ ПОС. ОКТЯБРЬСКИЙ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА:
«Бывают довольно интересные. Этот динозавр, ничего не делал я с ним, он так и вырос. Только мордочку нарисовал».
Пенсионер видит в своих работах мифических существ. Со временем их набралось так много, что возникла идея сделать выставку. Автор назвал ее "Монстры и монстрики". Помещение для необычных экспонатов предоставила Мурашинская библиотека.
ОЛЬГА ПЛЕХОВА, ДИРЕКТОР МУРАШИНСКОЙ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ:
«Может быть, кто-то и мимо прошел бы, не обратил внимания, а Александр Павлович разглядел вот такого монстрика».
Александра Шамова в библиотеке знают не первый год. Он человек увлеченный - занимается живописью, пишет стихи. В прошлом радиотехник, выйдя на пенсию, Александр Павлович стал заниматься творчеством. За 17 лет из-под его "пера" вышло 529 стихотворений.
АЛЕКСАНДР ШАМОВ, ПОЭТ-ЛЮБИТЕЛЬ, ЖИТЕЛЬ ПОС. ОКТЯБРЬСКИЙ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА:
Осень в одежды яркие одела рябину в саду
Развесила кисти жаркие красавица на беду
В ту пору осенний ветер там грустные песни пел
Рябину, красотку, встретил и тут же ее раздел
Но недолго ласкал красивую, а натешившись как хотел
Изменил ей с кудрявой ивою, и к черемухе улетел.
Вдохновляет поэта сама жизнь. А иногда и люди. Так серию детских сказок он написал для своей внучки. Сейчас она подросла, а стихи остались. В свои 67 Александр Шамов полон сил и оптимизма и готов покорять новые творческие вершины.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!