Пенсионер-романтик из Мурашей Александр Шамов

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На пенсии жизнь только начинается. Это еще раз доказал житель поселка Октябрьский Мурашинского района. Александр Шамов пишет стихи, сказки, увлекается живописью, а недавно у пенсионера появилось новое увлечение - резьба по дереву.Во время лесных прогулок Александр Шамов успевает не только набрать грибов, но и присмотреть необычные наросты на березе. Если капа-корень ему приглянулся, он срезает его топориком и дарит дереву вторую жизнь.В коллекции Александра Павловича больше ста творений из капа. При этом он не считает себя мастером. Говорит, я ничего не сделал, только разглядел в закорючке что-то необычное.Пенсионер видит в своих работах мифических существ. Со временем их набралось так много, что возникла идея сделать выставку. Автор назвал ее "Монстры и монстрики". Помещение для необычных экспонатов предоставила Мурашинская библиотека.Александра Шамова в библиотеке знают не первый год. Он человек увлеченный - занимается живописью, пишет стихи. В прошлом радиотехник, выйдя на пенсию, Александр Павлович стал заниматься творчеством. За 17 лет из-под его "пера" вышло 529 стихотворений.Вдохновляет поэта сама жизнь. А иногда и люди. Так серию детских сказок он написал для своей внучки. Сейчас она подросла, а стихи остались. В свои 67 Александр Шамов полон сил и оптимизма и готов покорять новые творческие вершины.