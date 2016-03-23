Кировская область получит 48,5 млн рублей на водоохранные мероприятия

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В Федеральном агентстве водных ресурсов были рассмотрены материалы по мероприятиям, планируемым к финансированию с участием средств федерального бюджета в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов. Кировская область представила на рассмотрение три объекта. Как стало известно, по решению Федерального агентства, все они получат федеральное софинансирование.- Кировская область - один из немногих субъектов РФ, получивший финансовую поддержку по всем заявленным позициям в полном объёме. И это результат планомерной, системной работы областного правительства, министерства охраны окружающей среды с федеральным центром в части привлечения инвестиций на реализацию региональных проектов, - подчеркнул заместитель председателя Правительства Кировской области Максим Кочетков.По данным министерства охраны окружающей среды Кировской области, одобрение Федерального агентства водных ресурсов получили следующие водоохранные мероприятия:- капитальный ремонт гидроузла на р. Ройка у с. Большой Рой Уржумского района на 2018 - 2019 годы,- капитальный ремонт гидроузла водохранилища на р. Лумпун у д. Заякинцы Унинского района на 2019 год;- берегоукрепление р. Тойменка в г. Вятские Поляны. Работы были начаты в текущем году, завершение планируется в 2020 году.Финансирование этих трёх проектов за счёт средств федерального бюджета осуществляется на условиях софинансирования из областного и местных бюджетов. Так, в 2018 году предусмотрено предоставление бюджету Кировской области средств федерального бюджета в объёме 37,1 млн рублей. При этом необходимый объём средств областного бюджета составляет 8,8 млн рублей, местных бюджетов - 4,1 млн рублей.Помимо этого, были одобрены мероприятия, финансируемые в полном объёме за счёт субвенций федерального бюджета на общую сумму 11,4 млн рублей. Сюда входит проведение работ по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов на реках Большая Кокшага, Кобра, Шошма, Кильмезь и Шиям общей протяжённостью 883 км.Также предусмотрена установка на местности 24 специальных информационных знаков, обозначающих границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Кумёна и Кумёнского водохранилища. Кроме того, будет разработана проектная документация на выполнение работ по расчистке русла р. Хлыновки в г. Кирове на участке от 0 до 7 км от устья.