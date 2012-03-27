КСП: Проблемы с недостроенным водоводом в Киров
Вчера, 17:40 | Просмотров: 124 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Строительство водовода Кумены-Киров началось в 2002 году. По проекту работы поделили на два больших этапа. В первую очередь была проведена реконструкция водозабора в Корчемкино, её завершили в 2012 году. А с 2013 года идет строительство резервной ветки водовода подземных вод в Куменском районе. Как выяснили специалисты Контрольно-счетной палаты области прокладка труб шла с нарушениями.
ЮРИЙ ЛАПТЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В ходе проекта была допущена замена основных конструкций. Металлические трубы были заменены на пластиковые без согласования с органами госнадзора. Все это вызвало вопросы обоснованности цены, ее завышения».
Вопросов у аудиторов по этому объекту много. Как показал анализ, источником большинства нарушений стало сокращение федерального финансирования. В общей сложности регион недополучил из федерального бюджета миллиард рублей. Как следствие - затягивание сроков, поиск денег у сторонних кредиторов.
ЮРИЙ ЛАПТЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Учитывая недостаток финансирования муниципалитет провел заимствование денежных средств с нарушением бюджетного законодательства, что привело к дополнительным затратам бюджета более чем на 100 млн. рублей».
По мнению председателя региональной счетной палаты, сегодня принципиально важно решить вопрос с финансированием, тем более что степень готовности водозабора - почти 60 процентов.
ЮРИЙ ЛАПТЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«По текущему году принималось специальное постановление правительства о выделении области на продолжение строительства 320 млн. рублей. Однако, по вине Минстроя России подписание соглашения затягивается, деньги в область не поступили».
Федеральная программа, по которой региону выделяли деньги на водозабор, завершилась в 2016 году. Чтобы получить необходимые на строительство средства, по мнению Счетной палаты России, кировский водовод должен быть включен в федеральную адресную инвестиционную программу - этот шаг даст хоть какие-то гарантии, что объект не останется без внимания.
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