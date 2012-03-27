КСП: Проблемы с недостроенным водоводом в Киров

Поделиться новостью:

При строительстве водозабора, который в будущем должен снабжать Киров питьевой водой, выявлен целый ряд нарушений. По мнению аудиторов счетной палаты, была завышена цена закупаемых труб. Кроме того, в ходе строительства металл заменили на пластик. Что будет дальше с недостроенным водоводом, который так необходим городу?Строительство водовода Кумены-Киров началось в 2002 году. По проекту работы поделили на два больших этапа. В первую очередь была проведена реконструкция водозабора в Корчемкино, её завершили в 2012 году. А с 2013 года идет строительство резервной ветки водовода подземных вод в Куменском районе. Как выяснили специалисты Контрольно-счетной палаты области прокладка труб шла с нарушениями.Вопросов у аудиторов по этому объекту много. Как показал анализ, источником большинства нарушений стало сокращение федерального финансирования. В общей сложности регион недополучил из федерального бюджета миллиард рублей. Как следствие - затягивание сроков, поиск денег у сторонних кредиторов.По мнению председателя региональной счетной палаты, сегодня принципиально важно решить вопрос с финансированием, тем более что степень готовности водозабора - почти 60 процентов.Федеральная программа, по которой региону выделяли деньги на водозабор, завершилась в 2016 году. Чтобы получить необходимые на строительство средства, по мнению Счетной палаты России, кировский водовод должен быть включен в федеральную адресную инвестиционную программу - этот шаг даст хоть какие-то гарантии, что объект не останется без внимания.