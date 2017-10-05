В Кировской области объявили метеопредупреждение.

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Кировский гидрометцентр предупредил о вероятности опасных условиях погоды.

6 октября местами по области ожидаются порывы ветра до 18 м/с.

А накануне ночью в нескольких районах региона и в Кирове выпал первый снег. Несмотря на то, что была преимущественно плюсовая температура воздуха.

Первый снег быстро растаял, а первые настоящие сугробы синоптики обещают не ранее первой декады ноября.