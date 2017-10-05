Аварийный дом в Омутнинске
Сегодня, 17:42 | Просмотров: 93 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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ВЛАДИМИР ПОПОВ, ЖИТЕЛЬ АВАРИЙНОГО ДОМА:
«31 год мы улучшения уже ждем. Ночью потолок упал, жена больше сюда не заходит. Зиму скитаться будем, а мы пенсионеры».
«Мы боимся уже не знаем, проживем ли зиму. Все плохо потолки провисли, просто жить невозможно. У меня ребенку 14 лет, как зиму будем жить, не знаю».
Дом по решению суда признан муниципальным в 2010 году, а значит городские власти в ответе за его состояние и за безопасность проживающих в нем людей. Всего через год здание барака официально признали ветхим и аварийным с износом 78%. Власти предлагали людям альтернативное жилье, но по качеству оно не намного лучше этого, и к тому же находится очень далеко от привычного места работы и учебы.
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Я держу в руках акт обследования помещения от 2011 года, здесь написано, что оно непригодно для проживания. Прошло 6 лет, ситуация не изменилась».
Несмотря на то, что дом был призван непригодным для жизни аж за 3 года до старта федеральной программы "Переселение из ветхого и аварийного жилья" (она, напомним, началась в 2014 году), живущие в этом бараке под переселение почему-то не попали.
СЕРГЕЙ СИМОНОВ, ЖИТЕЛЬ АВАРИЙНОГО ДОМА:
«Мы вообще опасаемся за свое проживание. Если снега будет много, крыша разъедется. Полы тоже проваливаются уже. Ходили, говорили, отвечают, нормально все, живите».
Мы решили позвонить в администрацию Омутнинска, чтобы прояснить ситуацию и узнать, когда же люди, наконец, получат квартиры, в которых не страшно жить.
СЕРГЕЙ УТКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОМУТНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«Площадки по строительству домов нами были подготовлены, на территории поселения, объявлялись торги, но на площадки ни один подрядчик не заявился».
Подрядчики не испытывают большого интереса к проектам по строительству домов по программе переселения из-за крайне низкой стоимости одного квадратного метра - 24 тысячи рублей. Но если стоимость строительства будетсоответствовать рыночным реалиям, жилье будет построено. Тем более, что примеры успешного строительства домов по программе переселения из ветхого и аварийного жилья в Омутнинске есть.
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