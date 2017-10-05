ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

05 октября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.5811
EURO: 67.7787
Погода в городе Кирове:
вечером:  +4...+6°C
ночью:  +3...+5°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Аварийный дом в Омутнинске

Сегодня, 17:42 | Просмотров: 93 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
Поделиться новостью:
Проживание с постоянным риском для жизни. Деревянный барак № 3 на улице "Кирпичный завод" в Омутнинске начал окончательно рассыпаться. Что мешает расселить жильцов аварийного дома?
 
 
Этот дом не так-то просто найти на карте Омутнинска, улицы со странным названием "Кирпичный завод" не знает ни один навигатор, но, как говорится язык до Киева доведет - нам помогли местные жители. Кругом ни дорог, ни уличного освещения. Барак был построен в 1973 году, раньше здесь жили 8 семей, теперь осталось 3. В пустующих квартирах не рискуют останавливаться даже бомжи - бездомные видимо, считают условия непригодными для проживания. И не удивительно. В крайних квартирах обвалился потолок и стены выпали наружу. Старожил Владимир Попов утверждает, что дом обещали расселить еще при советской власти, в 1986 году.

Аварийный дом в ОмутнинскеВЛАДИМИР ПОПОВ, ЖИТЕЛЬ АВАРИЙНОГО ДОМА:
«31 год мы улучшения уже ждем. Ночью потолок упал, жена больше сюда не заходит. Зиму скитаться будем, а мы пенсионеры».
 
 
 
Аварийный дом в ОмутнинскеСВЕТЛАНА СИМОНОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА АВАРИЙНОГО ДОМА:
«Мы боимся уже не знаем, проживем ли зиму. Все плохо потолки провисли, просто жить невозможно. У меня ребенку 14 лет, как зиму будем жить, не знаю».

Дом по решению суда признан муниципальным в 2010 году, а значит городские власти в ответе за его состояние и за безопасность проживающих в нем людей. Всего через год здание барака официально признали ветхим и аварийным с износом 78%. Власти предлагали людям альтернативное жилье, но по качеству оно не намного лучше этого, и к тому же находится очень далеко от привычного места работы и учебы.

Аварийный дом в ОмутнинскеИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Я держу в руках акт обследования помещения от 2011 года, здесь написано, что оно непригодно для проживания. Прошло 6 лет, ситуация не изменилась».

Несмотря на то, что дом был призван непригодным для жизни аж за 3 года до старта федеральной программы "Переселение из ветхого и аварийного жилья" (она, напомним, началась в 2014 году), живущие в этом бараке под переселение почему-то не попали.

Аварийный дом в ОмутнинскеСЕРГЕЙ СИМОНОВ, ЖИТЕЛЬ АВАРИЙНОГО ДОМА:
«Мы вообще опасаемся за свое проживание. Если снега будет много, крыша разъедется. Полы тоже проваливаются уже. Ходили, говорили, отвечают, нормально все, живите».
 
Мы решили позвонить в администрацию Омутнинска, чтобы прояснить ситуацию и узнать, когда же люди, наконец, получат квартиры, в которых не страшно жить.

Аварийный дом в ОмутнинскеСЕРГЕЙ УТКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОМУТНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«Площадки по строительству домов нами были подготовлены, на территории поселения, объявлялись торги, но на площадки ни один подрядчик не заявился».

Подрядчики не испытывают большого интереса к проектам по строительству домов по программе переселения из-за крайне низкой стоимости одного квадратного метра - 24 тысячи рублей. Но если стоимость строительства будетсоответствовать рыночным реалиям, жилье будет построено. Тем более, что примеры успешного строительства домов по программе переселения из ветхого и аварийного жилья в Омутнинске есть.
 
 
Добавим, что Омутнинск - не единственный город в Кировской области, в котором есть проблемы с переселением людей из ветхого и жилья. На севере Кировской области, в Лузском городском поселении, 11 многоквартирных домов признаны аварийными, но люди по-прежнему живут там. Похожая ситуация сложилась и в Кирсе, и в ряде других городов. Но жителям барака по адресу Кирипичный завод, 3 от этого не легче. Они не могут больше ждать, и намерены обратиться за помощью к губернатору.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кировской области объявили метеопредупреждение.

16:11 05.10.2017


В Кировской области объявили метеопредупреждение.

На заведующего подсобным производством КОГП «Вятавтодор» завели уголовное дело.

15:32 05.10.2017


На заведующего подсобным производством КОГП «Вятавтодор» завели уголовное дело.

В Шабалинском районе в пожаре погибла 33-летняя женщина.

15:04 05.10.2017


В Шабалинском районе в пожаре погибла 33-летняя женщина.

В Арбажском районе иномарка совершила наезд на дерево.

14:57 05.10.2017


В Арбажском районе иномарка совершила наезд на дерево.

В Кирове 22-летняя студентка на "Ауди-А6" врезалась в дерево.

14:53 05.10.2017


В Кирове 22-летняя студентка на "Ауди-А6" врезалась в дерево.

В Опаринском районе у рабочего лесхоза нашли обрез охотничьего ружья.

14:40 05.10.2017


В Опаринском районе у рабочего лесхоза нашли обрез охотничьего ружья.

В Кирове будут судить похитителей дорогих иномарок, взятых в аренду.

9:45 05.10.2017


В Кирове будут судить похитителей дорогих иномарок, взятых в аренду.

Все новости

Вести. Кировская область

Выставка советских открыток в Слободском

17:43 05.10.2017


Выставка советских открыток в Слободском

Аварийный дом в Омутнинске

17:42 05.10.2017


Аварийный дом в Омутнинске

Ремонт спортзала в стуловской школе

17:39 05.10.2017


Ремонт спортзала в стуловской школе

В Кирове прошел школьный этап Всероссийской олимпиады по географии

15:31 05.10.2017


В Кирове прошел школьный этап Всероссийской олимпиады по географии

Кадровый состав кировских школ

10:34 05.10.2017


Кадровый состав кировских школ

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

Переселение из ветхого жилья

24.07.2015


Переселение из ветхого жилья

Переселение из аварийного жилья в Фаленках

12.02.2016


Переселение из аварийного жилья в Фаленках

Переселение из аварийного жилья в Кирсе

30.09.2016


Переселение из аварийного жилья в Кирсе

В Кирове на переселение из ветхого жилья направят более 250 млн. рублей.

10.03.2016


В Кирове на переселение из ветхого жилья направят более 250 млн. рублей.

Программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья"

31.12.2008


Программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья"

Средства на переселение граждан из аварийного жилья

16.04.2015


Средства на переселение граждан из аварийного жилья

Популярные новости

В многоэтажке на улице Заводской обнаружили труп 26-летней девушки.

27.09.2017


В многоэтажке на улице Заводской обнаружили труп 26-летней девушки.

Игорь Васильев представил обновленный состав правительства Кировской области.

25.09.2017


Игорь Васильев представил обновленный состав правительства Кировской области.

Погибший в Сирии генерал Валерий Асапов был родом из Кировской области.

25.09.2017


Погибший в Сирии генерал Валерий Асапов был родом из Кировской области.

Африканская чума свиней приближается к границам области

22.09.2017


Африканская чума свиней приближается к границам области

На улице Комсомольской обнаружили труп 32-летнего мужчины.

04.10.2017


На улице Комсомольской обнаружили труп 32-летнего мужчины.

В Малмыжском районе на охоте в результате случайного выстрела погиб 39-летний мужчина.

02.10.2017


В Малмыжском районе на охоте в результате случайного выстрела погиб 39-летний мужчина.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх