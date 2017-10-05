Аварийный дом в Омутнинске

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Проживание с постоянным риском для жизни. Деревянный барак № 3 на улице "Кирпичный завод" в Омутнинске начал окончательно рассыпаться. Что мешает расселить жильцов аварийного дома?Этот дом не так-то просто найти на карте Омутнинска, улицы со странным названием "Кирпичный завод" не знает ни один навигатор, но, как говорится язык до Киева доведет - нам помогли местные жители. Кругом ни дорог, ни уличного освещения. Барак был построен в 1973 году, раньше здесь жили 8 семей, теперь осталось 3. В пустующих квартирах не рискуют останавливаться даже бомжи - бездомные видимо, считают условия непригодными для проживания. И не удивительно. В крайних квартирах обвалился потолок и стены выпали наружу. Старожил Владимир Попов утверждает, что дом обещали расселить еще при советской власти, в 1986 году.Дом по решению суда признан муниципальным в 2010 году, а значит городские власти в ответе за его состояние и за безопасность проживающих в нем людей. Всего через год здание барака официально признали ветхим и аварийным с износом 78%. Власти предлагали людям альтернативное жилье, но по качеству оно не намного лучше этого, и к тому же находится очень далеко от привычного места работы и учебы.Несмотря на то, что дом был призван непригодным для жизни аж за 3 года до старта федеральной программы "Переселение из ветхого и аварийного жилья" (она, напомним, началась в 2014 году), живущие в этом бараке под переселение почему-то не попали.Мы решили позвонить в администрацию Омутнинска, чтобы прояснить ситуацию и узнать, когда же люди, наконец, получат квартиры, в которых не страшно жить.Подрядчики не испытывают большого интереса к проектам по строительству домов по программе переселения из-за крайне низкой стоимости одного квадратного метра - 24 тысячи рублей. Но если стоимость строительства будетсоответствовать рыночным реалиям, жилье будет построено. Тем более, что примеры успешного строительства домов по программе переселения из ветхого и аварийного жилья в Омутнинске есть.Добавим, что Омутнинск - не единственный город в Кировской области, в котором есть проблемы с переселением людей из ветхого и жилья. На севере Кировской области, в Лузском городском поселении, 11 многоквартирных домов признаны аварийными, но люди по-прежнему живут там. Похожая ситуация сложилась и в Кирсе, и в ряде других городов. Но жителям барака по адресу Кирипичный завод, 3 от этого не легче. Они не могут больше ждать, и намерены обратиться за помощью к губернатору.