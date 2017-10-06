В Кирове объявили конкурс на замещение должности главы администрации города.

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Конкурс состоится 27 октября 2017 года. Прием заявлений и документов пройдет с 6 октября по 20 октября.

Требования, предъявляемые к кандидату на замещение должности главы администрации города:

- Гражданин Российской Федерации в возрасте от 25-ти до 65-ти лет (включительно);

- высшее профессиональное образование по специальности «Государственное и муниципальное управление» или образование, считающееся равноценным (решение о признании образования равноценным принимается конкурсной комиссией);

- стаж работы в органах государственной власти и (или) местного самоуправления не менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет;

- опыт руководящей работы не менее трех лет.

Граждане РФ могут быть выдвинуты на замещение должности главы администрации города:

а) Губернатором Кировской области;

б) главой города Кирова (председателем городской Думы);

в) депутатами городской Думы, депутатскими группами, зарегистрированными в городской Думе, получившими поддержку не менее 1/3 от числа избранных депутатов Думы;

г) руководящими органами региональных отделений политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания РФ, Законодательного Собрания Кировской области;

д) путем самовыдвижения.