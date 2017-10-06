В Кирове объявили конкурс на замещение должности главы администрации города.
Сегодня, 09:47 | Просмотров: 146 | Версия для печати
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Конкурс состоится 27 октября 2017 года. Прием заявлений и документов пройдет с 6 октября по 20 октября.
Требования, предъявляемые к кандидату на замещение должности главы администрации города:
- Гражданин Российской Федерации в возрасте от 25-ти до 65-ти лет (включительно);
- высшее профессиональное образование по специальности «Государственное и муниципальное управление» или образование, считающееся равноценным (решение о признании образования равноценным принимается конкурсной комиссией);
- стаж работы в органах государственной власти и (или) местного самоуправления не менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет;
- опыт руководящей работы не менее трех лет.
- высшее профессиональное образование по специальности «Государственное и муниципальное управление» или образование, считающееся равноценным (решение о признании образования равноценным принимается конкурсной комиссией);
- стаж работы в органах государственной власти и (или) местного самоуправления не менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет;
- опыт руководящей работы не менее трех лет.
Граждане РФ могут быть выдвинуты на замещение должности главы администрации города:
а) Губернатором Кировской области;
б) главой города Кирова (председателем городской Думы);
в) депутатами городской Думы, депутатскими группами, зарегистрированными в городской Думе, получившими поддержку не менее 1/3 от числа избранных депутатов Думы;
г) руководящими органами региональных отделений политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания РФ, Законодательного Собрания Кировской области;
д) путем самовыдвижения.
б) главой города Кирова (председателем городской Думы);
в) депутатами городской Думы, депутатскими группами, зарегистрированными в городской Думе, получившими поддержку не менее 1/3 от числа избранных депутатов Думы;
г) руководящими органами региональных отделений политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания РФ, Законодательного Собрания Кировской области;
д) путем самовыдвижения.
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