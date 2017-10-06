В Кирове состоялась инаугурация Елены Ковалевой
Сегодня, 10:09 | Просмотров: 170 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Торжественная музыка, оркестр, так приветствуют первую женщину главу города Кирова. По уставу города, градоначальник считается вступившим в должность после произнесения клятвы.
- Клянусь, при осуществлении предоставленных мне населением полномочий - уважать, охранять, и отстаивать права и законные интересы жителей города.
Елена Ковалева во власти далеко не новичок. Перед тем как стать главой Кирова она долгое время руководила областным Минфином и была заместителем председателя правительства региона. Первым с вступлением в должность Елену Васильевну поздравил губернатор Кировской области.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Ваш управленческий опыт, деловые личные качества определили выбор горожан и депутатов, оказавших вам высокое доверие. Этот пост налагает на вас большую ответственность перед всеми кировчанами. С этого дня вам предстоит руководить реализацией программ социально-экономического, культурного развития столицы кировской области».
Главе города дарили подарки. Цветы, книги. Экс-глава Кирова, а ныне председатель заксобрания области Владимир Быков вместе с коллегами по ОЗС отметился, пожалуй, самым оригинальным и в то же время ценным подарком.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы, депутаты законодательного собрания, решили подарить вам нашу дружбу. И в лице законодательного собрания вы сегодня получаете, надежного друга, который всегда будет вам помогать в решении стоящих перед вами задач».
С вступлением в должность Елену Ковалеву поздравили и представители духовенства.
МАРК, МИТРОПОЛИТ ВЯТСКИЙ И СЛОБОДСКОЙ:
«Странно выглядит такая ситуация, идет человек по дороге, по своему жизненному пути, к нему подходят и на плечи кладут большой мешок, тяжелую ношу. А потом все подходят и говорят: "Поздравляю тебя"».
Глава Кирова Елена Ковалева в ответном слове поблагодарила жителей города и представителей власти за доверие.
ЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА Г. КИРОВА:
«Понимаю, что с этого дня отвечаю за судьбу полумиллионного города. Я люблю этот город. Я с уважением отношусь к людям, которые много сделали для его развития. Очень хочу, что бы у нашего города было счастливое будущее».
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