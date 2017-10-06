В Кирове состоялась инаугурация Елены Ковалевой

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Впервые в истории областного центра пост главы города Кирова заняла женщина. Накануне Елена Ковалева официально вступила в должность.Торжественная музыка, оркестр, так приветствуют первую женщину главу города Кирова. По уставу города, градоначальник считается вступившим в должность после произнесения клятвы.Елена Ковалева во власти далеко не новичок. Перед тем как стать главой Кирова она долгое время руководила областным Минфином и была заместителем председателя правительства региона. Первым с вступлением в должность Елену Васильевну поздравил губернатор Кировской области.Главе города дарили подарки. Цветы, книги. Экс-глава Кирова, а ныне председатель заксобрания области Владимир Быков вместе с коллегами по ОЗС отметился, пожалуй, самым оригинальным и в то же время ценным подарком.С вступлением в должность Елену Ковалеву поздравили и представители духовенства.Глава Кирова Елена Ковалева в ответном слове поблагодарила жителей города и представителей власти за доверие.